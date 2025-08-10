0xCalls প্রাইস (0XC)
0xCalls(0XC) বর্তমানে 0.00792211USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 0.00USD। 0XC থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
আজকে, 0xCalls থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, 0xCalls থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0044480421 ছিল।
গত 60 দিনে, 0xCalls থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0026817277 ছিল।
গত 90 দিনে, 0xCalls থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.001986656237350999 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|--
|30 দিন
|$ +0.0044480421
|+56.15%
|60 দিন
|$ +0.0026817277
|+33.85%
|90 দিন
|$ +0.001986656237350999
|+33.47%
0xCalls এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
--
--
0.00%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Cryptocurrency signal platform that allows users to "call" tokens & track their progress.
0xCalls (0XC) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। 0XCটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
