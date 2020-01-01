ট্রেন্ডের তুলনা
উল্লেখযোগ্য ঘটনা
BTC
0.00%
বর্তমান মূল্য
--
U.S. 10 বছরের ট্রেজারি রেট(TNX)
0.00%
বর্তমান মূল্য
--
NASDAQ ইনডেক্স(IXIC)
0.00%
বর্তমান মূল্য
--
গোল্ড ফিউচার(GC=F)
0.00%
বর্তমান মূল্য
--
Bitcoin/ইউ.এস. ঋণের অনুপাত(BTC/TNX)
0.00%
বর্তমান মূল্য
--
Bitcoin/NASDAQ অনুপাত(BTC/IXIC)
0.00%
বর্তমান মূল্য
--
Bitcoin/গোল্ড অনুপাত(BTC/Gold)
0.00%
বর্তমান মূল্য
--
BTC 0.00%
উল্লেখযোগ্য ঘটনা
মূল তথ্য
সময় (UTC+8)
টাইপ
তথ্য
ঘোষণার 5 মিনিট আগে BTC এর ওঠানামা
ঘোষণার 5 মিনিট পরে BTC এর ওঠানামা
মার্কেটের পূর্বাভাস
মার্কেটের পূর্বাভাস
হটস্পট খবর
আরও দেখুন