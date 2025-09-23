বিনিময়DEX+
ক্রিপ্টো কিনুনমার্কেটস্পটফিউচার500Xআয় করুনইভেন্ট
আরও
CHZ Frenzy
MEXC-তে Delusional Coin (DELULU) কীভাবে সহজেই কিনতে হয় তা শিখুন। ক্রেডিট কার্ড, ব্যাংক ট্রান্সফার এবং P2P দিয়ে ক্রয় করার ধাপে ধাপে নির্দেশিকা। আজই ভিজিট করুন!MEXC-তে Delusional Coin (DELULU) কীভাবে সহজেই কিনতে হয় তা শিখুন। ক্রেডিট কার্ড, ব্যাংক ট্রান্সফার এবং P2P দিয়ে ক্রয় করার ধাপে ধাপে নির্দেশিকা। আজই ভিজিট করুন!

DELULU সম্পর্কে আরও

DELULU প্রাইসের তথ্য

DELULU কী

DELULU টোকেনোমিক্স

DELULU প্রাইস পূর্বাভাস

DELULU ইতিহাস

DELULU ক্রয়ের গাইড

DELULU-টু-ফিয়াট কারেন্সি কনভার্টার

DELULU স্পট

প্রি-মার্কেট

আয় করুন

এয়ারড্রপ+

খবর

Blog

শিখুন

Delusional Coin

কীভাবে Delusional Coin (DELULU) কিনবেন নির্দেশিকা

ক্রিপ্টো সাক্ষরতার দিকে আপনার প্রথম পদক্ষেপ নিতে সাহায্য করার জন্য MEXC সহায়তার হাত বাড়িয়ে রয়েছে। MEXC এর মতো সেন্ট্রালাইজড এক্সচেঞ্জে Delusional Coin (DELULU) কীভাবে কিনবেন সে সম্পর্কে আমাদের নির্দেশিকাটি দেখুন।
$0.00014681
$0.00014681$0.00014681
+45.89%
সম্পূর্ণ চিত্রটি জানুন! DELULU এর প্রাইস এবং চার্ট চেক করুন।

Delusional Coin কীভাবে কিনবেন ?

MEXC-তে Delusional Coin (DELULU) কীভাবে সহজেই কিনতে হয় তা শিখুন। এই গাইডটি আপনাকে দেখাবে কিভাবে MEXC-এ Delusional Coin কিনতে হয় এবং কোটি কোটি মানুষের বিশ্বাস অর্জন করা ক্রিপ্টো প্ল্যাটফর্মে Delusional Coin ট্রেডিং শুরু করতে হয়।

ধাপ 1

একটি অ্যাকাউন্টের জন্য সাইন আপ করুন এবং KYC সম্পূর্ণ করুন

প্রথমে, একটি অ্যাকাউন্টের জন্য সাইন আপ করুন এবং MEXC-তে KYC সম্পূর্ণ করুন। আপনি MEXC এর অফিসিয়াল ওয়েবসাইট অথবা MEXC অ্যাপে আপনার ফোন নম্বর বা ইমেল ঠিকানা ব্যবহার করে এটি করতে পারেন।
ধাপ 2

আপনার ওয়ালেটে USDT, USDC অথবা USDE যোগ করুন

USDT, USDC এবং USDE MEXC-তে ট্রেডিং সহজতর করে। আপনি ব্যাংক ট্রান্সফার, OTC বা P2P ট্রেডিংয়ের মাধ্যমে USDT, USDC এবং USDE কিনতে পারেন।
ধাপ 3

স্পট ট্রেডিং পেজে যান

MEXC ওয়েবসাইটে, উপরের বারে Spot এ ক্লিক করুন এবং আপনার পছন্দের টোকেনগুলি অনুসন্ধান করুন।
ধাপ 4

আপনার টোকেন নির্বাচন করুন

2729 এরও বেশি উপলব্ধ টোকেন থাকায়, আপনি সহজেই বিটকয়েন, ইথেরিয়াম এবং ট্রেন্ডিং টোকেন কিনতে পারবেন।
ধাপ 5

আপনার ক্রয় সম্পূর্ণ করুন

আপনার স্থানীয় মুদ্রায় টোকেনের পরিমাণ বা সমতুল্য পরিমাণ লিখুন। কিনুন এ ক্লিক করুন এবং Delusional Coin তাৎক্ষণিকভাবে আপনার ওয়ালেটে জমা হয়ে যাবে।
কীভাবে Delusional Coin (DELULU) কিনবেন নির্দেশিকা

কেন MEXC তে Delusional Coin কিনবেন?

MEXC তার নির্ভরযোগ্যতা, গভীর লিকুইডিটি এবং বৈচিত্র্যময় টোকেন নির্বাচনের জন্য পরিচিত, যা আমাদের Delusional Coin কেনার জন্য সেরা ক্রিপ্টো প্ল্যাটফর্মগুলোর মধ্যে একটি করে তোলে।

2,800+ টোকেন অ্যাক্সেস, উপলব্ধ বিস্তৃত নির্বাচনগুলোর মধ্যে একটি
কেন্দ্রীভূত এক্সচেঞ্জগুলোর মধ্যে দ্রুততম টোকেন লিস্টিং
100+ পেমেন্ট পদ্ধতি থেকে বেছে নিতে পারবেন
ক্রিপ্টো ইন্ডাস্ট্রির সর্বনিম্ন ফি
কেন MEXC তে Delusional Coin কিনবেন?

লক্ষ লক্ষ ব্যবহারকারীর সাথে যোগ দিন এবং আজই MEXC এ Delusional Coin কিনুন

100+ পেমেন্ট পদ্ধতি ব্যবহার করে Delusional Coin কিনুন

MEXC 100টিরও বেশি পেমেন্ট বিকল্প সমর্থন করে, যা বিশ্বের যেকোনো স্থান থেকে Delusional Coin (DELULU) কেনা সহজ করে তোলে। আপনি প্রচলিত পদ্ধতি পছন্দ করুন অথবা স্থানীয় পেমেন্ট চ্যানেল, আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী উপযুক্ত একটি পদ্ধতি পাবেন। MEXC-তে ক্রিপ্টো কীভাবে কিনবেন তার জন্য বিভিন্ন পেমেন্ট পদ্ধতি এখনই এক্সপ্লোর করুন!

Delusional Coin কেনার জন্য শীর্ষ 3টি পেমেন্ট পদ্ধতি

ক্রেডিট/ডেবিট কার্ড

ক্রেডিট/ডেবিট কার্ড

ভিসা বা মাস্টারকার্ড ব্যবহার করে তাৎক্ষণিকভাবে Delusional Coin কিনুন। এটি ক্রিপ্টো ট্রেডারদের জন্য দ্রুততম এবং সবচেয়ে নিরাপদ অপশন। এর জন্য শুধুমাত্র একটি সম্পূর্ণ KYC যাচাইকরণ প্রয়োজন।

ব্যাংক ট্রান্সফার

ব্যাংক ট্রান্সফার

বড় পরিমাণ Delusional Coin কেনার জন্য ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যমে ক্রিপ্টো কেনা আদর্শ। এটি আপনার অঞ্চলের উপর নির্ভর করে SEPA, SWIFT এবং স্থানীয় নেটওয়ার্কের মতো গ্লোবাল রেলের মাধ্যমে নির্ভরযোগ্য সেটেলমেন্ট অফার করে।

পিয়ার-টু-পিয়ার (P2P)

পিয়ার-টু-পিয়ার (P2P)

আপনার পছন্দের স্থানীয় কারেন্সিতে অন্যান্য ব্যবহারকারীদের কাছ থেকে সরাসরি Delusional Coin কিনতে MEXC এর P2P মার্কেটপ্লেস ব্যবহার করুন। ফান্ড নিরাপদে এসক্রোতে রাখা হয় এবং পেমেন্ট নিশ্চিত হলে রিলিজ দেয়া হয়, যা সাধারণত 30 মিনিটের মধ্যে ঘটে।

অন্যান্য স্থানীয় পেমেন্ট অপশন

অন্যান্য স্থানীয় পেমেন্ট অপশন

আপনার দেশের উপর নির্ভর করে MEXC আঞ্চলিক পদ্ধতি যেমন PIX, PayNow, GCash এবং আরও অনেক কিছু সমর্থন করে। 3টি সহজ ধাপে তাৎক্ষণিকভাবে ক্রিপ্টো কিনুন!

সহজে Delusional Coin অর্জনের আরও 3টি উপায়

MEXC প্রি-মার্কেট

MEXC প্রি-মার্কেট

MEXC এর প্রি-মার্কেট ট্রেডিং এর মাধ্যমে এর অফিসিয়াল লিস্টিং এর আগে Delusional Coin কিনুন বা বিক্রি করুন। এই অপশনটি আপনাকে টোকেনগুলো আগাম সংগ্রহ করার সুযোগ দেয়, যাতে সেগুলো স্পট মার্কেটে লাইভ হওয়ার আগে আপনি এগিয়ে থাকেন। তদুপরি, লিস্টিং এর পরে সমস্ত ট্রেড সুরক্ষিত এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিষ্পত্তি হয়।

MEXC লঞ্চপ্যাড

MEXC লঞ্চপ্যাড

MEXC লঞ্চপ্যাডের মাধ্যমে নতুন টোকেন প্রজেক্টগুলোতে আগাম অ্যাক্সেস পান। MX অথবা USDT স্টক করে, আপনি ওপেন মার্কেটে আসার আগেই টোকেন বরাদ্দ অর্জন করতে পারেন, প্রায়শই অত্যন্ত প্রতিযোগিতামূলক প্রাইসে!

MEXC এয়ারড্রপ+

MEXC এয়ারড্রপ+

MEXC এয়ারড্রপ+ দিয়ে বিনামূল্যে Delusional Coin এয়ারড্রপ অর্জন করতে প্ল্যাটফর্মের সহজ টাস্ক সম্পন্ন করুন। যোগ্যতা অর্জনের জন্য দৈনিক টাস্ক এবং চ্যালেঞ্জগুলোতে অংশগ্রহণ করুন। এটি আপনার ক্রিপ্টো পোর্টফোলিও বাড়ানোর এবং নতুন টোকেন আবিষ্কার করার সহজ এবং সম্পূর্ণ বিনামূল্যের উপায়।

পদ্ধতি যাই হোক না কেন, আপনার লেনদেনগুলো বহু-স্তরযুক্ত নিরাপত্তা প্রোটোকল এবং রিয়েল-টাইম রেট লকিং দ্বারা সুরক্ষিত। MEXC নিশ্চিত করে যে Delusional Coin কেনাকাটা নিরাপদ, দ্রুত এবং সহজলভ্য।

Delusional Coin (DELULU) কোথায় কিনবেন

আপনি হয়তো ভাবছেন কোথায় সহজে Delusional Coin (DELULU) কিনতে পারেন। আচ্ছা, উত্তরটি আপনার পেমেন্ট পছন্দ সমূহ এবং ট্রেডিং অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে। আপনি ক্রেডিট কার্ড, অ্যাপল পে, অথবা ব্যাংক ট্রান্সফারের মতো পদ্ধতি ব্যবহার করে একটি ক্রিপ্টোকারেন্সি প্ল্যাটফর্মে DELULU কিনতে পারেন। বিকল্পভাবে, আপনি DEX অথবা P2P এর মাধ্যমে DELULU অন-চেইনও কিনতে পারেন!

সেন্ট্রালাইজড এক্সচেঞ্জ (CEX)—যেখানে নতুনরা তাদের ক্রিপ্টো যাত্রা শুরু করে
বিকেন্দ্রীভূত এক্সচেঞ্জ (DEX) - উন্নত ব্যবহারকারী যারা নিয়ন্ত্রণকে অগ্রাধিকার দেয়
পিয়ার-টু-পিয়ার (P2P) প্ল্যাটফর্ম—ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার সঙ্গে ফ্লেক্সিবল ব্যবহারকারীরা

সেন্ট্রালাইজড এক্সচেঞ্জ (CEX)—যেখানে নতুনরা তাদের ক্রিপ্টো যাত্রা শুরু করে

MEXC-এর মতো কেন্দ্রীভূত এক্সচেঞ্জগুলো প্রায়শই সবচেয়ে নতুনদের জন্য উপযুক্ত সমাধান। আপনি সরাসরি ক্রেডিট কার্ড, অ্যাপল পে, ব্যাংক ট্রান্সফার, অথবা স্টেবলকয়েন ব্যবহার করে DELULU কিনতে পারেন। CEXs স্বচ্ছ মূল্য নির্ধারণ, উন্নত নিরাপত্তা এবং রিয়েল-টাইম Delusional Coin প্রাইস চার্ট এবং ট্রেডিং ইতিহাসের মতো সরঞ্জামগুলোতে অ্যাক্সেসও প্রদান করে।

CEX এর মাধ্যমে কীভাবে কিনবেন:

  1. ধাপ 1
    MEXC-তে যোগদান করুন

    একটি অ্যাকাউন্ট তৈরি করুন এবং পরিচয় যাচাই (KYC) সম্পূর্ণ করুন।

  2. ধাপ 2
    ডিপোজিট করুন

    ফিয়াট বা ক্রিপ্টোকারেন্সি ব্যবহার করে ফান্ড ডিপোজিট করুন।

  3. ধাপ 3
    অনুসন্ধান

    ট্রেডিং বিভাগে DELULU অনুসন্ধান করুন।

  4. ধাপ 4
    ট্রেড করুন

    মার্কেট বা লিমিট প্রাইসে কেনার জন্য একটি অর্ডার দিন।

বিকেন্দ্রীভূত এক্সচেঞ্জ (DEX) - উন্নত ব্যবহারকারী যারা নিয়ন্ত্রণকে অগ্রাধিকার দেয়

যদি DELULU অন-চেইনে উপলব্ধ থাকে, তবে আপনি এটি বিকেন্দ্রীকৃত এক্সচেঞ্জ থেকেও কিনতে পারেন। MEXC-এর DEX+, Uniswap, PancakeSwap-এর মতো DEX-গুলো মধ্যস্থতাকারী ছাড়াই সরাসরি ওয়ালেট-টু-ওয়ালেট ট্রেডিংয়ের অনুমতি দেয়, যদিও আপনাকে গ্যাস ফি এবং স্লিপেজের মতো জিনিসগুলো পরিচালনা করতে হবে।

DEX এর মাধ্যমে কীভাবে কিনবেন:

  1. ধাপ 1
    ওয়ালেট সেট আপ করুন

    MetaMask এর মতো একটি Web3 ওয়ালেট ইনস্টল করুন এবং সমর্থিত বেস টোকেন (যেমন, ETH বা BNB) দিয়ে তহবিল সংগ্রহ করুন।

  2. ধাপ 2
    সংযোগ করুন

    একটি DEX প্ল্যাটফর্মে যান এবং আপনার ওয়ালেট সংযোগ করুন।

  3. ধাপ 3
    সোয়াপ করুন

    DELULU সার্চ করুন এবং টোকেন কন্ট্রাক্ট নিশ্চিত করুন।

  4. ধাপ 4
    ট্রেড নিশ্চিত করুন

    পরিমাণ লিখুন, স্লিপেজ পর্যালোচনা করুন এবং অন-চেইনে লেনদেন অনুমোদন করুন।

পিয়ার-টু-পিয়ার (P2P) প্ল্যাটফর্ম—ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার সঙ্গে ফ্লেক্সিবল ব্যবহারকারীরা

আপনি যদি স্থানীয় পেমেন্ট পদ্ধতি ব্যবহার করে DELULU কিনতে চান, তাহলে P2P প্ল্যাটফর্মগুলো একটি দুর্দান্ত বিকল্প। MEXC-এর P2P মার্কেটপ্লেস আপনাকে যাচাইকৃত ব্যবহারকারীদের কাছ থেকে সরাসরি ক্রিপ্টো কিনতে দেয়, যার মাধ্যমে ব্যাংক ট্রান্সফার, ই-ওয়ালেট, এমনকি নগদ অর্থেরও সুবিধা পাওয়া যায়।

P2P এর মাধ্যমে কীভাবে কিনবেন:

  1. ধাপ 1
    MEXC পান

    একটি বিনামূল্যের MEXC অ্যাকাউন্ট তৈরি করুন এবং KYC যাচাইকরণ সম্পূর্ণ করুন।

  2. ধাপ 2
    P2P এ যান

    P2P বিভাগে যান এবং আপনার স্থানীয় মুদ্রা নির্বাচন করুন।

  3. ধাপ 3
    বিক্রেতা নির্বাচন করুন

    আপনার পেমেন্ট পদ্ধতি সমর্থন করে এমন একজন যাচাইকৃত বিক্রেতা বেছে নিন।

  4. ধাপ 4
    পেমেন্ট সম্পূর্ণ করুন

    সরাসরি পেমেন্ট করুন, এবং নিশ্চিতকরণের পরে ক্রিপ্টো আপনার MEXC ওয়ালেটে রিলিজ হয়ে যাবে।

যদি আপনি ভাবছেন কোথায় সবচেয়ে ভালোভাবে Delusional Coin (DELULU) কেনা যায়, তাহলে কেন্দ্রীয়কৃত প্ল্যাটফর্ম যেমন MEXC সবচেয়ে সহজ এবং নিরাপদ পথ সরবরাহ করে, বিশেষ করে যখন আপনি ক্রেডিট কার্ড, অ্যাপল পে, বা ফিয়াট ব্যবহার করছেন। DEX অন-চেইন ব্যবহারকারীদের জন্য নমনীয়তা প্রদান করে, যেখানে P2P স্থানীয় মুদ্রা সহায়তার প্রয়োজন এমন ব্যবহারকারীদের জন্য উপযুক্ত।
আপনার পছন্দ যাই হোক না কেন, আজই MEXC-এর সাথে আত্মবিশ্বাসের সাথে শুরু করতে আপনার বিনামূল্যের অ্যাকাউন্ট তৈরি করুন।

Delusional Coin (DELULU) এর তথ্য

"DELULU" comes from "delusional," meaning a devoted, dreamy belief. It urges holders to embrace hype, fantasy, and FOMO, thriving on social buzz and viral culture. Its mantra: "No belief, no gains—dare to dream, dare to pay," reflecting meme-driven conviction.

ব্লক এক্সপ্লোরার:https://solscan.io/token/BDWvvvKUS9c3C4Rz1w9tk5uD519CzD2f6n7zBk2Bbonk

এই সপ্তাহে ট্রেডাররা কোন টোকেন কিনছেন?

এগুলো সপ্তাহের সবচেয়ে জনপ্রিয় ট্রেন্ডিং টোকেন, যা ব্যাপক মনোযোগ আকর্ষণ করছে! MEXC-তে এই টোকেনগুলি এবং আরও অনেক কিছু অন্বেষণ করুন। অনেক অল্প ফি দিয়ে ট্রেড করুন এবং অসাধারণ লিকুইডিটিতে অ্যাক্সেস পান।

Delusional Coin কীভাবে কিনবেন সে সম্পর্কে ভিডিও নির্দেশিকা

প্রতিটি ধাপ দেখতে পারলে ক্রিপ্টো কেনা শেখা আরও সহজ হয়। আমাদের নতুনদের জন্য উপযুক্ত ভিডিও টিউটোরিয়ালগুলো আপনাকে কার্ড, ব্যাংক ট্রান্সফার, অথবা P2P ব্যবহার করে Delusional Coin কেনার সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি দেখাবে। প্রতিটি ভিডিও স্পষ্ট, সুরক্ষিত এবং অনুসরণ করা সহজ, ভিজ্যুয়াল শিক্ষার্থীদের জন্য উপযুক্ত।
এখনই দেখুন এবং MEXC-তে Delusional Coin বিনিয়োগ শুরু করুন।

  • ভিডিও নির্দেশিকা: ডেবিট/ক্রেডিট কার্ড দিয়ে কীভাবে Delusional Coin কিনবেন

    Delusional Coin কেনার দ্রুততম উপায় খুঁজছেন? MEXC-তে আপনার ডেবিট বা ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করে কীভাবে তাৎক্ষণিকভাবে DELULU কিনবেন তা জানুন। এই পদ্ধতিটি নতুনদের জন্য আদর্শ যারা দ্রুত এবং ঝামেলামুক্ত অভিজ্ঞতা খুঁজছেন।

  • ভিডিও নির্দেশিকা: P2P ট্রেডিংয়ের মাধ্যমে ফিয়াট মুদ্রা ব্যবহার করে কীভাবে Delusional Coin কিনবেন

    সরাসরি অন্য ইউজারদের কাছ থেকে Delusional Coin কিনতে পছন্দ করেন? আমাদের P2P ট্রেডিং প্ল্যাটফর্ম আপনাকে একাধিক পেমেন্ট পদ্ধতি ব্যবহার করে নিরাপদে ফিয়াট মুদ্রার বিনিময়ে DELULU পাওয়ার সুযোগ করে দেয়। MEXC P2P দিয়ে নিরাপদে ক্রিপ্টো কিনবার প্রক্রিয়া শিখতে এই নির্দেশিকাটি দেখুন।

  • ভিডিও নির্দেশিকা: স্পট ট্রেডিং এর মাধ্যমে কীভাবে DELULU কিনবেন

    আপনার Delusional Coin কেনাকাটার উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ চান? স্পট ট্রেডিং আপনাকে বাজার মূল্যে DELULU কিনতে বা আরও ভালো ডিলের জন্য লিমিট অর্ডার সেট করার সুযোগ দেয়। এই ভিডিওটিতে MEXC Spot এ BTC ট্রেডিং সম্পর্কে আপনার যা জানা দরকার তা ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

MEXC-তে অত্যন্ত কম ফি দিয়ে Delusional Coin কিনুন

MEXC থেকে Delusional Coin (DELULU) কেনা মানে আপনার টাকার জন্য আরও বেশি মূল্য। মার্কেটে সবচেয়ে কম ফি-যুক্ত ক্রিপ্টো প্ল্যাটফর্মগুলোর মধ্যে একটি হিসেবে, MEXC আপনার প্রথম ট্রেড থেকেই খরচ কমাতে সাহায্য করে।

স্পট ট্রেডিং ফি:
--
মেকার
--
টেকার
ফিউচার ট্রেডিং ফি:
--
মেকার
--
টেকার

MEXC এর প্রতিযোগিতামূলক ট্রেডিং ফি দেখুন

তাছাড়া, আপনি MEXC-এর শূন্য ফি ফেস্টের মাধ্যমে কোনও ফি ছাড়াই নির্বাচিত স্পট টোকেন ট্রেড করতে পারবেন।

কিনতে সেরা 5টি শূন্য ফি ট্রেডিং পেয়ার

ফিউচার
ট্রেডিং পেয়ারপ্রাইসপরিবর্তন
No Data
স্পট
ট্রেডিং পেয়ারপ্রাইসপরিবর্তন
No Data

আজই Delusional Coin কেনা শুরু করুন—এবং কম ফি দিয়ে আরও ক্রিপ্টো উপভোগ করুন।

Delusional CoinDelusional Coin Price
$0.00014681
$0.00014681$0.00014681
+45.89%
গত 24 ঘন্টায়, MEXC ব্যবহারকারীরা 0.000 DELULU কিনেছেন, মোট 0.000 USDT।

বিস্তৃত লিকুইডিটি

    ডেটা সোর্স: বিভিন্ন এক্সচেঞ্জ থেকে অফিসিয়াল পাবলিক ডেটা |
    তৃতীয় পক্ষের লিকুইডিটি অ্যানালাইসি:
    TokenInsight
    Simplicity Group

    Delusional Coin (DELULU) কেনার জন্য শীর্ষ 3টি কৌশল

    স্মার্ট বিনিয়োগ একটি দৃঢ় পরিকল্পনা দিয়ে শুরু হয়। একটি স্পষ্ট স্ট্র্যাটেজি ব্যবহার করা আবেগীয় সিদ্ধান্ত কমাতে, মার্কেট ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করতে এবং সময়ের সাথে আত্মবিশ্বাস গড়ে তুলতে সাহায্য করে।

    Delusional Coin কেনার জন্য এখানে তিনটি জনপ্রিয় কৌশল দেওয়া হল:

    1.ডলার-কস্ট এভারেজিং (DCA)

    মার্কেট প্রাইস নির্বিশেষে, নিয়মিত বিরতিতে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ DELULU এ বিনিয়োগ করুন। এটি সময়ের সাথে সাথে প্রাইস ভোলাটিলিটি মসৃণ করতে সাহায্য করে।

    2.ট্রেন্ড-ভিত্তিক এন্ট্রি

    যখন DELULU ঊর্ধ্বমুখী গতি বা প্রধান প্রতিরোধ লেভেল ভাঙার লক্ষণ দেখায়, তখন মার্কেটে প্রবেশ করুন। এই পদ্ধতিটি সঠিক নিচের দামের অপেক্ষা করার পরিবর্তে নিশ্চিতকরণের ওপর বেশি গুরুত্ব দেয়।

    3.ল্যাডার বাইয়িং

    বিভিন্ন প্রাইসে একাধিক ক্রয়ের অর্ডার সমূহ প্লেস করুন। এটি আপনার প্রবেশের ঝুঁকি ছড়িয়ে দেয় এবং আপনাকে বিভিন্ন মার্কেট লেভেলে অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়।

    প্রতিটি স্ট্র্যাটেজি বিভিন্ন ঝুঁকি প্রোফাইল এবং মার্কটের অবস্থার সাথে মানানসই। Delusional Coin বা যেকোনো ক্রিপ্টো অ্যাসেটে বিনিয়োগ করার আগে সর্বদা নিজের গবেষণা (DYOR) করুন।

    কীভাবে আপনার Delusional Coin নিরাপদে সংরক্ষণ করবেন

    Delusional Coin (DELULU) কেনার পর, আপনার অ্যাসেট সুরক্ষিত করা হল পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। ভাগ্যক্রমে, টোকেন সংরক্ষণ করা বেশ সহজ।

    MEXC-তে স্টোরেজ অপশন:

    MEXC ওয়ালেট

    আপনার DELULU স্বয়ংক্রিয়ভাবে আপনার MEXC অ্যাকাউন্ট ওয়ালেটে জমা হয়। ফান্ড টু-ফ্যাক্টর অথেন্টিকেশন (2FA), উন্নত এনক্রিপশন এবং কোল্ড স্টোরেজ অবকাঠামো দ্বারা সুরক্ষিত।

    বাহ্যিক ওয়ালেটসমূহ

    সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণের জন্য আপনি DELULU ব্যক্তিগত ওয়ালেটে উইথড্র করতে পারেন। এর মধ্যে রয়েছে দৈনন্দিন ব্যবহারের জন্য সফটওয়্যার ওয়ালেট (যেমন, MetaMask, ট্রাস্ট ওয়ালেট) অথবা অফলাইনে, সর্বোচ্চ নিরাপত্তা সহ দীর্ঘমেয়াদী স্টোরেজের জন্য কোল্ড ওয়ালেট (যেমন, লেজার, ট্রেজার)।

    কোল্ড ওয়ালেটে ক্রিপ্টো সংরক্ষণ করলে আপনার ব্যক্তিগত কী অফলাইনে থাকে, হ্যাক বা ফিশিং আক্রমণের ঝুঁকি হ্রাস পায়। এটি দীর্ঘমেয়াদী হোল্ড করার পরিকল্পনা করা ব্যবহারকারীদের জন্য একটি পছন্দের অপশন।

    আপনার লক্ষ্যের সাথে সবচেয়ে উপযুক্ত পদ্ধতিটি বেছে নিন। MEXC সুবিধা এবং নিয়ন্ত্রণ উভয়ই সমর্থন করে।

    Delusional Coin (DELULU) কীভাবে বিক্রি করবেন

    MEXC Delusional Coin বিক্রির জন্য একাধিক নিরাপদ এবং ফ্লেক্সিবল বিকল্প প্রদান করে, আপনি ক্যাশ আউট করছেন, টোকেন পরিবর্তন করছেন, অথবা বাজারের প্রবণতার প্রতি প্রতিক্রিয়া জানাচ্ছেন।

    স্পট মার্কেট
    স্পট মার্কেট

    মার্কেট প্রাইসে তাৎক্ষণিকভাবে DELULU বিক্রি করুন অথবা আপনার নিজস্ব লিমিট অর্ডার সেট করুন। কুইক ট্রেড বা USDT এর মতো স্টেবলকয়েনে রূপান্তরের জন্য আদর্শ।

    P2P ট্রেডিং
    P2P ট্রেডিং

    আপনার পছন্দের পেমেন্ট পদ্ধতির মাধ্যমে সরাসরি অন্যান্য ব্যবহারকারীদের কাছে DELULU বিক্রি করুন এবং স্থানীয় মুদ্রা গ্রহণ করুন। MEXC এর এসক্রো সুরক্ষা নিশ্চিত করে যে প্রতিটি লেনদেন নিরাপদ এবং যাচাইকৃত।

    প্রি-মার্কেট
    প্রি-মার্কেট

    নির্বাচিত টোকেনের জন্য, MEXC প্রি-মার্কেট ট্রেডিং অফার করে, যা আপনাকে অফিসিয়াল লিস্টিং এর আগে বিক্রি করার অনুমতি দেয়। এটি প্রাথমিক ধারকদের প্রাইস আবিষ্কার এবং লিকুইডিটির ক্ষেত্রে একটি অনন্য সুবিধা দেয়।

    MEXC কনভার্টার
    MEXC কনভার্টার

    DELULUকে MEXC এর কনভার্টার টুল ব্যবহার করে তাৎক্ষণিকভাবে USDT, BTC, অথবা অন্যান্য প্রধান টোকেনে রূপান্তর করুন। এটি দ্রুত, এক-ক্লিকে কনভার্সনের জন্য একদম উপযোগী, যেখানে স্পষ্ট হার এবং কোনো স্লিপেজ থাকে না।

    প্রতিটি পদ্ধতি MEXC-এর উন্নত নিরাপত্তা ব্যবস্থা, রিয়েল-টাইম এক্সিকিউশন ইঞ্জিন এবং 24/7 গ্রাহক পরিষেবা দ্বারা সমর্থিত যাতে আপনি আত্মবিশ্বাসের সাথে Delusional Coin বিক্রি করতে পারেন।

    DELULU টোকেন কেনার পর আপনি কী করতে পারবেন?

    আপনি আপনার ক্রিপ্টো কেনার পরে, MEXC-তে সীমাহীন সুযোগগুলি পাবেন। আপনি স্পট মার্কেটে ট্রেড করতে চান, ফিউচার ট্রেডিং এক্সপ্লোর করতে চান, অথবা এক্সক্লুসিভ রিওয়ার্ড জিততে চান চান, MEXC আপনার ক্রিপ্টো অভিজ্ঞতা উন্নত করার জন্য অসংখ্য ফিচার প্রদান করে।

    আপনার প্রয়োজনীয় সকল MEXC ফিচারসমূহ উন্নত নিরাপত্তা এবং 24/7 সাপোর্ট দ্বারা সমর্থিত। সর্বশেষ Delusional Coin (DELULU) প্রাইস এক্সপ্লোর করুন, আসন্ন Delusional Coin প্রাইস প্রেডিকশন চেক করুন, অথবা আজই DELULU এর ঐতিহাসিক পারফরম্যান্স সম্পর্কে জানুন!

    ক্রিপ্টো অ্যাসেট ঝুঁকি যা বিনিয়োগের আগে জানা জরুরি

    ক্রিপ্টো অ্যাসেটে বিনিয়োগ উচ্চ সম্ভাব্য রিটার্ন প্রদান করতে পারে, তবে এর সাথে উল্লেখযোগ্য ঝুঁকিও আসে। Delusional Coin বা অন্য কোনও ক্রিপ্টোকারেন্সি কেনার আগে এই ঝুঁকিগুলো বোঝা গুরুত্বপূর্ণ।

    গুরুত্বপূর্ণ ট্রেডিং ঝুঁকি যা বিবেচনা করা উচিত:

    ভোলাটিলিটি
    ক্রিপ্টো প্রাইস অল্প সময়ের মধ্যে দ্রুত ওঠানামা করতে পারে, যা আপনার বিনিয়োগ মূল্যকে প্রভাবিত করে।
    নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত অনিশ্চয়তা
    সরকারি নিয়মকানুন পরিবর্তন বা বিনিয়োগকারীদের সুরক্ষার অভাব অ্যাক্সেস এবং বৈধতাকে প্রভাবিত করতে পারে।
    লিকুইডিটির ঝুঁকি
    কিছু টোকেনের ট্রেডিং ভলিউম কম থাকতে পারে, যার ফলে স্থিতিশীল প্রাইসে কেনা বা বেচা করা কঠিন হয়ে পড়ে।
    জটিলতা
    ক্রিপ্টো সিস্টেমগুলো বোঝা কঠিন হতে পারে, বিশেষ করে নবীনদের জন্য, যা দুর্বল সিদ্ধান্ত গ্রহণের কারণ হতে পারে।
    প্রতারণা ও অবাস্তব ক্লেইম
    সবসময় সতর্ক থাকুন গ্যারান্টি, ভুয়া উপহার অথবা এমন অফার নিয়ে যা বিশ্বাস করার জন্য খুবই ভালো শোনায়
    কেন্দ্রীকরণ ঝুঁকি
    একটি একক অ্যাসেট বা বিভাগের উপর খুব বেশি নির্ভর করলে আপনি আরও বেশি ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারেন।

    Delusional Coin এ বিনিয়োগ করার আগে, আপনার নিজস্ব গবেষণা (DYOR) করতে ভুলবেন না এবং প্রজেক্ট এবং মার্কেটের অবস্থা উভয়ই বুঝতে হবে। সঠিক তথ্যভিত্তিক সিদ্ধান্তগুলো ভালো ফলাফল নিয়ে আসে। MEXC এর ক্রিপ্টো পালসে এখনই আরও জানুন এবং চেক করুনDelusional Coin (DELULU) আজকের প্রাইস!

    তাজা খবর

    Why does the price of Bitcoin fluctuate? In-depth analysis of the five factors that affect the BTC market

    Bitcoin, as the creator and undisputed king of the cryptocurrency market, every fluctuation in its price touches the hearts of billions of investors worldwide. Many investors who have just entered this field often feel confused: why can the price of Bitcoin sometimes soar like a rocket, and
    September 23, 2025

    Changes in TVL Among Leading DeFi Protocols

    TL;DR TVL is a core DeFi metric that signals liquidity flows and market strength. Ethereum leads with $92B locked, but Solana, BNB Chain, and Layer 2s are rising fast. Key protocols like Aave, Lido, MakerDAO, and Curve drive sentiment and trading signals. Shifts in TVL often foreshadow bullish or
    September 22, 2025

    Powell’s Rate Cuts & ETH ATH: What’s Driving the Market Rally?

    August 22, 2025 — U.S. Federal Reserve Chair Jerome Powell delivered what markets widely interpreted as a strong signal of future rate cuts during his keynote speech at the annual Jackson Hole central banking symposium. Powell referenced the most recent employment statistics, noting that “the data
    August 28, 2025
    আরও দেখুন

    প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী (FAQ)

      1. আমি এখনই কীভাবে Delusional Coin কিনতে পারি?

    • এখনই DELULU কিনতে, কেবল একটি বিনামূল্যের MEXC অ্যাকাউন্টে সাইন আপ করুন, USDT অথবা ফিয়াট ডিপোজিট করুন, তারপর স্পট মার্কেটে যান এবং মার্কেট বা লিমিট প্রাইস ব্যবহার করে একটি ক্রয় অর্ডার প্লেস করুন।

      • 2. আমি কোথায় Delusional Coin কিনতে পারি?

    • আপনি Delusional Coin ক্রিপ্টোকারেন্সি প্ল্যাটফর্ম যেমন MEXC-তে কিনতে পারেন, যা গভীর লিকুইডিটি, অতিস্বল্প ফি, দ্রুত এক্সিকিউশন এবং সহজ ফিয়াট-টু-ক্রিপ্টো অন-র‍্যাম্প প্রদান করে, সবকিছুই সুরক্ষিত অ্যাসেট স্টোরেজ দ্বারা সমর্থিত।

      • 3. বিটকয়েনে এখন $1,000 কত?

    • বিটকয়েনে $1,000 এর মূল্য লাইভ BTC প্রাইসের উপর ভিত্তি করে ক্রমাগত পরিবর্তিত হয়। বর্তমান কনভার্সন পেতে রিয়েল-টাইম বিটকয়েন প্রাইস চেক করুন এবং কত BTC $1,000 কিনবেন তা দেখুন।

      • 4. আমি কি Delusional Coin-এ $10 ডলার বিনিয়োগ করতে পারব?

    • হ্যাঁ, আপনি মাত্র $10 দিয়ে DELULU এ বিনিয়োগ করতে পারেন! MEXC USDT বা ফিয়াটে ছোট ডিপোজিট সমর্থন করে, নতুনদের বড় পুঁজি ছাড়াই শুরু করতে দেয়।

      • 5. USDT তে 1 DELULU কত?

    • USDT-তে 1 DELULU এর প্রাইস মার্কেটের সাথে ওঠানামা করে। MEXC-এ DELULU প্রাইস পেজে ভিজিট করে সর্বশেষ রেট, চার্টিং এবং লাইভ মার্কেট গভীরতা দেখতে পারেন।

      • 6. Delusional Coin কেনা কি নিরাপদ?

    • MEXC-তে Delusional Coin কেনাকাটা নিরাপদ: প্ল্যাটফর্মটি টু-ফ্যাক্টর অথেন্টিকেশন, এনক্রিপ্টেড স্টোরেজ, KYC যাচাইকরণ এবং কোল্ড ওয়ালেট কাস্টডি ব্যবহার করে।

      • 7. Delusional Coin এর প্রাইস কেন এত ঘন ঘন পরিবর্তিত হয়?

    • Delusional Coin এর মতো ক্রিপ্টো অ্যাসেট বাজারের যোগান-চাহিদা, খবর, ট্রেডিং ভলিউম এবং বিনিয়োগকারীর মনোভাবের কারণে অত্যন্ত ভোলাটাইল। ভোলাটিলিটি স্বাভাবিক, তাই ঝুঁকি পরিচালনার জন্য DCA এর মতো কৌশল বিবেচনা করুন।

      • 8. Delusional Coin কিনতে আমি কোন পেমেন্ট পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারি?

    • MEXC-তে, আপনি ক্রেডিট/ডেবিট কার্ড, Apple Pay, ব্যাংক ট্রান্সফার, P2P, অথবা স্টেবলকয়েন ডিপোজিট ব্যবহার করে DELULU কেনাকাটা করতে পারেন। এই নমনীয়তা ক্রেডিট কার্ড বা Apple Pay দিয়ে Delusional Coin কেনাকাটা করা খুব সহজ করে তোলে।

      • 9. Delusional Coin কেনার জন্য কি আমাকে KYC করতে হবে?

    • হ্যাঁ, ক্রেডিট কার্ড বা ব্যাংক ডিপোজিটের মতো ফিয়াট অন-র‍্যাম্প অপশন আনলক করতে MEXC-এর KYC যাচাইকরণ (পরিচয় যাচাইকরণ) প্রয়োজন। এটি প্ল্যাটফর্মের নিরাপত্তাও বাড়ায় এবং সম্মতি সমর্থন করে।

      • 10. DELULU কেনার ন্যূনতম পরিমাণ কত?

    • MEXC-এর স্পট মার্কেটে, আপনি প্রায়শই ন্যূনতম মাত্র 10 USDT দিয়ে DELULU ক্রয় শুরু করতে পারেন, যা নতুন বিনিয়োগকারীদের জন্য উপযোগী।

      • 11. ক্রেডিট কার্ড দিয়ে Delusional Coin কিনতে কতক্ষণ সময় লাগে?

    • MEXC-তে ক্রেডিট কার্ড বা Apple Pay দিয়ে কেনাকাটা সাধারণত প্রায় তাৎক্ষণিক হয়—ফান্ড আপনার অ্যাকাউন্টে অবিলম্বে বা কয়েক মিনিটের মধ্যে পৌঁছে যায়, যাতে আপনি অবিলম্বে Delusional Coin ট্রেড করতে পারেন।

      • 12. Delusional Coin কেনার জন্য কি অতিরিক্ত ফি আছে?

    • MEXC স্পট মার্কেটে Delusional Coin ট্রেডিংয়ে কম মেকার/টেকার ফি বা এমনকি 0% মেকার ফি থাকতে পারে। কার্ড ক্রয় বা P2P ট্রেডের জন্য নেটওয়ার্ক বা পরিষেবা ফি লাগতে পারে। MEXC এর ফি সময়সূচী দেখুন।

      • 13. DELULU কেনার পর কি আমি MEXC-তে সংরক্ষণ করতে পারি?

    • হ্যাঁ! একবার DELULU কিনলে, এটি আপনার MEXC ওয়ালেটে থেকে যায়, মাল্টি-লেয়ার এনক্রিপশন, 2FA, উইথড্রয়াল হোয়াইটলিস্ট এবং কোল্ড স্টোরেজ ব্যাকআপ দ্বারা সুরক্ষিত।

      • 14. আমি কীভাবে একটি বাহ্যিক ওয়ালেটে DELULU ট্রান্সফার করব?

    • MEXC থেকে DELULU সরাতে, "উইথড্র" এ যান, আপনার বাহ্যিক ওয়ালেট অ্যাড্রেস (যেমন, হার্ডওয়্যার বা সফ্টওয়্যার ওয়ালেট) লিখুন এবং নিশ্চিত করুন। ক্ষতি এড়াতে সর্বদা আপনার অ্যাড্রেস দুইবার চেক করুন।

      • 15. আমি কি P2P ট্রেডিং ব্যবহার করে DELULU কিনতে পারি?

    • হ্যাঁ, MEXC এর P2P মার্কেটপ্লেস আপনাকে সরাসরি ব্যবহারকারীদের কাছ থেকে DELULU কিনতে দেয়। আপনার স্থানীয় কারেন্সি, পেমেন্ট পদ্ধতি বেছে নিন এবং এসক্রো সুরক্ষার মাধ্যমে ক্রয়টি সম্পূর্ণ করুন।

      • 16. DELULU এর প্রি-মার্কেট কী?

    • যদি DELULU নতুন তালিকাভুক্ত হয়, তাহলে MEXC প্রি-মার্কেট ট্রেডিং ইভেন্ট অফার করতে পারে। এই আগাম ট্রেডিং উইন্ডোগু্লো হোল্ডারদের পাবলিক স্পট লিস্টিং শুরু হওয়ার আগে ক্রয়/বিক্রয় করার অনুমতি দেয়।

      • 17. Uniswap-এর মতো DEX-এ কি DELULU পাওয়া যায়?

    • যদি DELULU ইথেরিয়াম-ভিত্তিক বা অন্যান্য সমর্থিত চেইনে থাকে, তাহলে এটি Uniswap বা PancakeSwap এর মতো DEX-তে ট্রেডের যোগ্য হতে পারে। এর জন্য ওয়ালেট, গ্যাস ফি এবং স্লিপেজ পরিচালনা করতে হবে।

      • 18. আমি কীভাবে রিয়েল-টাইম DELULU প্রাইস চার্ট চেক করব?

    • MEXC টোকেন প্রাইস পেজে লাইভ DELULU প্রাইস চার্ট, ভলিউম মেট্রিকস এবং ডেপথ টুলস সরবরাহ করে। এসব ব্যবহার করে প্রাইস পরিবর্তন পর্যবেক্ষণ করুন এবং এন্ট্রি বা এক্সিট পয়েন্ট পরিকল্পনা করুন।

      • 19. DELULU কেনার সময় কি আমি একটি স্টপ-লিমিট বা টেক প্রফিট অর্ডার সেট করতে পারি?

    • হ্যাঁ, MEXC স্টপ-লিমিট, টেক-প্রফিট এবং OCO-এর মতো উন্নত অর্ডার টাইপ সমর্থন করে। এগুলো DELULU কেনা বা বেচার সময় আপনার কৌশল স্বয়ংক্রিয় করতে সাহায্য করে।

      • 20. Delusional Coin কি ভালো দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগ?

    • দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগের জন্য Delusional Coin উপযুক্ত কিনা তা নির্ভর করে এর মৌলিক বিষয় এবং আপনার নিজস্ব লক্ষ্যের উপর। বিনিয়োগ করার আগে প্রকল্প, টোকেনের ব্যবহার, ডেভেলপমেন্ট টিম এবং রোডম্যাপ সম্পর্কে গবেষণা করুন।

      • 21. আমি যখন DELULU কেনা বা বিক্রি করি তখন কর কীভাবে কাজ করে?

    • দেশভেদে কর বিধি ভিন্ন হয়। অনেক অঞ্চলে, Delusional Coin কেনা করযোগ্য নয়, তবে বিক্রি বা ট্রেড করলে মূলধন লাভের উপর কর আরোপ হতে পারে। সর্বদা একজন স্থানীয় হিসাবরক্ষকের সাথে পরামর্শ করুন।

      • 22. আমি কি Apple Pay ব্যবহার করে DELULU কিনতে পারব?

    • হ্যাঁ, যদি আপনার দেশ/অঞ্চলে সমর্থিত হয়, তাহলে MEXC Apple Pay ব্যবহার করে Delusional Coin কেনাকাটার অনুমতি দেয়। এটি আপনার মোবাইল ডিভাইস ব্যবহার করে আপনার অ্যাকাউন্টে ফান্ড জমা করার একটি দ্রুত, নিরাপদ এবং সুবিধাজনক উপায়।

      • 23. CEX, DEX, এবং P2P-এর মধ্যে প্রাইস পার্থক্য কেন?

    • লিকুইডিটি, ফি, স্প্রেড এবং ব্যবহারকারীর চাহিদার কারণে প্রাইস পরিবর্তিত হয়। MEXC-এর মতো CEX সাধারণত কম স্প্রেড অফার করে, যেখানে DEX এবং P2P প্ল্যাটফর্মে অতিরিক্ত প্রিমিয়াম খরচ বা স্লিপেজ থাকতে পারে।

      • 24. MEXC-তে Delusional Coin কেনার সময় যদি আমি কোনও সমস্যার সম্মুখীন হই, তাহলে আমার কী করা উচিত?

    • Delusional Coin কেনার সময় যদি আপনার কোনও সমস্যার সম্মুখীন হন, তাহলে অবিলম্বে MEXC গ্রাহক পরিষেবার সাথে যোগাযোগ করুন। সমস্যাটি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য দিন এবং তারা আপনাকে সমস্যাটি যাচাই এবং সমাধানে সহায়তা করবে।

    MEXC-তে আপনার জন্য 10,000 USDT অপেক্ষা করছে

    বন্ধুদের রেফার করুন, দৈনন্দিন টাস্কে অংশ নিন, এবং ফিউচার লিডারবোর্ডে প্রতিযোগিতা করে 10,000 USDT এর অংশ জিতুন!

    Register Bonus Icon

    নিবন্ধন করুন এবং 10,000 USDT বোনাস ক্লেইম করুন

    Low Fee Icon

    সর্বনিম্ন ফি দিয়ে ট্রেডিংয়ের অভিজ্ঞতা অর্জন করুন

    Invite Friends Icon

    আপনার বন্ধুদের আমন্ত্রণ জানান, 20 USDT উপার্জন করুন

    Airdrop Icon

    MEXC এয়ারড্রপ+ দিয়ে প্রতিদিন এয়ারড্রপ উপার্জন করুন

    MEXC কনভার্টার

    160+ ফিয়াট কারেন্সি দিয়ে ক্রিপ্টো কিনুন

    ক্রিপ্টো থেকে ফিয়াট ক্যালকুলেটর

    Delusional Coin (DELULU) ট্রেডিং ডেটা

    0.000
    MEXC তে আজ DELULU ট্রেড করা হয়েছে
    $0.000
    আজ MEXC তে DELULU মূল্যের USD ট্রেড করা হয়েছে

    MEXC-তে শীর্ষস্থানীয় ট্রেড করা ক্রিপ্টো কেনার জন্য আপনার নির্দেশিকা

    MEXC-তে, আপনি 2729 এর বেশি টোকেন এক্সপ্লোর করতে পারবেন এবং আজই ট্রেডিং শুরু করুন। আমাদের বিস্তৃত ক্রিপ্টো ক্রয়ের নির্দেশিকাগুলির সাহায্যে আপনার প্রিয় ক্রিপ্টোকারেন্সি, মিমকয়েন এবং আরও অনেক কিছু কীভাবে কিনবেন তা জানুন।

    স্পট এবং ফিউচার এ Delusional Coin ট্রেড করার বিভিন্ন উপায়

    MEXC-তে সাইন আপ করার পরে এবং সফলভাবে আপনার প্রথম USDT বা DELULU টোকেন কেনার পরে, আপনি স্পট এ Delusional Coin ট্রেড শুরু করতে পারবেন, অথবা আরও বেশি রিটার্ন পেতে ফিউচার এ ট্রেড করতে পারবেন।

    DELULU/USDT
    $ --
    $ --$ --
    0.00%