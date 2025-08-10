2G Carbon Coin প্রাইস (2GCC)
2G Carbon Coin(2GCC) বর্তমানে 0.00197276USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 0.00USD। 2GCC থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
আজকে, 2G Carbon Coin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00140938 ছিল।
গত 30 দিনে, 2G Carbon Coin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0015639185 ছিল।
গত 60 দিনে, 2G Carbon Coin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0015773762 ছিল।
গত 90 দিনে, 2G Carbon Coin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.007712441615909316 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00140938
|+250.17%
|30 দিন
|$ -0.0015639185
|-79.27%
|60 দিন
|$ -0.0015773762
|-79.95%
|90 দিন
|$ -0.007712441615909316
|-79.63%
2G Carbon Coin এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+54.23%
+250.17%
+295.97%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
2G Carbon Coin brings carbon on chain, unlocking the speed and scale of crypto markets to protect the earth’s natural carbon sinks and finance planet-saving projects.
2G Carbon Coin (2GCC) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। 2GCCটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
