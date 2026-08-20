Wo Ta Ma Lai Le প্রাইস(我踏马来了)
আজ Wo Ta Ma Lai Le (我踏马来了)-এর লাইভ প্রাইস ৳ 0.009154, যা গত 24 ঘণ্টায় 1.10% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান 我踏马来了 থেকে BDT কনভার্সন রেট হলো প্রতি 我踏马来了-এর জন্য ৳ 0.009154।
Wo Ta Ma Lai Le বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ -- এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই -- 我踏马来了। গত 24 ঘণ্টায়, 我踏马来了 এর ট্রেড হয়েছে ৳ 0.008754 (নিম্ন) এবং ৳ 0.009322 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস -- এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস --।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, 我踏马来了 গত ঘণ্টায় -0.27% এবং গত 7 দিনে +4.46% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ৳ 64.67K-তে পৌঁছেছে।
BSC
Wo Ta Ma Lai Le এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ --, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম ৳ 64.67K। 我踏马来了 এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে -- এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে --। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো --।
-0.27%
-1.09%
+4.46%
+4.46%
Wo Ta Ma Lai Le এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (BDT)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|৳ -0.01244268
|-1.09%
|30 দিন
|৳ +0.001284
|+16.31%
|60 দিন
|৳ +0.001043
|+12.85%
|90 দিন
|৳ +0.000548
|+6.36%
আজ, 我踏马来了 এর পরিবর্তন ৳ -0.01244268 (-1.09%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।
গত 30 দিনে, প্রাইস ৳ +0.001284(+16.31%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।
60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, 我踏马来了 এর প্রাইস ৳ +0.001043 (+12.85%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।
90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস ৳ +0.000548 (+6.36%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।
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এই বিশ্লেষণটি Wo Ta Ma Lai Le-এর সাম্প্রতিক প্রাইস অ্যাকশন, ভলিউম ডায়নামিক্স এবং মার্কেটের মনোভাব মূল্যায়ন করতে AI মডেল ব্যবহার করে। রিয়েল-টাইম ডেটা প্রক্রিয়াকরণ নতুন ট্রেন্ড এবং সম্ভাব্য ট্রেডিং সেটআপগুলো তুলে ধরে, যা আরও তথ্যভিত্তিক এবং সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে।
2040 সালে, Wo Ta Ma Lai Le এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি ৳ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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The token name comes from a Chinese slang meme—“我踏马来了” is a pun on “我他妈来了,” carrying a playful and declarative tone.
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