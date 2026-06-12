Synth (SN50) প্রাইস প্রেডিকশন 2026 থেকে 2050 পর্যন্ত

2027, 2028, 2029, 2030 এবং তার পরেও Synth এর প্রাইস প্রেডিকশন পান। পরবর্তী পাঁচ বছর বা তার বেশি সময়ে SN50 কত বৃদ্ধি পেতে পারে তা পূর্বাভাস করুন, মার্কেট ট্রেন্ড এবং মনোভাবের ভিত্তিতে তাৎক্ষণিক পূর্বাভাসের সঙ্গে।

Synth এর প্রাইস অনুমান করতে -100 এবং 1,000 এর মধ্যে একটি সংখ্যা লিখুন
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*ডিসক্লেইমার: সব প্রাইস প্রেডিকশন ইউজারের ইনপুটের উপর ভিত্তি করে হিসাব করা হয়েছে।

Synth এর প্রাইস প্রেডিকশন
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USD
প্রকৃত
প্রেডিকশন
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-06-12 16:43:13 (UTC+8)
বর্তমান প্রাইসSN50 2027 এSN50 2028 এSN50 2029 এSN50 2030 এ
$1.39$1.4595$1.532475$1.60909875$1.6895536875000001

আজ, আগামীকাল, এই সপ্তাহ এবং 30 দিনের জন্য স্বল্পমেয়াদী Synth মূল্য পূর্বাভাস

বর্তমান পূর্বাভাসের ইনপুটের ভিত্তিতে, মডেলটি আগামী 30 দিনের স্বল্পমেয়াদী প্রাইস পথ অনুমান করছে। নিচের টেবিলটি আজ, আগামীকাল, এই সপ্তাহ এবং 30 দিনের জন্য প্রত্যাশিত প্রাইস লেভেলগুলো দেখাচ্ছে।

তারিখ
প্রাইস প্রেডিকশন
গ্রোথ
  • June 12, 2026(আজ)
    $ 1.39
    0.00%
  • June 13, 2026(আগামীকাল)
    $ 1.3901
    0.01%
  • June 19, 2026(এই সপ্তাহে)
    $ 1.3913
    0.10%
  • July 12, 2026(30 দিন)
    $ 1.3957
    0.41%

আজ Synth (SN50) এর মূল্য পূর্বাভাস

June 12, 2026(আজ) তারিখে SN50 এর জন্য পূর্বাভাসকৃত মূল্য হল $1.39। এই অনুমানটি বর্তমান পূর্বাভাস ইনপুটের উপর ভিত্তি করে তৈরি এবং আগামী 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস কেমন হতে পারে তার একটি দ্রুত ধারণা দেয়।আজকের SN50-এর লাইভ প্রাইস সম্পর্কে আরও জানুন।

আগামীকাল Synth (SN50) এর মূল্য পূর্বাভাস

June 13, 2026(আগামীকাল) তারিখের জন্য SN50-এর সম্ভাব্য প্রাইস হলো $1.3901, যা আপনার দেওয়া 5% বার্ষিক প্রবৃদ্ধি হারের ওপর ভিত্তি করে হিসাব করা হয়েছে। এই দৃষ্টিভঙ্গি একই অনুমান সেটের অধীনে পরবর্তী দিনের বেসলাইন তৈরি করতে সাহায্য করে।

এই সপ্তাহে Synth (SN50) এর মূল্য পূর্বাভাস

June 19, 2026(এই সপ্তাহে)-এর মধ্যে, একই বার্ষিক বৃদ্ধি ইনপুট $1.3913 অনুযায়ী, SN50-এর অনুমানিত প্রাইস হলো 5%। এই সাপ্তাহিক চেকপয়েন্টটি স্থিতিশীল প্রবৃদ্ধির পরিস্থিতিতে আগামী কয়েকদিনে প্রত্যাশিত প্রবণতার সারসংক্ষেপ প্রদান করে।

30 দিনের জন্য Synth (SN50) এর মূল্য পূর্বাভাস

আগামী 30 দিন পরে July 12, 2026(30 দিন) মাসের দিকে তাকালে, SN50-এর সম্ভাব্য প্রাইস দাঁড়ায় $1.3957। এই আনুমানিক পরিমাণ আপনার দেওয়া একই 5% বার্ষিক প্রবৃদ্ধি ইনপুট ব্যবহার করে এক মাস পরে প্রাইস কোথায় দাঁড়াতে পারে তার একটি ধারণা প্রদান করে।

দীর্ঘমেয়াদী Synth-এর প্রাইস প্রেডিকশন: 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2040, 2050

দীর্ঘমেয়াদি প্রাইসের পূর্বাভাস মডিউলের ভিত্তিতে, Synth 2026 সালে $1.39, 2027 সালে $1.4595, 2028 সালে $1.5326, 2029 সালে $1.6093, 2030 সালে $1.6897, 2040 সালে $2.7535, এবং 2050 সালে $4.4864 হতে পারে।

Synth-এর পুরো বার্ষিক প্রাইস লক্ষ্য এবং অনুমানিত ROI দেখার জন্য নিচে স্ক্রল করুন।

মাস
সর্বনিম্ন প্রাইস
গড় প্রাইস
সর্বোচ্চ প্রাইস
ROI
  • Jun 2026
    $ 1.251
    $ 1.39
    $ 1.529
    10.00%
  • Jul 2026
    $ 1.2561
    $ 1.3957
    $ 1.5353
    10.46%
  • Aug 2026
    $ 1.2614
    $ 1.4015
    $ 1.5417
    10.92%
  • Sep 2026
    $ 1.2664
    $ 1.4071
    $ 1.5479
    11.36%
  • Oct 2026
    $ 1.2717
    $ 1.4130
    $ 1.5543
    11.82%
  • Nov 2026
    $ 1.2768
    $ 1.4187
    $ 1.5605
    12.27%
  • Dec 2026
    $ 1.2821
    $ 1.4246
    $ 1.5670
    12.74%

Synth-এর প্রাইস পূর্বাভাসের মূল চালিকাশক্তি

Synth-এর প্রাইস প্রেডিকশনকে প্রভাবিত করতে পারে এমন বিষয়গুলো সাধারণত ম্যাক্রো সেনটিমেন্ট এবং কয়েন-নির্দিষ্ট ড্রাইভারগুলোর সমন্বয়ে তৈরি হয়। Synth বৃহত্তর ক্রিপ্টো রিস্ক-অন/রিস্ক-অফ প্রবাহের সাথে মিলিতভাবে চলতে পারে, তবে পূর্বাভাস নির্ভর করে লিকুইডিটি গভীরতা, মার্কেট-মেকার সমর্থন এবং বড় হোল্ডারদের লেনদেনের ওপরও। টোকেনোমিক্স (ভেস্টিং, আনলক শিডিউল, ইমিশন), লিস্টিং, ইকোসিস্টেমের বৃদ্ধি, প্রোডাক্ট ডেলিভারি, পার্টনারশিপ, এবং সিকিউরিটি বা নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত শিরোনামগুলো প্রত্যাশাকে উল্লেখযোগ্যভাবে পরিবর্তন করতে পারে এবং মেগা-ক্যাপ অ্যাসেটের তুলনায় দ্রুত ও বড় প্রাইসের পুনর্মূল্যায়ন ঘটাতে পারে।

আগামী 1 বছরে আপনার Synth-এর মূল্য কত হবে?

আমাদের টুল ব্যবহার করে আগামী 1 বছরে আপনার Synth (SN50) বিনিয়োগের ভবিষ্যৎ মূল্য পূর্বাভাস করুন। আপনার বিনিয়োগের পরিমাণ এবং প্রত্যাশিত বার্ষিক বৃদ্ধির হার প্রদান করে, আপনি সহজেই আপনার বিনিয়োগের সম্ভাব্য রিটার্ন হিসাব করতে পারবেন।

2027
2027 সালে সম্ভাব্য মুনাফা$ 50.00
আনুমানিক ROI5.00%

Synth (SN50)-এর প্রাইস প্রজেকশন কীভাবে কাজ করে

এই টুলটি আপনার দেওয়া প্রবৃদ্ধির হারের ওপর ভিত্তি করে Synth-এর প্রাইসের একটি সম্ভাব্য গতিপথ দেখায়। এটি সর্বশেষ প্রাইস ব্যবহার করে তাৎক্ষণিকভাবে আপডেট হয়।

1. স্বল্পমেয়াদী ইল্ড সিমুলেশন

আপনার প্রত্যাশিত স্বল্পমেয়াদী ইল্ডের 5% পরিবর্তন (ধনাত্মক বা ঋণাত্মক) লিখুন। এটি আপনাকে মার্কেটের ভোলাটিলিটি সিমুলেট করতে এবং বিভিন্ন পরিস্থিতিতে Synth-এর জন্য দ্রুত লাভ বা ক্ষতি মূল্যায়ন করতে সাহায্য করে।

2. দীর্ঘমেয়াদী বৃদ্ধির পূর্বাভাস

দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার জন্য, সিস্টেমটি একটি ডিফল্ট 5% বার্ষিক বৃদ্ধির হার প্রয়োগ করে। এটি আপনাকে স্থির মার্কেট বৃদ্ধির পরিস্থিতিতে Synth ধরে রাখার সম্ভাব্যতা মূল্যায়ন করতে সাহায্য করে।

3. বিনিয়োগের রিটার্ন গণনা করুন

কেবল আপনার বিনিয়োগের পরিমাণ এবং প্রত্যাশিত বার্ষিক বৃদ্ধির হার লিখুন। ক্যালকুলেটরটি তাৎক্ষণিকভাবে আপনার বিনিয়োগের লক্ষ্য নির্ধারণ করে, আপনার SN50 হোল্ডিং-এর ভবিষ্যতের মূল্য পূর্বাভাস করে।

4. আনুমানিক মূল্য এবং ROI

আপনার ইনপুটের ভিত্তিতে, বিভিন্ন সময়ের জন্য অনুমানিত মোট অ্যাসেটের মূল্য এবং রিটার্ন অন ইনভেস্টমেন্ট (ROI) সঙ্গে সঙ্গে দেখুন, যা আপনার হোল্ডিং স্ট্র্যাটেজির জন্য তথ্যভিত্তিক সহায়তা প্রদান করে।

গুরুত্বপূর্ণ: এটি একটি পরিস্থিতি অনুমানের ক্যালকুলেটর, নিশ্চিত পূর্বাভাস নয় এবং এটি আর্থিক পরামর্শ হিসেবে নেওয়া উচিত নয়।

প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী (FAQ):

Synth-এর মূল্য 2026 সালে কত হতে পারে?
আপনি যে 5% হারটি দিয়েছেন তার ভিত্তিতে, এই ক্যালকুলেটরটি 2026-এ Synth-এর মূল্য প্রায় 1.39 USD হিসেবে পূর্বাভাস দেয় । এটি একটি পরিস্থিতি-ভিত্তিক পূর্বাভাস, যা আপনি ইনপুট শতাংশ পরিবর্তন করলে সঙ্গে সঙ্গে আপডেট হয়। এটি কোনও নিশ্চিত মার্কেট পূর্বাভাস নয়।
2030 সালে Synth-এর $1-এর মূল্য কত হবে?
আপনার 5% ইনপুট অনুযায়ী, Synth-এর আজকের 1 USD, 2030 সালের মধ্যে প্রায় 1.22 USD-এ পৌঁছাবে। সময়ের সাথে সাথে আপনার নির্বাচিত হার আজকের প্রাইসের সাথে প্রয়োগ করে এটি গণনা করা হয়, তাই ইনপুট শতাংশ পরিবর্তন করলে 1 USD ফলাফলও পরিবর্তিত হবে।
2026-এ 1 Synth-এর মূল্য কত হবে?
আপনি যে 5% হারটি দিয়েছেন তার ভিত্তিতে, 2026-এর জন্য 1 Synth-এর পূর্বাভাসিত প্রাইস প্রায় 1.39 USD । এই সংখ্যা সম্পূর্ণভাবে আপনার ইনপুট শতাংশের ওপর নির্ভরশীল, তাই আপনি অনুমান পরিবর্তন করলে এটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে সামঞ্জস্য হবে।
2040 সালে Synth-এর মান কত হবে?
2040 সালের জন্য ফলাফলটি একটি দীর্ঘমেয়াদি পূর্বাভাস, যা আপনার নির্বাচিত 5% হারের ওপর ভিত্তি করে তৈরি। সেই অনুমানের ভিত্তিতে, Synth-এর 2040 সালের জন্য পূর্বাভাস করা মূল্য প্রায় 2.7521 USD । যেহেতু এটি অনেক বছরের একটি দীর্ঘ সময়কালকে নির্দেশ করছে, তাই ইনপুট শতাংশের সামান্য পরিবর্তনও ফলাফলে অনেক বড় পার্থক্য তৈরি করতে পারে—তাই এটিকে একটি নিশ্চিত বিষয় হিসেবে না ধরে বরং একটি সম্ভাব্য পরিস্থিতি হিসেবে বিবেচনা করুন।
Synth-এর আজকের প্রাইস প্রেডিকশন
এই পৃষ্ঠার আজকের সংখ্যা হলো বর্তমান রেফারেন্স প্রাইস (1.39 USD) এবং আপনার দেওয়া 5% ইনপুটের ভিত্তিতে তৈরি পূর্বাভাস পথের সংমিশ্রণ। আপনি যদি ইনপুট শতাংশ পরিবর্তন করেন, পূর্বাভাসিত কার্ভ সঙ্গে সঙ্গে আপডেট হয়, তবে লাইভ প্রাইস মার্কেট স্ন্যাপশট হিসেবে অপরিবর্তিত থাকে।
Synth-এর আগামীকালের প্রাইস প্রেডিকশন
আগামীর সংখ্যা আপনার 5% অনুমানের ভিত্তিতে, আজকের প্রাইস (1.39 USD) থেকে একটি ছোট সময়ের জন্য প্রয়োগ করে গণনা করা হয়েছে। প্রদর্শিত পূর্বাভাসিত মূল্য (1.3901 USD) ইনপুট শতাংশ পরিবর্তন করলে পরিবর্তিত হবে, কারণ এটি আপনার নির্বাচিত হারের ওপর ভিত্তি করে তৈরি একটি পরিস্থিতি—নিশ্চিত মার্কেট পূর্বাভাস নয়।
Synth-এর পরবর্তী 24 ঘন্টার প্রাইস প্রেডিকশন
আগামী 24 ঘণ্টার এই হিসাব মূলত আপনার দেওয়া 5% ইনপুট এবং বর্তমান প্রাইসের (1.39 USD) ওপর ভিত্তি করে একটি রেট-ভিত্তিক পূর্বাভাস। আপনি ইনপুট শতাংশ পরিবর্তন করলে এটি সঙ্গে সঙ্গে আপডেট হয় এবং এটি একটি দিকনির্দেশক পরিস্থিতি হিসেবে দেখা উচিত, কারণ দিনের ভেতরের প্রকৃত পরিবর্তনগুলো মূলত ভোলাটিলিটি এবং খবরের ওপর নির্ভর করে।
Synth-এর আগামী কয়েক দিনের প্রাইস প্রেডিকশন
পরবর্তী কয়েক দিনের জন্য, 1.39 USD থেকে আপনার 5% অনুমান প্রয়োগ করে পূর্বাভাসটি এগিয়ে নেওয়া হয়। আউটপুটগুলো (যেমন 1.3913 USD) আপনার নির্বাচিত হার সময়ের সাথে সাথে কীভাবে কাজ করে তা দেখানোর জন্য তৈরি করা হয়েছে এবং ইনপুট শতাংশ পরিবর্তন হলে তাৎক্ষণিকভাবে আপডেট হবে।
Synth-এর 2030 সালের প্রাইস প্রেডিকশন
প্রদর্শিত 2030 এর মানটি আজ থেকে প্রায় 4 বছর ধরে আপনার 5% ধরে নেওয়া হারটি প্রয়োগের ফলাফল। এই ইনপুট অনুযায়ী, ক্যালকুলেটরটি 2030 সালে 1.6895 USD পূর্বাভাস দেয় । ইনপুট শতাংশ পরিবর্তন করলেই 2030 সালের সংখ্যাটি সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয়।
পরবর্তী ধাপে Synth-এর মূল্য বাড়বে নাকি কমবে?
স্বল্পমেয়াদে, Synth প্রায়শই মার্কেট সেন্টিমেন্ট, ভোলাটিলিটি এবং লিকুইডিটির সংমিশ্রণ ফলো করে। যদি মোমেন্টাম ধনাত্মক থাকে, প্রাইস উর্ধ্বমুখী ট্রেন্ড দেখাতে পারে; যদি ভোলাটিলিটি বেড়ে যায় বা রিস্ক-অফ মনোভাব ফিরে আসে, প্রাইস কিছুটা নেমে যেতে পারে।
আগামী 30 দিনের জন্য Synth-এর প্রেডিকশন কী?
আপনার দেওয়া 5% হারের ভিত্তিতে, এই ক্যালকুলেটরটি পরবর্তী 30 দিনে Synth-এর মূল্য প্রায় 1.3957 USD হিসেবে পূর্বাভাস দেয় । 30 দিনের এই সংখ্যা ইনপুট শতাংশ বা মার্কেট প্রাইস পরিবর্তনের সাথে সঙ্গে সঙ্গে আপডেট হয়, তাই এটিকে নিশ্চিত ফলাফল হিসেবে নয় বরং একটি সম্ভাব্য পরিস্থিতি হিসেবে দেখুন, বিশেষ করে উচ্চ ভোলাটিলিটির সময়।
2026-এ Synth কেনা কি ভালো হবে?
Synth 2026-এ একটি “ভালো ক্রয়” হবে কি না, তা নির্ভর করছে আপনার অনুমান এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতার ওপর। আপনার দেওয়া 5% অনুমানের ভিত্তিতে, ক্যালকুলেটরটি 2026-এ Synth-এর মূল্য প্রায় 1.39 USD হিসেবে পূর্বাভাস দেয় । তবে শুধুমাত্র একটি পূর্বাভাসের ওপর ভিত্তি করেই বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত নয়। একটি ভারসাম্যপূর্ণ ধারণার জন্য এগুলোকে একত্র করা উচিত:
  • টেকনিক্যাল সিগন্যাল: ট্রেন্ডের শক্তি, ভোলাটিলিটি এবং ইতিহাসভিত্তিক প্রাইসের পতনের ঝুঁকি;
  • মৌলিক বিষয়: ইকোসিস্টেম কার্যক্রম, ডেভেলপারদের কাজের গতি এবং প্রকৃত চাহিদা-চালক;
  • মার্কেটের অবস্থা: লিকুইডিটি চক্র এবং বৃহত্তর ক্রিপ্টো সেনটিমেন্ট।

    • আপনি যদি 2026-এ বিনিয়োগ করার কথা ভেবে থাকেন, তবে এই পূর্বাভাসটিকে একটি নিশ্চিত ফলাফল হিসেবে না ধরে বরং একটি সম্ভাব্য পরিস্থিতি হিসেবে বিবেচনা করুন এবং সেই অনুযায়ী আপনার ঝুঁকির মাত্রা নির্ধারণ করুন।

    পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-06-12 16:43:13 (UTC+8)

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