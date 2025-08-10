2GCC সম্পর্কে আরও

2G Carbon Coin লোগো

2G Carbon Coin প্রাইস (2GCC)

তালিকাভুক্ত নয়

2G Carbon Coin (2GCC) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.0004957
$0.0004957$0.0004957
-12.00%1D
USD

আজকে 2G Carbon Coin (2GCC) এর প্রাইস

2G Carbon Coin(2GCC) বর্তমানে 0.00197276USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 0.00USD। 2GCC থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

2G Carbon Coin এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
+250.17%
2G Carbon Coin এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
0.00 USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ 2GCC থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। 2GCC এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ 2G Carbon Coin (2GCC) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, 2G Carbon Coin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00140938 ছিল।
গত 30 দিনে, 2G Carbon Coin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0015639185 ছিল।
গত 60 দিনে, 2G Carbon Coin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0015773762 ছিল।
গত 90 দিনে, 2G Carbon Coin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.007712441615909316 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.00140938+250.17%
30 দিন$ -0.0015639185-79.27%
60 দিন$ -0.0015773762-79.95%
90 দিন$ -0.007712441615909316-79.63%

2G Carbon Coin (2GCC) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

2G Carbon Coin এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0.00050885
$ 0.00050885$ 0.00050885

$ 0.00197283
$ 0.00197283$ 0.00197283

$ 4,978.17
$ 4,978.17$ 4,978.17

+54.23%

+250.17%

+295.97%

2G Carbon Coin (2GCC) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

0.00
0.00 0.00

2G Carbon Coin (2GCC) কী?

2G Carbon Coin brings carbon on chain, unlocking the speed and scale of crypto markets to protect the earth’s natural carbon sinks and finance planet-saving projects.

2G Carbon Coin (2GCC) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

2G Carbon Coin (2GCC) এর টোকেনোমিক্স

2G Carbon Coin (2GCC) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। 2GCCটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

2GCC থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 2GCC থেকে VND
51.9131794
1 2GCC থেকে AUD
A$0.0030183228
1 2GCC থেকে GBP
0.0014598424
1 2GCC থেকে EUR
0.001676846
1 2GCC থেকে USD
$0.00197276
1 2GCC থেকে MYR
RM0.0083645024
1 2GCC থেকে TRY
0.0804688804
1 2GCC থেকে JPY
¥0.28999572
1 2GCC থেকে ARS
ARS$2.61292062
1 2GCC থেকে RUB
0.1572881548
1 2GCC থেকে INR
0.1730505072
1 2GCC থেকে IDR
Rp31.8187052228
1 2GCC থেকে KRW
2.7399269088
1 2GCC থেকে PHP
0.11195413
1 2GCC থেকে EGP
￡E.0.0950278492
1 2GCC থেকে BRL
R$0.0107120868
1 2GCC থেকে CAD
C$0.0027026812
1 2GCC থেকে BDT
0.2393746984
1 2GCC থেকে NGN
3.0210649364
1 2GCC থেকে UAH
0.0814947156
1 2GCC থেকে VES
Bs0.25251328
1 2GCC থেকে CLP
$1.91160444
1 2GCC থেকে PKR
Rs0.5590012736
1 2GCC থেকে KZT
1.0646196616
1 2GCC থেকে THB
฿0.0631677752
1 2GCC থেকে TWD
NT$0.058985524
1 2GCC থেকে AED
د.إ0.0072400292
1 2GCC থেকে CHF
Fr0.001578208
1 2GCC থেকে HKD
HK$0.0154664384
1 2GCC থেকে MAD
.د.م0.0178337504
1 2GCC থেকে MXN
$0.0366341532
1 2GCC থেকে PLN
0.0071808464
1 2GCC থেকে RON
лв0.008581506
1 2GCC থেকে SEK
kr0.0188793132
1 2GCC থেকে BGN
лв0.0032945092
1 2GCC থেকে HUF
Ft0.6693969232
1 2GCC থেকে CZK
0.0413885048
1 2GCC থেকে KWD
د.ك0.00059774628
1 2GCC থেকে ILS
0.0067665668