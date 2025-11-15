YURU COIN (YURU) প্রাইস প্রেডিকশন (USD)
2026, 2027, 2028, 2030 এবং আরও পরবর্তী বছরের জন্য YURU COIN এর প্রাইস প্রেডিকশন পান। আগামী ৫ বছর বা তারও বেশি সময় ধরে YURU কতটা বৃদ্ধি পাবে তা অনুমান করুন। মার্কেট ট্রেন্ড এবং মনোভাবের উপর ভিত্তি করে ভবিষ্যতের প্রাইস পরিস্থিতির তাৎক্ষণিক পূর্বাভাস দিন।
*ডিসক্লেইমার: সব প্রাইস প্রেডিকশন ইউজারের ইনপুটের উপর ভিত্তি করে হিসাব করা হয়েছে।
2025-2050 সালের জন্য YURU COIN এর প্রাইস প্রেডিকশন (USD)
আপনার ভবিষ্যদ্বাণীর উপর ভিত্তি করে, YURU COIN এর 0.00% সম্ভাব্যভাবে বৃদ্ধি দেখতে পাওয়া যেতে পারে। এটি 2025 সালে $ 0.5114 ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।2026 সালের (পরবর্তী বছর) জন্য YURU COIN (YURU) প্রাইস প্রেডিকশন
আপনার ভবিষ্যদ্বাণীর উপর ভিত্তি করে, YURU COIN এর 5.00% সম্ভাব্যভাবে বৃদ্ধি দেখতে পাওয়া যেতে পারে। এটি 2026 সালে $ 0.53697 ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।2027 সালের (2 বছরে) জন্য YURU COIN (YURU) প্রাইস প্রেডিকশন
প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, YURU এর 2027 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ 0.563818, যার বৃদ্ধির হার 10.25%।2028 সালের (3 বছরে) জন্য YURU COIN (YURU) প্রাইস প্রেডিকশন
প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, YURU এর 2028 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ 0.592009, যার বৃদ্ধির হার 15.76%।2029 সালের (4 বছরে) জন্য YURU COIN (YURU) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, YURU এর 2029 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ 0.621609, যার বৃদ্ধির হার 21.55%।2030 সালের (5 বছরে) জন্য YURU COIN (YURU) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, YURU এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ 0.652690, যার বৃদ্ধির হার 27.63%।2040 সালের (15 বছরে) জন্য YURU COIN (YURU) প্রাইস প্রেডিকশন
2040 সালে, YURU COIN এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 107.89% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ 1.0631 ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।2050 সালের (25 বছরে) জন্য YURU COIN (YURU) প্রাইস প্রেডিকশন
2050 সালে, YURU COIN এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 238.64% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ 1.7317 ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
- 2025$ 0.51140.00%
- 2026$ 0.536975.00%
- 2027$ 0.56381810.25%
- 2028$ 0.59200915.76%
- 2029$ 0.62160921.55%
- 2030$ 0.65269027.63%
- 2031$ 0.68532434.01%
- 2032$ 0.71959140.71%
- 2033$ 0.75557047.75%
- 2034$ 0.79334955.13%
- 2035$ 0.83301662.89%
- 2036$ 0.87466771.03%
- 2037$ 0.91840079.59%
- 2038$ 0.96432088.56%
- 2039$ 1.012597.99%
- 2040$ 1.0631107.89%
আজ, আগামীকাল, এই সপ্তাহ এবং 30 দিনের জন্য স্বল্পমেয়াদী YURU COIN মূল্য পূর্বাভাস
- November 15, 2025(আজ)$ 0.51140.00%
- November 16, 2025(আগামীকাল)$ 0.5114700.01%
- November 22, 2025(এই সপ্তাহে)$ 0.5118900.10%
- December 15, 2025(30 দিন)$ 0.5135010.41%
YURU তারিখের জন্য,
November 22, 2025(এই সপ্তাহে) তারিখের মধ্যে,
30 দিন এগিয়ে দেখলে, এর প্রজেক্টেড মূল্য YURU হল
বর্তমান YURU COIN প্রাইস পরিসংখ্যান
+0.94%
--
YURU COIN (YURU) কীভাবে কিনবেন
YURU COIN (YURU) কীভাবে কিনবেন

YURU কিনতে চেষ্টা করছেন? আপনি এখন ক্রেডিট কার্ড, ব্যাংক ট্রান্সফার, P2P এবং আরও অনেক পেমেন্ট পদ্ধতির মাধ্যমে YURU কেনাকাটা করতে পারবেন।
YURU COIN ঐতিহাসিক প্রাইস
YURU COIN লাইভ প্রাইস পেজে সংগৃহীত সর্বশেষ ডেটা অনুসারে, YURU COIN এর বর্তমান মূল্য হল 0.5114USD। YURU COIN(YURU) এর সার্কুলেটিং সরবরাহ হল
- ২৪ ঘন্টা0.00%$ 0.000099$ 0.526$ 0.502
- ৭ দিন-0.26%$ -0.185800$ 0.7003$ 0.4863
- 30 দিন-0.33%$ -0.255600$ 0.8607$ 0.4863
গত 24 ঘণ্টায়, YURU COIN
গত 7 দিনে, YURU COIN
গত মাসে, YURU COIN
MEXC-তে বিস্তারিত ট্রেন্ডের জন্য YURU COIN এর সম্পূর্ণ প্রাইস ইতিহাস দেখুনসম্পূর্ণ YURU প্রাইস ইতিহাস দেখুন
YURU COIN (YURU) মূল্য পূর্বাভাস মডিউল কীভাবে কাজ করে?
YURU COIN মূল্য পূর্বাভাস মডিউল হল একটি ব্যবহারকারী-বান্ধব সরঞ্জাম যা আপনাকে আপনার নিজের বৃদ্ধির অনুমানের উপর ভিত্তি করে YURU এর সম্ভাব্য ভবিষ্যতের দাম অনুমান করতে সাহায্য করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। আপনি একজন অভিজ্ঞ ট্রেডার হন বা একজন কৌতূহলী বিনিয়োগকারী, এই মডিউলটি টোকেনের ভবিষ্যতের মূল্য পূর্বাভাস দেওয়ার একটি সহজ এবং ইন্টারেক্টিভ উপায় সরবরাহ করে।
আপনার কাঙ্ক্ষিত বৃদ্ধির শতাংশ প্রবেশ করে শুরু করুন, যা আপনার বাজারের দৃষ্টিভঙ্গির উপর নির্ভর করে ইতিবাচক বা নেতিবাচক হতে পারে। এটি আগামী বছর, পাঁচ বছর বা এমনকি ভবিষ্যতের দশকগুলোতে YURU COIN এর জন্য আপনার প্রত্যাশা প্রতিফলিত করতে পারে।
একবার আপনি বৃদ্ধির হার প্রবেশ করলে, ‘Calculate’ বোতামে ক্লিক করুন। মডিউলটি তাৎক্ষণিকভাবে YURU এর প্রজেক্টেড ভবিষ্যতের মূল্য গণনা করবে, যা আপনাকে একটি স্পষ্ট ভিজ্যুয়ালাইজেশন দেবে যে কীভাবে আপনার পূর্বাভাস সময়ের সাথে সাথে টোকেনের মূল্যকে প্রভাবিত করে।
বিভিন্ন বাজারের পরিস্থিতি YURU COIN এর দামকে কীভাবে প্রভাবিত করতে পারে তা দেখতে আপনি বিভিন্ন বৃদ্ধির হার নিয়ে পরীক্ষা করতে পারেন। এই নমনীয়তা আপনাকে আশাবাদী এবং রক্ষণশীল উভয় পূর্বাভাস বিশ্লেষণ করতে দেয়, যা আপনাকে আরও তথ্যপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে।
মডিউলটি ব্যবহারকারীর অনুভূতি ডেটাও একত্রিত করে, যা আপনাকে অন্যান্য ব্যবহারকারীদের পূর্বাভাসের সাথে আপনার পূর্বাভাস তুলনা করতে দেয়। এই সম্মিলিত ইনপুটটি সম্প্রদায় কীভাবে YURU এর ভবিষ্যতকে উপলব্ধি করে সে সম্পর্কে মূল্যবান অন্তর্দৃষ্টি দেয়।
মূল্য পূর্বাভাসের জন্য টেকনিক্যাল ইন্ডিকেটর
পূর্বাভাসের নির্ভুলতা বাড়ানোর জন্য, মডিউলটি বিভিন্ন টেকনিক্যাল ইন্ডিকেটর এবং বাজারের ডেটা ব্যবহার করে। এর মধ্যে রয়েছে:
Exponential Moving Averages (EMA): ওঠানামা মসৃণ করে এবং সম্ভাব্য ট্রেন্ড রিভার্সাল সম্পর্কে অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করে টোকেনের দামের প্রবণতা ট্র্যাক করতে সাহায্য করে।
Bollinger Bands: বাজারের অস্থিরতা পরিমাপ করে এবং সম্ভাব্য ওভারবট বা ওভারসোল্ড পরিস্থিতি চিহ্নিত করে।
Relative Strength Index (RSI): বুলিশ বা বিয়ারিশ পর্যায়ে আছে কিনা তা নির্ধারণ করতে YURU এর গতিবেগ মূল্যায়ন করে।
Moving Average Convergence Divergence (MACD): সম্ভাব্য এন্ট্রি এবং এক্সিট পয়েন্টগুলো চিহ্নিত করতে দামের গতিবিধির শক্তি এবং দিক মূল্যায়ন করে। রিয়েল-টাইম মার্কেট ডেটার সাথে এই ইন্ডিকেটরগুলোকে একত্রিত করে, মডিউলটি একটি ডায়নামিক মূল্য পূর্বাভাস প্রদান করে, যা আপনাকে YURU COIN এর ভবিষ্যতের সম্ভাবনা সম্পর্কে গভীরতর অন্তর্দৃষ্টি পেতে সাহায্য করে।
YURU মূল্য পূর্বাভাস কেন গুরুত্বপূর্ণ?
YURU এর প্রাইস প্রেডিকশনগুলি বিভিন্ন কারণে গুরুত্বপূর্ণ এবং বিনিয়োগকারীরা বিভিন্ন উদ্দেশ্যে সেগুলিতে নিযুক্ত হন:
বিনিয়োগ স্ট্রাটেজি বিকাশ: প্রেডিকশন বিনিয়োগকারীদের স্ট্রাটেজি তৈরি করতে সাহায্য করে। ভবিষ্যতের দাম অনুমান করে, তারা কখন ক্রিপ্টোকারেন্সি কিনতে, বিক্রি করতে বা ধরে রাখতে হবে তা সিদ্ধান্ত নিতে পারে।
ঝুঁকি মূল্যায়ন: সম্ভাব্য প্রাইসের গতিবিধি বোঝা বিনিয়োগকারীদের একটি নির্দিষ্ট ক্রিপ্টো অ্যাসেটের সাথে যুক্ত ঝুঁকির মূল্যায়ন করতে দেয়। সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতি পরিচালনা ও প্রশমনে এটি অপরিহার্য।
মার্কেট অ্যানালাইসিস: প্রেডিকশনে প্রায়শই মার্কেট ট্রেন্ড, সংবাদ এবং ঐতিহাসিক ডেটা বিশ্লেষণ অন্তর্ভুক্ত থাকে। এই গভীর বিশ্লেষণ বিনিয়োগকারীদের মার্কেটের ডায়নামিক্স এবং প্রাইস পরিবর্তনকে প্রভাবিত করার কারণগুলি বুঝতে সহায়তা করে।
পোর্টফোলিও বৈচিত্র্যকরণ: কোন ক্রিপ্টোকারেন্সিগুলি ভালো পারফর্ম করতে পারে তা প্রেডিক্ট করে, বিনিয়োগকারীরা সেই অনুযায়ী তাদের পোর্টফোলিওগুলিকে বৈচিত্র্যময় করতে পারে এবং বিভিন্ন অ্যাসেটে ঝুঁকি ছড়িয়ে দিতে পারে।
দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা: দীর্ঘমেয়াদী লাভের সন্ধানকারী বিনিয়োগকারীরা ভবিষ্যত বৃদ্ধির সম্ভাবনা সহ ক্রিপ্টোকারেন্সি শনাক্ত করতে প্রেডিকশনের উপর নির্ভর করে।
সাইকোলজিক্যাল প্রস্তুতি: সম্ভাব্য প্রাইসের পরিস্থিতি সম্পর্কে জ্ঞান বিনিয়োগকারীদের মানসিক ও আর্থিকভাবে মার্কেটের অস্থিতিশীলতার জন্য প্রস্তুত করে তোলে।
কমিউনিটির সম্পৃক্ততা: ক্রিপ্টোর প্রাইস প্রেডিকশন প্রায়ই বিনিয়োগকারীদের কমিউনিটির মধ্যে আলোচনার জন্ম দেয়, যার ফলে মার্কেট ট্রেন্ড সম্পর্কে একটা সার্বিক ধারণা ও জ্ঞান তৈরি হয়।
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী (FAQ):
ডিসক্লেইমার
আমাদের ক্রিপ্টো প্রাইস প্রেডিকশনের পৃষ্ঠাগুলিতে প্রকাশিত কন্টেন্ট MEXC ইউজার এবং/অথবা অন্যান্য তৃতীয় পক্ষের সোর্স দ্বারা আমাদেরকে প্রদান করা তথ্য এবং প্রতিক্রিয়ার উপর ভিত্তি করে তৈরি। এটি আপনাদের কাছে "যেমন আছে তেমন" ভিত্তিতে শুধুমাত্র তথ্য প্রদান এবং উদাহরণের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হচ্ছে এবং এ বিষয়ে কোনও ধরণের বিবরণ বা প্রতিশ্রুতি প্রদান করা হয় না। এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে উপস্থাপিত প্রাইস প্রেডিকশন সঠিক নাও হতে পারে এবং এটিকে কখনোই সঠিক হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। ভবিষ্যত প্রাইস উপস্থাপিত প্রেডিকশনের থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে ভিন্ন হতে পারে এবং বিনিয়োগের সিদ্ধান্তের জন্য এই প্রেডিকশনের উপর নির্ভর করা উচিত নয়।
এছাড়াও, এই কন্টেন্টকে আর্থিক পরামর্শ হিসাবে বিবেচনা করা উচিত না বা এটি কোনও নির্দিষ্ট পণ্য বা পরিষেবা কেনার সুপারিশ করার উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়নি। আমাদের ক্রিপ্টো প্রাইস প্রেডিকশনের পৃষ্ঠাগুলিতে প্রকাশিত যেকোন কন্টেন্ট অনুসরণ, ব্যবহার এবং/অথবা সেগুলোর উপর নির্ভর করার ফলে আপনার হওয়া ক্ষতির জন্য MEXC কোনওভাবেই আপনার কাছে দায়বদ্ধ থাকবে না। এ বিষয়ে সচেতন থাকা অপরিহার্য যে ডিজিটাল অ্যাসেটের প্রাইসের সাথে উচ্চ মাত্রার মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইস ভোলাটিলিটি জড়িত। আপনার বিনিয়োগের মূল্য হ্রাস এবং বৃদ্ধি উভয়ই হতে পারে এবং প্রাথমিকভাবে বিনিয়োগ করা অর্থ ফেরত পাওয়ার কোনও নিশ্চয়তা নেই। পরিশেষে, আপনার নেওয়া বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনিই সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবে এবং আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের একটি নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার শুধুমাত্র সেই পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলোর সাথে সংশ্লিষ্ট ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বুঝতে পারেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং বিনিয়োগ করার আগে একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত।
YURU COIN সম্পর্কে আপনার মতামত কী?
- খুব বুলিশ
- বুলিশ
- নিরপেক্ষ
- বিয়ারিশ
- খুব বিয়ারিশ
