DBXen এর প্রাইস প্রেডিকশন
ভাবছেন DBXen (DXN) এর ভবিষ্যৎ কী?
আপনি কি কৌতূহলী যে 2025, 2026, বা এমনকি 2050 সাল পর্যন্ত DXN এর মূল্য কত হতে পারে? আমাদের DBXen মূল্য পূর্বাভাস সরঞ্জাম আপনাকে ব্যবহারকারীর অনুভূতি এবং বাজারের প্রবণতার উপর ভিত্তি করে সম্ভাব্য মূল্য লক্ষ্যগুলো অন্বেষণ করার ক্ষমতা দেয়।এই পৃষ্ঠাটি আপনাকে একটি বৃদ্ধির শতাংশ—ইতিবাচক বা নেতিবাচক—প্রবেশ করে ভবিষ্যতের দামের দৃশ্যকল্পগুলো কল্পনা করতে এবং সময়ের সাথে সাথে DBXen এর মূল্য কীভাবে বিকশিত হতে পারে তা তাৎক্ষণিকভাবে গণনা করতে দেয়। এই ইন্টারেক্টিভ বৈশিষ্ট্যটি আপনাকে বিভিন্ন বৃদ্ধির গতিপথ ট্র্যাক করতে এবং আপনার ব্যক্তিগত মূল্য পূর্বাভাস বা লক্ষ্য নির্ধারণ করার সময় বিভিন্ন বাজারের পরিস্থিতি বিবেচনা করতে দেয়।
আপনার DXN মূল্য বৃদ্ধির পূর্বাভাস প্রদান করুন
আপনার প্রাইস প্রেডিকশনের শতাংশ লিখুন এবং তাৎক্ষণিকভাবে প্রাইস ট্রেন্ডগুলি এক্সপ্লোর করুন। (ডিসক্লেইমার: সব প্রাইস প্রেডিকশন ইউজারের ইনপুটের উপর ভিত্তি করে হিসাব করা হয়েছে)
2025–2050 সালের জন্য DBXen মূল্য পূর্বাভাস
আপনার DBXen মূল্য পূর্বাভাস অনুযায়ী, DXN এর মূল্য পরিবর্তন হওয়ার কথা 238.64% এ, 2050 সাল নাগাদ 0.872948USD এর দামে পৌঁছাবে।
- 2025$ 0.2577840.00%
- 2026$ 0.2706735.00%
- 2030$ 0.32900427.63%
- 2040$ 0.535914107.89%
- 2050$ 0.872948238.64%
2025 সালে, DBXen এর দামে সম্ভবত 0.00% পরিবর্তন দেখা যেতে পারে । এটি 0.257784 USD এর ট্রেডিং দামে পৌঁছাতে পারে।2026 এর জন্য DBXen (DXN) মূল্য পূর্বাভাস
2026 সালে, DBXen এর দামে সম্ভবত 5.00% পরিবর্তন দেখা যেতে পারে । এটি 0.270673 USD এর ট্রেডিং দামে পৌঁছাতে পারে।2030 এর জন্য DBXen (DXN) মূল্য পূর্বাভাস
2030 সালে, DBXen এর দামে সম্ভবত 27.63% পরিবর্তন দেখা যেতে পারে । এটি 0.329004 USD এর ট্রেডিং দামে পৌঁছাতে পারে।2040 এর জন্য DBXen (DXN) মূল্য পূর্বাভাস
2040 সালে, DBXen এর দামে সম্ভবত 107.89% পরিবর্তন দেখা যেতে পারে । এটি 0.535914 USD এর ট্রেডিং দামে পৌঁছাতে পারে।2050 এর জন্য DBXen (DXN) মূল্য পূর্বাভাস
2050 সালে, DBXen এর দামে সম্ভবত 238.64% পরিবর্তন দেখা যেতে পারে । এটি 0.872948 USD এর ট্রেডিং দামে পৌঁছাতে পারে।
আজ, আগামীকাল, এই সপ্তাহ এবং 30 দিনের জন্য স্বল্পমেয়াদী DBXen মূল্য পূর্বাভাস
- August 11, 2025(আজ)$ 0.2577840.00%
- August 12, 2025(আগামীকাল)$ 0.2578190.01%
- August 18, 2025(এই সপ্তাহে)$ 0.2580310.10%
- September 10, 2025(30 দিন)$ 0.2588430.41%
August 11, 2025(আজ) তারিখে DXN এর জন্য পূর্বাভাসকৃত মূল্য হল $0.257784। এই প্রজেকশনটি প্রদত্ত বৃদ্ধির শতাংশের গণনাকৃত ফলাফলকে প্রতিফলিত করে, যা ব্যবহারকারীদের আজকের জন্য সম্ভাব্য দামের গতিবিধির একটি স্ন্যাপশট দেয়।
DXN তারিখের জন্য, 5% বার্ষিক বৃদ্ধির ইনপুট ব্যবহার করে August 12, 2025(আগামীকাল) এর মূল্য পূর্বাভাস হল $0.257819। এই ফলাফলগুলো নির্বাচিত প্যারামিটারগুলোর উপর ভিত্তি করে টোকেনের মূল্যের একটি আনুমানিক দৃষ্টিভঙ্গি দেয়।
August 18, 2025(এই সপ্তাহে) তারিখের মধ্যে, 5% বার্ষিক বৃদ্ধির হার ব্যবহার করে DXN এর মূল্য পূর্বাভাস হল $0.258031। এই সাপ্তাহিক পূর্বাভাসটি সম্ভাব্য দামের প্রবণতা সম্পর্কে ধারণা দেওয়ার জন্য একই বৃদ্ধির শতাংশের উপর ভিত্তি করে গণনা করা হয়েছে।
30 দিন এগিয়ে দেখলে, এর প্রজেক্টেড মূল্য DXN হল $0.258843। এই পূর্বাভাসটি 5% বার্ষিক বৃদ্ধির ইনপুট ব্যবহার করে তৈরি করা হয়েছে যাতে অনুমান করা যায় যে এক মাস পর টোকেনের মূল্য কোথায় দাঁড়াতে পারে।
DBXen ঐতিহাসিক প্রাইস
DBXen লাইভ প্রাইস পেজে সংগৃহীত সর্বশেষ ডেটা অনুসারে, DBXen এর বর্তমান মূল্য হল 0.257784USD। DBXen(DXN) এর সার্কুলেটিং সরবরাহ হল 0.00 DXN, যা এটিকে $0.00 মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন দেয়।
- ২৪ ঘন্টা-2.66%$ -0.007045$ 0.272532$ 0.257677
- ৭ দিন8.81%$ 0.022700$ 0.295263$ 0.220893
- 30 দিন17.43%$ 0.044925$ 0.295263$ 0.220893
গত 24 ঘণ্টায়, DBXen $-0.007045 মূল্যের গতিবিধি দেখিয়েছে, যা মূল্যের -2.66% পরিবর্তন প্রতিফলিত করে।
গত 7 দিনে, DBXen $0.295263 এর সর্বোচ্চ এবং $0.220893 এর সর্বনিম্ন মূল্যে ট্রেড হয়েছে। এটি 8.81% মূল্যের পরিবর্তন দেখেছে । এই সাম্প্রতিক প্রবণতা বাজারে DXN এর আরও গতিবিধির সম্ভাবনা তুলে ধরে।
গত মাসে, DBXen 17.43% পরিবর্তন হয়েছে, যা প্রায় $0.044925 তার মূল্যে প্রতিফলিত হয়েছে। এটি ইঙ্গিত করে যে অদূর ভবিষ্যতে আরও DXN দামের পরিবর্তন দেখতে পারে।
DBXen (DXN) মূল্য পূর্বাভাস মডিউল কীভাবে কাজ করে?
DBXen মূল্য পূর্বাভাস মডিউল হল একটি ব্যবহারকারী-বান্ধব সরঞ্জাম যা আপনাকে আপনার নিজের বৃদ্ধির অনুমানের উপর ভিত্তি করে DXN এর সম্ভাব্য ভবিষ্যতের দাম অনুমান করতে সাহায্য করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। আপনি একজন অভিজ্ঞ ট্রেডার হন বা একজন কৌতূহলী বিনিয়োগকারী, এই মডিউলটি টোকেনের ভবিষ্যতের মূল্য পূর্বাভাস দেওয়ার একটি সহজ এবং ইন্টারেক্টিভ উপায় সরবরাহ করে।
আপনার কাঙ্ক্ষিত বৃদ্ধির শতাংশ প্রবেশ করে শুরু করুন, যা আপনার বাজারের দৃষ্টিভঙ্গির উপর নির্ভর করে ইতিবাচক বা নেতিবাচক হতে পারে। এটি আগামী বছর, পাঁচ বছর বা এমনকি ভবিষ্যতের দশকগুলোতে DBXen এর জন্য আপনার প্রত্যাশা প্রতিফলিত করতে পারে।
একবার আপনি বৃদ্ধির হার প্রবেশ করলে, ‘Calculate’ বোতামে ক্লিক করুন। মডিউলটি তাৎক্ষণিকভাবে DXN এর প্রজেক্টেড ভবিষ্যতের মূল্য গণনা করবে, যা আপনাকে একটি স্পষ্ট ভিজ্যুয়ালাইজেশন দেবে যে কীভাবে আপনার পূর্বাভাস সময়ের সাথে সাথে টোকেনের মূল্যকে প্রভাবিত করে।
বিভিন্ন বাজারের পরিস্থিতি DBXen এর দামকে কীভাবে প্রভাবিত করতে পারে তা দেখতে আপনি বিভিন্ন বৃদ্ধির হার নিয়ে পরীক্ষা করতে পারেন। এই নমনীয়তা আপনাকে আশাবাদী এবং রক্ষণশীল উভয় পূর্বাভাস বিশ্লেষণ করতে দেয়, যা আপনাকে আরও তথ্যপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে।
মডিউলটি ব্যবহারকারীর অনুভূতি ডেটাও একত্রিত করে, যা আপনাকে অন্যান্য ব্যবহারকারীদের পূর্বাভাসের সাথে আপনার পূর্বাভাস তুলনা করতে দেয়। এই সম্মিলিত ইনপুটটি সম্প্রদায় কীভাবে DXN এর ভবিষ্যতকে উপলব্ধি করে সে সম্পর্কে মূল্যবান অন্তর্দৃষ্টি দেয়।
মূল্য পূর্বাভাসের জন্য টেকনিক্যাল ইন্ডিকেটর
পূর্বাভাসের নির্ভুলতা বাড়ানোর জন্য, মডিউলটি বিভিন্ন টেকনিক্যাল ইন্ডিকেটর এবং বাজারের ডেটা ব্যবহার করে। এর মধ্যে রয়েছে:
Exponential Moving Averages (EMA): ওঠানামা মসৃণ করে এবং সম্ভাব্য ট্রেন্ড রিভার্সাল সম্পর্কে অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করে টোকেনের দামের প্রবণতা ট্র্যাক করতে সাহায্য করে।
Bollinger Bands: বাজারের অস্থিরতা পরিমাপ করে এবং সম্ভাব্য ওভারবট বা ওভারসোল্ড পরিস্থিতি চিহ্নিত করে।
Relative Strength Index (RSI): বুলিশ বা বিয়ারিশ পর্যায়ে আছে কিনা তা নির্ধারণ করতে DXN এর গতিবেগ মূল্যায়ন করে।
Moving Average Convergence Divergence (MACD): সম্ভাব্য এন্ট্রি এবং এক্সিট পয়েন্টগুলো চিহ্নিত করতে দামের গতিবিধির শক্তি এবং দিক মূল্যায়ন করে। রিয়েল-টাইম মার্কেট ডেটার সাথে এই ইন্ডিকেটরগুলোকে একত্রিত করে, মডিউলটি একটি ডায়নামিক মূল্য পূর্বাভাস প্রদান করে, যা আপনাকে DBXen এর ভবিষ্যতের সম্ভাবনা সম্পর্কে গভীরতর অন্তর্দৃষ্টি পেতে সাহায্য করে।
DXN মূল্য পূর্বাভাস কেন গুরুত্বপূর্ণ?
DXN এর প্রাইস প্রেডিকশনগুলি বিভিন্ন কারণে গুরুত্বপূর্ণ এবং বিনিয়োগকারীরা বিভিন্ন উদ্দেশ্যে সেগুলিতে নিযুক্ত হন:
বিনিয়োগ স্ট্রাটেজি বিকাশ: প্রেডিকশন বিনিয়োগকারীদের স্ট্রাটেজি তৈরি করতে সাহায্য করে। ভবিষ্যতের দাম অনুমান করে, তারা কখন ক্রিপ্টোকারেন্সি কিনতে, বিক্রি করতে বা ধরে রাখতে হবে তা সিদ্ধান্ত নিতে পারে।
ঝুঁকি মূল্যায়ন: সম্ভাব্য প্রাইসের গতিবিধি বোঝা বিনিয়োগকারীদের একটি নির্দিষ্ট ক্রিপ্টো অ্যাসেটের সাথে যুক্ত ঝুঁকির মূল্যায়ন করতে দেয়। সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতি পরিচালনা ও প্রশমনে এটি অপরিহার্য।
মার্কেট অ্যানালাইসিস: প্রেডিকশনে প্রায়শই মার্কেট ট্রেন্ড, সংবাদ এবং ঐতিহাসিক ডেটা বিশ্লেষণ অন্তর্ভুক্ত থাকে। এই গভীর বিশ্লেষণ বিনিয়োগকারীদের মার্কেটের ডায়নামিক্স এবং প্রাইস পরিবর্তনকে প্রভাবিত করার কারণগুলি বুঝতে সহায়তা করে।
পোর্টফোলিও বৈচিত্র্যকরণ: কোন ক্রিপ্টোকারেন্সিগুলি ভালো পারফর্ম করতে পারে তা প্রেডিক্ট করে, বিনিয়োগকারীরা সেই অনুযায়ী তাদের পোর্টফোলিওগুলিকে বৈচিত্র্যময় করতে পারে এবং বিভিন্ন অ্যাসেটে ঝুঁকি ছড়িয়ে দিতে পারে।
দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা: দীর্ঘমেয়াদী লাভের সন্ধানকারী বিনিয়োগকারীরা ভবিষ্যত বৃদ্ধির সম্ভাবনা সহ ক্রিপ্টোকারেন্সি শনাক্ত করতে প্রেডিকশনের উপর নির্ভর করে।
সাইকোলজিক্যাল প্রস্তুতি: সম্ভাব্য প্রাইসের পরিস্থিতি সম্পর্কে জ্ঞান বিনিয়োগকারীদের মানসিক ও আর্থিকভাবে মার্কেটের অস্থিতিশীলতার জন্য প্রস্তুত করে তোলে।
কমিউনিটির সম্পৃক্ততা: ক্রিপ্টোর প্রাইস প্রেডিকশন প্রায়ই বিনিয়োগকারীদের কমিউনিটির মধ্যে আলোচনার জন্ম দেয়, যার ফলে মার্কেট ট্রেন্ড সম্পর্কে একটা সার্বিক ধারণা ও জ্ঞান তৈরি হয়।
ডিসক্লেইমার
আমাদের ক্রিপ্টো প্রাইস প্রেডিকশনের পৃষ্ঠাগুলিতে প্রকাশিত কন্টেন্ট MEXC ইউজার এবং/অথবা অন্যান্য তৃতীয় পক্ষের সোর্স দ্বারা আমাদেরকে প্রদান করা তথ্য এবং প্রতিক্রিয়ার উপর ভিত্তি করে তৈরি। এটি আপনাদের কাছে "যেমন আছে তেমন" ভিত্তিতে শুধুমাত্র তথ্য প্রদান এবং উদাহরণের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হচ্ছে এবং এ বিষয়ে কোনও ধরণের বিবরণ বা প্রতিশ্রুতি প্রদান করা হয় না। এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে উপস্থাপিত প্রাইস প্রেডিকশন সঠিক নাও হতে পারে এবং এটিকে কখনোই সঠিক হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। ভবিষ্যত প্রাইস উপস্থাপিত প্রেডিকশনের থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে ভিন্ন হতে পারে এবং বিনিয়োগের সিদ্ধান্তের জন্য এই প্রেডিকশনের উপর নির্ভর করা উচিত নয়।
এছাড়াও, এই কন্টেন্টকে আর্থিক পরামর্শ হিসাবে বিবেচনা করা উচিত না বা এটি কোনও নির্দিষ্ট পণ্য বা পরিষেবা কেনার সুপারিশ করার উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়নি। আমাদের ক্রিপ্টো প্রাইস প্রেডিকশনের পৃষ্ঠাগুলিতে প্রকাশিত যেকোন কন্টেন্ট অনুসরণ, ব্যবহার এবং/অথবা সেগুলোর উপর নির্ভর করার ফলে আপনার হওয়া ক্ষতির জন্য MEXC কোনওভাবেই আপনার কাছে দায়বদ্ধ থাকবে না। এ বিষয়ে সচেতন থাকা অপরিহার্য যে ডিজিটাল অ্যাসেটের প্রাইসের সাথে উচ্চ মাত্রার মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইস ভোলাটিলিটি জড়িত। আপনার বিনিয়োগের মূল্য হ্রাস এবং বৃদ্ধি উভয়ই হতে পারে এবং প্রাথমিকভাবে বিনিয়োগ করা অর্থ ফেরত পাওয়ার কোনও নিশ্চয়তা নেই। পরিশেষে, আপনার নেওয়া বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনিই সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবে এবং আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের একটি নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার শুধুমাত্র সেই পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলোর সাথে সংশ্লিষ্ট ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বুঝতে পারেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং বিনিয়োগ করার আগে একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত।
DBXen লাইভ মূল্য
DBXen বর্তমানে 0.257784 USD এ ট্রেড হচ্ছে। এটির মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন 0.00 USD এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম 1.16K USD। MEXC এর লাইভ প্রাইস পেজে আরও DXN ডেটা অন্বেষণ করুন।
DBXen লাইভ দামের পরিসংখ্যানের সুবিধা নিয়ে, ব্যবহারকারীরা বর্তমান বাজারের প্রবণতা বিশ্লেষণ করতে এবং স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী উভয় দামের গতিবিধি পূর্বাভাস করতে পারে। রিয়েল-টাইম ডেটা আপনার হাতের নাগালে থাকার কারণে, আপনি তথ্যপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে এবং DBXen এর সম্ভাব্য ভবিষ্যতের মূল্য পূর্বাভাস সম্পর্কে অন্তর্দৃষ্টি পেতে পারেন।
DBXen সম্পর্কে আপনার মতামত কী?
মার্কেটের ঐকমত্য দেখতে আপনার মতামত প্রদান করুন।
