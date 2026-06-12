SCHIZO (SCHIZO) প্রাইস প্রেডিকশন 2026 থেকে 2050 পর্যন্ত
2027, 2028, 2029, 2030 এবং তার পরেও SCHIZO এর প্রাইস প্রেডিকশন পান। পরবর্তী পাঁচ বছর বা তার বেশি সময়ে SCHIZO কত বৃদ্ধি পেতে পারে তা পূর্বাভাস করুন, মার্কেট ট্রেন্ড এবং মনোভাবের ভিত্তিতে তাৎক্ষণিক পূর্বাভাসের সঙ্গে।
*ডিসক্লেইমার: সব প্রাইস প্রেডিকশন ইউজারের ইনপুটের উপর ভিত্তি করে হিসাব করা হয়েছে।
|বর্তমান প্রাইস
|SCHIZO 2027 এ
|SCHIZO 2028 এ
|SCHIZO 2029 এ
|SCHIZO 2030 এ
|$0.000049
|$0.000052374
|$0.0000549927
|$0.000057742335
|$0.00006062945175000001
আজ, আগামীকাল, এই সপ্তাহ এবং 30 দিনের জন্য স্বল্পমেয়াদী SCHIZO মূল্য পূর্বাভাস
বর্তমান পূর্বাভাসের ইনপুটের ভিত্তিতে, মডেলটি আগামী 30 দিনের স্বল্পমেয়াদী প্রাইস পথ অনুমান করছে। নিচের টেবিলটি আজ, আগামীকাল, এই সপ্তাহ এবং 30 দিনের জন্য প্রত্যাশিত প্রাইস লেভেলগুলো দেখাচ্ছে।
- June 12, 2026(আজ)$ 0.0000490.00%
- June 13, 2026(আগামীকাল)$ 0.0000490.01%
- June 19, 2026(এই সপ্তাহে)$ 0.0000490.10%
- July 12, 2026(30 দিন)$ 0.0000500.41%
আজ SCHIZO (SCHIZO) এর মূল্য পূর্বাভাস
June 12, 2026(আজ) তারিখে SCHIZO এর জন্য পূর্বাভাসকৃত মূল্য হল $0.000049। এই অনুমানটি বর্তমান পূর্বাভাস ইনপুটের উপর ভিত্তি করে তৈরি এবং আগামী 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস কেমন হতে পারে তার একটি দ্রুত ধারণা দেয়।আজকের SCHIZO-এর লাইভ প্রাইস সম্পর্কে আরও জানুন।
আগামীকাল SCHIZO (SCHIZO) এর মূল্য পূর্বাভাস
June 13, 2026(আগামীকাল) তারিখের জন্য SCHIZO-এর সম্ভাব্য প্রাইস হলো $0.000049, যা আপনার দেওয়া 5% বার্ষিক প্রবৃদ্ধি হারের ওপর ভিত্তি করে হিসাব করা হয়েছে। এই দৃষ্টিভঙ্গি একই অনুমান সেটের অধীনে পরবর্তী দিনের বেসলাইন তৈরি করতে সাহায্য করে।
এই সপ্তাহে SCHIZO (SCHIZO) এর মূল্য পূর্বাভাস
June 19, 2026(এই সপ্তাহে)-এর মধ্যে, একই বার্ষিক বৃদ্ধি ইনপুট $0.000049 অনুযায়ী, SCHIZO-এর অনুমানিত প্রাইস হলো 5%। এই সাপ্তাহিক চেকপয়েন্টটি স্থিতিশীল প্রবৃদ্ধির পরিস্থিতিতে আগামী কয়েকদিনে প্রত্যাশিত প্রবণতার সারসংক্ষেপ প্রদান করে।
30 দিনের জন্য SCHIZO (SCHIZO) এর মূল্য পূর্বাভাস
আগামী 30 দিন পরে July 12, 2026(30 দিন) মাসের দিকে তাকালে, SCHIZO-এর সম্ভাব্য প্রাইস দাঁড়ায় $0.000050। এই আনুমানিক পরিমাণ আপনার দেওয়া একই 5% বার্ষিক প্রবৃদ্ধি ইনপুট ব্যবহার করে এক মাস পরে প্রাইস কোথায় দাঁড়াতে পারে তার একটি ধারণা প্রদান করে।
দীর্ঘমেয়াদী SCHIZO-এর প্রাইস প্রেডিকশন: 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2040, 2050
দীর্ঘমেয়াদি প্রাইসের পূর্বাভাস মডিউলের ভিত্তিতে, SCHIZO 2026 সালে $0.000049, 2027 সালে $0.000052, 2028 সালে $0.000055, 2029 সালে $0.000057, 2030 সালে $0.000060, 2040 সালে $0.000098, এবং 2050 সালে $0.000160 হতে পারে।
SCHIZO-এর পুরো বার্ষিক প্রাইস লক্ষ্য এবং অনুমানিত ROI দেখার জন্য নিচে স্ক্রল করুন।
- Jun 2026$ 0.000044$ 0.000049$ 0.00005410.00%
- Jul 2026$ 0.000045$ 0.000050$ 0.00005510.46%
- Aug 2026$ 0.000045$ 0.000050$ 0.00005510.92%
- Sep 2026$ 0.000045$ 0.000050$ 0.00005511.36%
- Oct 2026$ 0.000045$ 0.000050$ 0.00005511.82%
- Nov 2026$ 0.000045$ 0.000050$ 0.00005612.27%
- Dec 2026$ 0.000046$ 0.000051$ 0.00005612.74%
SCHIZO-এর প্রাইস পূর্বাভাসের মূল চালিকাশক্তি
SCHIZO-এর প্রাইস প্রেডিকশনকে প্রভাবিত করতে পারে এমন বিষয়গুলো সাধারণত ম্যাক্রো সেনটিমেন্ট এবং কয়েন-নির্দিষ্ট ড্রাইভারগুলোর সমন্বয়ে তৈরি হয়। SCHIZO বৃহত্তর ক্রিপ্টো রিস্ক-অন/রিস্ক-অফ প্রবাহের সাথে মিলিতভাবে চলতে পারে, তবে পূর্বাভাস নির্ভর করে লিকুইডিটি গভীরতা, মার্কেট-মেকার সমর্থন এবং বড় হোল্ডারদের লেনদেনের ওপরও। টোকেনোমিক্স (ভেস্টিং, আনলক শিডিউল, ইমিশন), লিস্টিং, ইকোসিস্টেমের বৃদ্ধি, প্রোডাক্ট ডেলিভারি, পার্টনারশিপ, এবং সিকিউরিটি বা নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত শিরোনামগুলো প্রত্যাশাকে উল্লেখযোগ্যভাবে পরিবর্তন করতে পারে এবং মেগা-ক্যাপ অ্যাসেটের তুলনায় দ্রুত ও বড় প্রাইসের পুনর্মূল্যায়ন ঘটাতে পারে।
আগামী 1 বছরে আপনার SCHIZO-এর মূল্য কত হবে?
আমাদের টুল ব্যবহার করে আগামী 1 বছরে আপনার SCHIZO (SCHIZO) বিনিয়োগের ভবিষ্যৎ মূল্য পূর্বাভাস করুন। আপনার বিনিয়োগের পরিমাণ এবং প্রত্যাশিত বার্ষিক বৃদ্ধির হার প্রদান করে, আপনি সহজেই আপনার বিনিয়োগের সম্ভাব্য রিটার্ন হিসাব করতে পারবেন।
SCHIZO (SCHIZO)-এর প্রাইস প্রজেকশন কীভাবে কাজ করে
এই টুলটি আপনার দেওয়া প্রবৃদ্ধির হারের ওপর ভিত্তি করে SCHIZO-এর প্রাইসের একটি সম্ভাব্য গতিপথ দেখায়। এটি সর্বশেষ প্রাইস ব্যবহার করে তাৎক্ষণিকভাবে আপডেট হয়।
আপনার প্রত্যাশিত স্বল্পমেয়াদী ইল্ডের 5% পরিবর্তন (ধনাত্মক বা ঋণাত্মক) লিখুন। এটি আপনাকে মার্কেটের ভোলাটিলিটি সিমুলেট করতে এবং বিভিন্ন পরিস্থিতিতে SCHIZO-এর জন্য দ্রুত লাভ বা ক্ষতি মূল্যায়ন করতে সাহায্য করে।
দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার জন্য, সিস্টেমটি একটি ডিফল্ট 5% বার্ষিক বৃদ্ধির হার প্রয়োগ করে। এটি আপনাকে স্থির মার্কেট বৃদ্ধির পরিস্থিতিতে SCHIZO ধরে রাখার সম্ভাব্যতা মূল্যায়ন করতে সাহায্য করে।
কেবল আপনার বিনিয়োগের পরিমাণ এবং প্রত্যাশিত বার্ষিক বৃদ্ধির হার লিখুন। ক্যালকুলেটরটি তাৎক্ষণিকভাবে আপনার বিনিয়োগের লক্ষ্য নির্ধারণ করে, আপনার SCHIZO হোল্ডিং-এর ভবিষ্যতের মূল্য পূর্বাভাস করে।
আপনার ইনপুটের ভিত্তিতে, বিভিন্ন সময়ের জন্য অনুমানিত মোট অ্যাসেটের মূল্য এবং রিটার্ন অন ইনভেস্টমেন্ট (ROI) সঙ্গে সঙ্গে দেখুন, যা আপনার হোল্ডিং স্ট্র্যাটেজির জন্য তথ্যভিত্তিক সহায়তা প্রদান করে।
গুরুত্বপূর্ণ: এটি একটি পরিস্থিতি অনুমানের ক্যালকুলেটর, নিশ্চিত পূর্বাভাস নয় এবং এটি আর্থিক পরামর্শ হিসেবে নেওয়া উচিত নয়।
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী (FAQ):
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ডিসক্লেইমার
আমাদের ক্রিপ্টো প্রাইস প্রেডিকশনের পৃষ্ঠাগুলিতে প্রকাশিত কন্টেন্ট MEXC ইউজার এবং/অথবা অন্যান্য তৃতীয় পক্ষের সোর্স দ্বারা আমাদেরকে প্রদান করা তথ্য এবং প্রতিক্রিয়ার উপর ভিত্তি করে তৈরি। এটি আপনাদের কাছে "যেমন আছে তেমন" ভিত্তিতে শুধুমাত্র তথ্য প্রদান এবং উদাহরণের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হচ্ছে এবং এ বিষয়ে কোনও ধরণের বিবরণ বা প্রতিশ্রুতি প্রদান করা হয় না। এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে উপস্থাপিত প্রাইস প্রেডিকশন সঠিক নাও হতে পারে এবং এটিকে কখনোই সঠিক হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। ভবিষ্যত প্রাইস উপস্থাপিত প্রেডিকশনের থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে ভিন্ন হতে পারে এবং বিনিয়োগের সিদ্ধান্তের জন্য এই প্রেডিকশনের উপর নির্ভর করা উচিত নয়।
এছাড়াও, এই কন্টেন্টকে আর্থিক পরামর্শ হিসাবে বিবেচনা করা উচিত না বা এটি কোনও নির্দিষ্ট পণ্য বা পরিষেবা কেনার সুপারিশ করার উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়নি। আমাদের ক্রিপ্টো প্রাইস প্রেডিকশনের পৃষ্ঠাগুলিতে প্রকাশিত যেকোন কন্টেন্ট অনুসরণ, ব্যবহার এবং/অথবা সেগুলোর উপর নির্ভর করার ফলে আপনার হওয়া ক্ষতির জন্য MEXC কোনওভাবেই আপনার কাছে দায়বদ্ধ থাকবে না। এ বিষয়ে সচেতন থাকা অপরিহার্য যে ডিজিটাল অ্যাসেটের প্রাইসের সাথে উচ্চ মাত্রার মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইস ভোলাটিলিটি জড়িত। আপনার বিনিয়োগের মূল্য হ্রাস এবং বৃদ্ধি উভয়ই হতে পারে এবং প্রাথমিকভাবে বিনিয়োগ করা অর্থ ফেরত পাওয়ার কোনও নিশ্চয়তা নেই। পরিশেষে, আপনার নেওয়া বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনিই সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবে এবং আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের একটি নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার শুধুমাত্র সেই পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলোর সাথে সংশ্লিষ্ট ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বুঝতে পারেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং বিনিয়োগ করার আগে একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত।
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