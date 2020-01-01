এই MEXC Meme+ ট্রেডিং জোন ডিসক্লেইমার (যা এখন থেকে "ডিসক্লেইমার" হিসাবে উল্লেখ করা হবে) MEXC এর রিস্ক ডিসক্লোজার স্টেটমেন্টের সাথে একত্রে জারি করা হয়েছে এবং এটি তার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ গঠন করে। এই MEXC Meme+ ট্রেডিং জোন ডিসক্লেইমার (যা এখন থেকে "ডিসক্লেইমার" হিসাবে উল্লেখ করা হবে) MEXC এর রিস্ক ডিসক্লোজার স্টেটমেন্টের সাথে একত্রে জারি করা হয়েছে এবং এটি তার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ গঠন করে।
Meme+ ট্রেডিং জোন এবং এর সম্পর্কিত পণ্য এবং ইভেন্টগুলোতে অংশগ্রহণ করার মাধ্যমে, আপনি নিশ্চিত করছেন যে আপনি আপনার স্বাধীন আইনি উপদেষ্টাদের সাথে পরামর্শ করেছেন, পড়েছেন এবং বুঝেছেন এবং এখানে থাকা বিধানগুলো সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অবগত আছেন। MEXC দ্বারা অফার করা অন্যান্য ধরনের ট্রেডিং প্রোডাক্টের তুলনায় প্রোডাক্টটি উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি ঝুঁকি বহন করে। উদাহরণস্বরূপ, প্রোডাক্টে তালিকাভুক্ত টোকেনগুলো ঐতিহ্যগত ক্রিপ্টোকারেন্সিগুলোর চেয়ে বেশি অস্থির, ঐতিহ্যগত ক্রিপ্টোকারেন্সিগুলোর চেয়ে দ্রুত এবং/অথবা আরও ঘন ঘন তালিকাভুক্ত হতে পারে এবং ঐতিহ্যগত ক্রিপ্টোকারেন্সিগুলোর তুলনায় দুর্বলভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা যেতে পারে। আপনি যদি বিনিয়োগ ক্ষতির সম্পূর্ণ ঝুঁকি বহন করতে অক্ষম হন তবে অনুগ্রহ করে এই পরিষেবাটি ব্যবহার করবেন না এবং/অথবা কোনও সম্পর্কিত পণ্য বা পরিষেবাতে অংশগ্রহণ করবেন না।
প্রোডাক্ট অফার করার মাধ্যমে, MEXC শুধুমাত্র তথ্য প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে একটি প্ল্যাটফর্ম হিসাবে কাজ করে। প্রদর্শিত সব উপকরণ এবং তথ্য তৃতীয় পক্ষের ওয়েবসাইট থেকে নেওয়া হয়েছে এবং উৎস হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। MEXC কোনওভাবেই এই ধরনের তথ্যের নির্ভুলতা এবং/অথবা বৈধতা সমর্থন বা গ্যারান্টি দেয় না, অনুমানের মাধ্যমে বা প্রকাশের মাধ্যমে। প্রোডাক্ট ব্যবহার করার মাধ্যমে, আপনি স্বীকার করছেন যে আপনি আপনার বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে আপনার নিজস্ব যথাযথ অনুসন্ধান এবং গবেষণা করেছেন এবং প্রয়োজনে আপনার আর্থিক, আইনি বা ট্যাক্স উপদেষ্টাদের সাথে পরামর্শ করেছেন। আপনার বিনিয়োগ কার্যক্রমের সময় হওয়া কোনও ক্ষতি বা লোকসানের জন্য MEXC এবং এর অ্যাফিলিয়েটদের দায়ী করা হবে না।