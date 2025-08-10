21X Diamonds প্রাইস (21X)
21X Diamonds(21X) বর্তমানে 0.00000105USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 0.00USD। 21X থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ 21X থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। 21X এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, 21X Diamonds থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, 21X Diamonds থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000000517 ছিল।
গত 60 দিনে, 21X Diamonds থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000006042 ছিল।
গত 90 দিনে, 21X Diamonds থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000003434356422331838 ছিল।
21X Diamonds এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
21X Diamonds & Child Support are Aiming to Create a Multi~Faceted Ecosystem Centered Around Our Prolific 5 Blockchain Global DEX “The Crypto Market Exchange” Which is Programmed to Share 75% of ALL PROFITS with ALL OF YOU! 43% in the Form of Rewards & Buybacks for Holders! YES YOU HEARD THAT RIGHT! 7% to Global Charities! & 25% DIRECTLY BACK INTO LIQUIDITY POOLS OF PROJECTS LISTED ON THE CRYPTOMARKET.EXCHANGE!!!!! This “Disruptive” Approach to Business is Drawing The Attention of The Entire “Crypto Space” & WILL Catapult Us to The Top
21X Diamonds (21X) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। 21Xটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।
|1 21X থেকে VND
₫0.02763075
|1 21X থেকে AUD
A$0.0000016065
|1 21X থেকে GBP
￡0.000000777
|1 21X থেকে EUR
€0.0000008925
|1 21X থেকে USD
$0.00000105
|1 21X থেকে MYR
RM0.000004452
|1 21X থেকে TRY
₺0.0000428295
|1 21X থেকে JPY
¥0.00015435
|1 21X থেকে ARS
ARS$0.001390725
|1 21X থেকে RUB
₽0.0000837165
|1 21X থেকে INR
₹0.000092106
|1 21X থেকে IDR
Rp0.0169354815
|1 21X থেকে KRW
₩0.001458324
|1 21X থেকে PHP
₱0.0000595875
|1 21X থেকে EGP
￡E.0.0000505785
|1 21X থেকে BRL
R$0.0000057015
|1 21X থেকে CAD
C$0.0000014385
|1 21X থেকে BDT
৳0.000127407
|1 21X থেকে NGN
₦0.0016079595
|1 21X থেকে UAH
₴0.0000433755
|1 21X থেকে VES
Bs0.0001344
|1 21X থেকে CLP
$0.00101745
|1 21X থেকে PKR
Rs0.000297528
|1 21X থেকে KZT
₸0.000566643
|1 21X থেকে THB
฿0.000033621
|1 21X থেকে TWD
NT$0.000031395
|1 21X থেকে AED
د.إ0.0000038535
|1 21X থেকে CHF
Fr0.00000084
|1 21X থেকে HKD
HK$0.000008232
|1 21X থেকে MAD
.د.م0.000009492
|1 21X থেকে MXN
$0.0000194985
|1 21X থেকে PLN
zł0.000003822
|1 21X থেকে RON
лв0.0000045675
|1 21X থেকে SEK
kr0.0000100485
|1 21X থেকে BGN
лв0.0000017535
|1 21X থেকে HUF
Ft0.000356286
|1 21X থেকে CZK
Kč0.000022029
|1 21X থেকে KWD
د.ك0.00000031815
|1 21X থেকে ILS
₪0.0000036015