BOMO on Base (BOMO) প্রাইস প্রেডিকশন (USD)

2026, 2027, 2028, 2030 এবং আরও পরবর্তী বছরের জন্য BOMO on Base এর প্রাইস প্রেডিকশন পান। আগামী ৫ বছর বা তারও বেশি সময় ধরে BOMO কতটা বৃদ্ধি পাবে তা অনুমান করুন। মার্কেট ট্রেন্ড এবং মনোভাবের উপর ভিত্তি করে ভবিষ্যতের প্রাইস পরিস্থিতির তাৎক্ষণিক পূর্বাভাস দিন।

BOMO on Base এর প্রাইস অনুমান করতে -100 এবং 1,000 এর মধ্যে একটি সংখ্যা লিখুন
%

*ডিসক্লেইমার: সব প্রাইস প্রেডিকশন ইউজারের ইনপুটের উপর ভিত্তি করে হিসাব করা হয়েছে।

BOMO on Base এর প্রাইস প্রেডিকশন
$0.0003251
$0.0003251
-8.57%
USD
প্রকৃত
প্রেডিকশন
2025-2050 সালের জন্য BOMO on Base এর প্রাইস প্রেডিকশন (USD)

2025 সালের (এই বছর) জন্য BOMO on Base (BOMO) প্রাইস প্রেডিকশন

আপনার ভবিষ্যদ্বাণীর উপর ভিত্তি করে, BOMO on Base এর 0.00% সম্ভাব্যভাবে বৃদ্ধি দেখতে পাওয়া যেতে পারে। এটি 2025 সালে $ 0.000325 ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

2026 সালের (পরবর্তী বছর) জন্য BOMO on Base (BOMO) প্রাইস প্রেডিকশন

আপনার ভবিষ্যদ্বাণীর উপর ভিত্তি করে, BOMO on Base এর 5.00% সম্ভাব্যভাবে বৃদ্ধি দেখতে পাওয়া যেতে পারে। এটি 2026 সালে $ 0.000341 ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

2027 সালের (2 বছরে) জন্য BOMO on Base (BOMO) প্রাইস প্রেডিকশন

প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, BOMO এর 2027 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ 0.000358, যার বৃদ্ধির হার 10.25%

2028 সালের (3 বছরে) জন্য BOMO on Base (BOMO) প্রাইস প্রেডিকশন

প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, BOMO এর 2028 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ 0.000376, যার বৃদ্ধির হার 15.76%

2029 সালের (4 বছরে) জন্য BOMO on Base (BOMO) প্রাইস প্রেডিকশন

উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, BOMO এর 2029 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ 0.000395, যার বৃদ্ধির হার 21.55%

2030 সালের (5 বছরে) জন্য BOMO on Base (BOMO) প্রাইস প্রেডিকশন

উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, BOMO এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ 0.000414, যার বৃদ্ধির হার 27.63%

2040 সালের (15 বছরে) জন্য BOMO on Base (BOMO) প্রাইস প্রেডিকশন

2040 সালে, BOMO on Base এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 107.89% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ 0.000675 ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

2050 সালের (25 বছরে) জন্য BOMO on Base (BOMO) প্রাইস প্রেডিকশন

2050 সালে, BOMO on Base এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 238.64% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ 0.001100 ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

বছর
প্রাইস
গ্রোথ
  • 2025
    $ 0.000325
    0.00%
  • 2026
    $ 0.000341
    5.00%
  • 2027
    $ 0.000358
    10.25%
  • 2028
    $ 0.000376
    15.76%
  • 2029
    $ 0.000395
    21.55%
  • 2030
    $ 0.000414
    27.63%
  • 2031
    $ 0.000435
    34.01%
  • 2032
    $ 0.000457
    40.71%
বছর
প্রাইস
গ্রোথ
  • 2033
    $ 0.000480
    47.75%
  • 2034
    $ 0.000504
    55.13%
  • 2035
    $ 0.000529
    62.89%
  • 2036
    $ 0.000556
    71.03%
  • 2037
    $ 0.000583
    79.59%
  • 2038
    $ 0.000613
    88.56%
  • 2039
    $ 0.000643
    97.99%
  • 2040
    $ 0.000675
    107.89%
আজ, আগামীকাল, এই সপ্তাহ এবং 30 দিনের জন্য স্বল্পমেয়াদী BOMO on Base মূল্য পূর্বাভাস

তারিখ
প্রাইস প্রেডিকশন
গ্রোথ
  • November 15, 2025(আজ)
    $ 0.000325
    0.00%
  • November 16, 2025(আগামীকাল)
    $ 0.000325
    0.01%
  • November 22, 2025(এই সপ্তাহে)
    $ 0.000325
    0.10%
  • December 15, 2025(30 দিন)
    $ 0.000326
    0.41%
আজ BOMO on Base (BOMO) এর মূল্য পূর্বাভাস

November 15, 2025(আজ) তারিখে BOMO এর জন্য পূর্বাভাসকৃত মূল্য হল $0.000325। এই প্রজেকশনটি প্রদত্ত বৃদ্ধির শতাংশের গণনাকৃত ফলাফলকে প্রতিফলিত করে, যা ব্যবহারকারীদের আজকের জন্য সম্ভাব্য দামের গতিবিধির একটি স্ন্যাপশট দেয়।

আগামীকাল BOMO on Base (BOMO) এর মূল্য পূর্বাভাস

BOMO তারিখের জন্য, 5% বার্ষিক বৃদ্ধির ইনপুট ব্যবহার করে November 16, 2025(আগামীকাল) এর মূল্য পূর্বাভাস হল $0.000325। এই ফলাফলগুলো নির্বাচিত প্যারামিটারগুলোর উপর ভিত্তি করে টোকেনের মূল্যের একটি আনুমানিক দৃষ্টিভঙ্গি দেয়।

এই সপ্তাহে BOMO on Base (BOMO) এর মূল্য পূর্বাভাস

November 22, 2025(এই সপ্তাহে) তারিখের মধ্যে, 5% বার্ষিক বৃদ্ধির হার ব্যবহার করে BOMO এর মূল্য পূর্বাভাস হল $0.000325। এই সাপ্তাহিক পূর্বাভাসটি সম্ভাব্য দামের প্রবণতা সম্পর্কে ধারণা দেওয়ার জন্য একই বৃদ্ধির শতাংশের উপর ভিত্তি করে গণনা করা হয়েছে।

30 দিনের জন্য BOMO on Base (BOMO) এর মূল্য পূর্বাভাস

30 দিন এগিয়ে দেখলে, এর প্রজেক্টেড মূল্য BOMO হল $0.000326। এই পূর্বাভাসটি 5% বার্ষিক বৃদ্ধির ইনপুট ব্যবহার করে তৈরি করা হয়েছে যাতে অনুমান করা যায় যে এক মাস পর টোকেনের মূল্য কোথায় দাঁড়াতে পারে।

বর্তমান BOMO on Base প্রাইস পরিসংখ্যান

$ 0.0003251
$ 0.0003251

-8.57%

$ 123.86K
$ 123.86K$ 123.86K

381.00M
381.00M 381.00M

$ 406.25
$ 406.25$ 406.25

+406.25%

BOMO এর সর্বশেষ প্রাইস হল $ 0.0003251। এটির 24-ঘণ্টার পরিবর্তন -8.57%, এবং 24-ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 406.25
অধিকন্তু, BOMO এর একটি সার্কুলেটিং সরবরাহ 381.00M এবং মোট মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন $ 123.86K রয়েছে।

BOMO on Base (BOMO) কীভাবে কিনবেন

BOMO কিনতে চেষ্টা করছেন? আপনি এখন ক্রেডিট কার্ড, ব্যাংক ট্রান্সফার, P2P এবং আরও অনেক পেমেন্ট পদ্ধতির মাধ্যমে BOMO কেনাকাটা করতে পারবেন। MEXC-তে কীভাবে BOMO on Base কিনবেন এবং শুরু করবেন তা এখনই শিখুন!

এখনই কীভাবে BOMO কিনবেন তা শিখুন

BOMO on Base ঐতিহাসিক প্রাইস

BOMO on Base লাইভ প্রাইস পেজে সংগৃহীত সর্বশেষ ডেটা অনুসারে, BOMO on Base এর বর্তমান মূল্য হল 0.000325USD। BOMO on Base(BOMO) এর সার্কুলেটিং সরবরাহ হল 0.00 BOMO, যা এটিকে $123.86K মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন দেয়।

সময়সীমা
পরিবর্তন(%)
পরিবর্তন(USD)
হাই
লো
  • ২৪ ঘন্টা
    -0.10%
    $ -0.000038
    $ 0.000366
    $ 0.000322
  • ৭ দিন
    0.09%
    $ 0.000026
    $ 0.001019
    $ 0.000293
  • 30 দিন
    -0.78%
    $ -0.001222
    $ 0.001586
    $ 0.00025
24 ঘণ্টার কর্মক্ষমতা

গত 24 ঘণ্টায়, BOMO on Base $-0.000038 মূল্যের গতিবিধি দেখিয়েছে, যা মূল্যের -0.10% পরিবর্তন প্রতিফলিত করে।

7 দিনের কর্মক্ষমতা

গত 7 দিনে, BOMO on Base $0.001019 এর সর্বোচ্চ এবং $0.000293 এর সর্বনিম্ন মূল্যে ট্রেড হয়েছে। এটি 0.09% মূল্যের পরিবর্তন দেখেছে । এই সাম্প্রতিক প্রবণতা বাজারে BOMO এর আরও গতিবিধির সম্ভাবনা তুলে ধরে।

30 দিনের কর্মক্ষমতা

গত মাসে, BOMO on Base -0.78% পরিবর্তন হয়েছে, যা প্রায় $-0.001222 তার মূল্যে প্রতিফলিত হয়েছে। এটি ইঙ্গিত করে যে অদূর ভবিষ্যতে আরও BOMO দামের পরিবর্তন দেখতে পারে।

MEXC-তে বিস্তারিত ট্রেন্ডের জন্য BOMO on Base এর সম্পূর্ণ প্রাইস ইতিহাস দেখুন

সম্পূর্ণ BOMO প্রাইস ইতিহাস দেখুন

BOMO on Base (BOMO) মূল্য পূর্বাভাস মডিউল কীভাবে কাজ করে?

BOMO on Base মূল্য পূর্বাভাস মডিউল হল একটি ব্যবহারকারী-বান্ধব সরঞ্জাম যা আপনাকে আপনার নিজের বৃদ্ধির অনুমানের উপর ভিত্তি করে BOMO এর সম্ভাব্য ভবিষ্যতের দাম অনুমান করতে সাহায্য করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। আপনি একজন অভিজ্ঞ ট্রেডার হন বা একজন কৌতূহলী বিনিয়োগকারী, এই মডিউলটি টোকেনের ভবিষ্যতের মূল্য পূর্বাভাস দেওয়ার একটি সহজ এবং ইন্টারেক্টিভ উপায় সরবরাহ করে।

1. আপনার বৃদ্ধির পূর্বাভাস ইনপুট করুন

আপনার কাঙ্ক্ষিত বৃদ্ধির শতাংশ প্রবেশ করে শুরু করুন, যা আপনার বাজারের দৃষ্টিভঙ্গির উপর নির্ভর করে ইতিবাচক বা নেতিবাচক হতে পারে। এটি আগামী বছর, পাঁচ বছর বা এমনকি ভবিষ্যতের দশকগুলোতে BOMO on Base এর জন্য আপনার প্রত্যাশা প্রতিফলিত করতে পারে।

2. ভবিষ্যতের মূল্য গণনা করুন

একবার আপনি বৃদ্ধির হার প্রবেশ করলে, ‘Calculate’ বোতামে ক্লিক করুন। মডিউলটি তাৎক্ষণিকভাবে BOMO এর প্রজেক্টেড ভবিষ্যতের মূল্য গণনা করবে, যা আপনাকে একটি স্পষ্ট ভিজ্যুয়ালাইজেশন দেবে যে কীভাবে আপনার পূর্বাভাস সময়ের সাথে সাথে টোকেনের মূল্যকে প্রভাবিত করে।

3. বিভিন্ন দৃশ্যকল্প অন্বেষণ করুন

বিভিন্ন বাজারের পরিস্থিতি BOMO on Base এর দামকে কীভাবে প্রভাবিত করতে পারে তা দেখতে আপনি বিভিন্ন বৃদ্ধির হার নিয়ে পরীক্ষা করতে পারেন। এই নমনীয়তা আপনাকে আশাবাদী এবং রক্ষণশীল উভয় পূর্বাভাস বিশ্লেষণ করতে দেয়, যা আপনাকে আরও তথ্যপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে।

4. ব্যবহারকারীর অনুভূতি এবং কমিউনিটি ইনসাইট

মডিউলটি ব্যবহারকারীর অনুভূতি ডেটাও একত্রিত করে, যা আপনাকে অন্যান্য ব্যবহারকারীদের পূর্বাভাসের সাথে আপনার পূর্বাভাস তুলনা করতে দেয়। এই সম্মিলিত ইনপুটটি সম্প্রদায় কীভাবে BOMO এর ভবিষ্যতকে উপলব্ধি করে সে সম্পর্কে মূল্যবান অন্তর্দৃষ্টি দেয়।

মূল্য পূর্বাভাসের জন্য টেকনিক্যাল ইন্ডিকেটর

পূর্বাভাসের নির্ভুলতা বাড়ানোর জন্য, মডিউলটি বিভিন্ন টেকনিক্যাল ইন্ডিকেটর এবং বাজারের ডেটা ব্যবহার করে। এর মধ্যে রয়েছে:

Exponential Moving Averages (EMA): ওঠানামা মসৃণ করে এবং সম্ভাব্য ট্রেন্ড রিভার্সাল সম্পর্কে অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করে টোকেনের দামের প্রবণতা ট্র্যাক করতে সাহায্য করে।

Bollinger Bands: বাজারের অস্থিরতা পরিমাপ করে এবং সম্ভাব্য ওভারবট বা ওভারসোল্ড পরিস্থিতি চিহ্নিত করে।

Relative Strength Index (RSI): বুলিশ বা বিয়ারিশ পর্যায়ে আছে কিনা তা নির্ধারণ করতে BOMO এর গতিবেগ মূল্যায়ন করে।

Moving Average Convergence Divergence (MACD): সম্ভাব্য এন্ট্রি এবং এক্সিট পয়েন্টগুলো চিহ্নিত করতে দামের গতিবিধির শক্তি এবং দিক মূল্যায়ন করে। রিয়েল-টাইম মার্কেট ডেটার সাথে এই ইন্ডিকেটরগুলোকে একত্রিত করে, মডিউলটি একটি ডায়নামিক মূল্য পূর্বাভাস প্রদান করে, যা আপনাকে BOMO on Base এর ভবিষ্যতের সম্ভাবনা সম্পর্কে গভীরতর অন্তর্দৃষ্টি পেতে সাহায্য করে।

BOMO মূল্য পূর্বাভাস কেন গুরুত্বপূর্ণ?

BOMO এর প্রাইস প্রেডিকশনগুলি বিভিন্ন কারণে গুরুত্বপূর্ণ এবং বিনিয়োগকারীরা বিভিন্ন উদ্দেশ্যে সেগুলিতে নিযুক্ত হন:

বিনিয়োগ স্ট্রাটেজি বিকাশ: প্রেডিকশন বিনিয়োগকারীদের স্ট্রাটেজি তৈরি করতে সাহায্য করে। ভবিষ্যতের দাম অনুমান করে, তারা কখন ক্রিপ্টোকারেন্সি কিনতে, বিক্রি করতে বা ধরে রাখতে হবে তা সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

ঝুঁকি মূল্যায়ন: সম্ভাব্য প্রাইসের গতিবিধি বোঝা বিনিয়োগকারীদের একটি নির্দিষ্ট ক্রিপ্টো অ্যাসেটের সাথে যুক্ত ঝুঁকির মূল্যায়ন করতে দেয়। সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতি পরিচালনা ও প্রশমনে এটি অপরিহার্য।

মার্কেট অ্যানালাইসিস: প্রেডিকশনে প্রায়শই মার্কেট ট্রেন্ড, সংবাদ এবং ঐতিহাসিক ডেটা বিশ্লেষণ অন্তর্ভুক্ত থাকে। এই গভীর বিশ্লেষণ বিনিয়োগকারীদের মার্কেটের ডায়নামিক্স এবং প্রাইস পরিবর্তনকে প্রভাবিত করার কারণগুলি বুঝতে সহায়তা করে।

পোর্টফোলিও বৈচিত্র্যকরণ: কোন ক্রিপ্টোকারেন্সিগুলি ভালো পারফর্ম করতে পারে তা প্রেডিক্ট করে, বিনিয়োগকারীরা সেই অনুযায়ী তাদের পোর্টফোলিওগুলিকে বৈচিত্র্যময় করতে পারে এবং বিভিন্ন অ্যাসেটে ঝুঁকি ছড়িয়ে দিতে পারে।

দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা: দীর্ঘমেয়াদী লাভের সন্ধানকারী বিনিয়োগকারীরা ভবিষ্যত বৃদ্ধির সম্ভাবনা সহ ক্রিপ্টোকারেন্সি শনাক্ত করতে প্রেডিকশনের উপর নির্ভর করে।

সাইকোলজিক্যাল প্রস্তুতি: সম্ভাব্য প্রাইসের পরিস্থিতি সম্পর্কে জ্ঞান বিনিয়োগকারীদের মানসিক ও আর্থিকভাবে মার্কেটের অস্থিতিশীলতার জন্য প্রস্তুত করে তোলে।

কমিউনিটির সম্পৃক্ততা: ক্রিপ্টোর প্রাইস প্রেডিকশন প্রায়ই বিনিয়োগকারীদের কমিউনিটির মধ্যে আলোচনার জন্ম দেয়, যার ফলে মার্কেট ট্রেন্ড সম্পর্কে একটা সার্বিক ধারণা ও জ্ঞান তৈরি হয়।

প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী (FAQ):

এখন কি BOMO এ বিনিয়োগ করা উচিত?
আপনার পূর্বাভাস অনুযায়ী, BOMO -- এ পৌঁছাবে undefined তারিখে, যা এটিকে বিবেচনার যোগ্য একটি টোকেনে পরিণত করছে।
আগামী মাসের BOMO এর প্রাইস প্রেডিকশন কী?
BOMO on Base (BOMO) প্রাইস প্রেডিকশন টুল অনুযায়ী, পূর্বাভাসিত BOMO এর প্রাইস -- এ পৌঁছাবে undefined তারিখে।
2026 সালে 1 BOMO এর দাম কত হবে?
আজকের 1 BOMO on Base (BOMO) এর প্রাইস হল $0.000325। উপরের পূর্বাভাস মডিউল অনুসারে, BOMO 0.00% বৃদ্ধি পাবে, 2026 সালে -- এ পৌঁছাবে।
2027 সালে BOMO এর পূর্বাভাসিত প্রাইস কত?
BOMO on Base (BOMO) এর বার্ষিক 0.00% বৃদ্ধির পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে, এবং 2027 সালের মধ্যে 1 BOMO এর প্রাইস -- এ পৌঁছাবে।
2028 সালে BOMO এর আনুমানিক প্রাইস লক্ষ্য কত?
আপনার প্রাইস প্রেডিকশন ইনপুট অনুসারে, BOMO on Base (BOMO) 0.00% বৃদ্ধি পাবে, 2028 সালে আনুমানিক প্রাইস লক্ষ্য --
2029 সালে BOMO এর আনুমানিক প্রাইস লক্ষ্য কত?
আপনার প্রাইস প্রেডিকশন ইনপুট অনুসারে, BOMO on Base (BOMO) 0.00% বৃদ্ধি পাবে, 2029 সালে আনুমানিক প্রাইস লক্ষ্য --
2030 সালে 1 BOMO এর দাম কত হবে?
আজকের 1 BOMO on Base (BOMO) এর প্রাইস হল $0.000325। উপরের পূর্বাভাস মডিউল অনুসারে, BOMO 0.00% বৃদ্ধি পাবে, 2030 সালে -- এ পৌঁছাবে।
2040 সালের জন্য BOMO এর প্রাইস প্রেডিকশন কী?
BOMO on Base (BOMO) এর বার্ষিক লাভ 0.00% বৃদ্ধির পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে, এবং 2040 সালের মধ্যে 1 BOMO এর প্রাইস -- এ পৌঁছাবে।
