1INCH yVault প্রাইস (YV1INCH)
1INCH yVault(YV1INCH) বর্তমানে 0.302267USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 0.00USD। YV1INCH থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ YV1INCH থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। YV1INCH এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, 1INCH yVault থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0104357940365809 ছিল।
গত 30 দিনে, 1INCH yVault থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0381533800 ছিল।
গত 60 দিনে, 1INCH yVault থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0779510623 ছিল।
গত 90 দিনে, 1INCH yVault থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0445847085684797 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ -0.0104357940365809
|-3.32%
|30 দিন
|$ +0.0381533800
|+12.62%
|60 দিন
|$ +0.0779510623
|+25.79%
|90 দিন
|$ +0.0445847085684797
|+17.30%
1INCH yVault এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-1.71%
-3.32%
+15.44%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!
1INCH yVault (YV1INCH) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। YV1INCHটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।
|1 YV1INCH থেকে VND
₫7,954.156105
|1 YV1INCH থেকে AUD
A$0.46246851
|1 YV1INCH থেকে GBP
￡0.22367758
|1 YV1INCH থেকে EUR
€0.25692695
|1 YV1INCH থেকে USD
$0.302267
|1 YV1INCH থেকে MYR
RM1.28161208
|1 YV1INCH থেকে TRY
₺12.32947093
|1 YV1INCH থেকে JPY
¥44.433249
|1 YV1INCH থেকে ARS
ARS$400.3526415
|1 YV1INCH থেকে RUB
₽24.09974791
|1 YV1INCH থেকে INR
₹26.51486124
|1 YV1INCH থেকে IDR
Rp4,875.27351101
|1 YV1INCH থেকে KRW
₩419.81259096
|1 YV1INCH থেকে PHP
₱17.15365225
|1 YV1INCH থেকে EGP
￡E.14.56020139
|1 YV1INCH থেকে BRL
R$1.64130981
|1 YV1INCH থেকে CAD
C$0.41410579
|1 YV1INCH থেকে BDT
৳36.67707778
|1 YV1INCH থেকে NGN
₦462.88866113
|1 YV1INCH থেকে UAH
₴12.48664977
|1 YV1INCH থেকে VES
Bs38.690176
|1 YV1INCH থেকে CLP
$292.896723
|1 YV1INCH থেকে PKR
Rs85.65037712
|1 YV1INCH থেকে KZT
₸163.12140922
|1 YV1INCH থেকে THB
฿9.67858934
|1 YV1INCH থেকে TWD
NT$9.0377833
|1 YV1INCH থেকে AED
د.إ1.10931989
|1 YV1INCH থেকে CHF
Fr0.2418136
|1 YV1INCH থেকে HKD
HK$2.36977328
|1 YV1INCH থেকে MAD
.د.م2.73249368
|1 YV1INCH থেকে MXN
$5.61309819
|1 YV1INCH থেকে PLN
zł1.10025188
|1 YV1INCH থেকে RON
лв1.31486145
|1 YV1INCH থেকে SEK
kr2.89269519
|1 YV1INCH থেকে BGN
лв0.50478589
|1 YV1INCH থেকে HUF
Ft102.56523844
|1 YV1INCH থেকে CZK
Kč6.34156166
|1 YV1INCH থেকে KWD
د.ك0.091586901
|1 YV1INCH থেকে ILS
₪1.03677581