অধ্যায় I সাধারণ বিধান
অনুচ্ছেদ 1 ডিজিটাল অ্যাসেট ডেরিভেটিভস এবং ফিউচার কন্ট্রাক্ট ট্রেডিংয়ের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাকে শক্তিশালী করতে, ট্রেডিং পার্টির বৈধ অধিকার এবং স্বার্থ রক্ষা করতে এবং ফিউচার কন্ট্রাক্ট ট্রেডিংয়ের স্বাভাবিক অগ্রগতি নিশ্চিত করতে, এই প্ল্যাটফর্মটি ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের এই নিয়মাবলী প্রণয়ন করে (পরবর্তীতে "নিয়মাবলী" হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে)।
অনুচ্ছেদ 2 ফিউচার ট্রেডিংয়ের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা রিস্ক লিমিট সিস্টেম, বাধ্যতামূলক লিকুইডেশন সিস্টেম, বাধ্যতামূলক ডিলিভারেজিং সিস্টেম এবং ফেয়ার প্রাইস সিস্টেম চালু করবে।
অনুচ্ছেদ 3 এই প্ল্যাটফর্মটি (পরবর্তীতে "প্ল্যাটফর্ম" বা "আমরা" হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে) এবং প্ল্যাটফর্ম ব্যবহারকারীদের (পরবর্তীতে "আপনি" হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে) এই নিয়মগুলি মেনে চলতে হবে। এই নিয়মাবলী এবং প্ল্যাটফর্ম দ্বারা পর্যায়ক্রমে এই নিয়মাবলীতে যেসব সংশোধন করা তা প্ল্যাটফর্ম ব্যবহারকারী চুক্তির একটি অংশ গঠন করে। প্ল্যাটফর্মের কন্ট্রাক্ট ফিউচার ট্রেডিং সেবা এবং পণ্যগুলি ব্যবহার বা ক্রয় করার মাধ্যমে আপনি নিশ্চিত করছেন যে আপনি এই নিয়মাবলীতে উল্লিখিত সমস্ত শর্তাবলী এবং পর্যায়ক্রমে এই নিয়মাবলীতে আমাদের সংশোধন এবং আপডেট পড়েছেন, বুঝেছেন এবং মেনে নিচ্ছেন।
অধ্যায় II ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের শর্তাবলী এবং চুক্তি
অনুচ্ছেদ 4 আপনি যখন প্ল্যাটফর্মে ডিজিটাল অ্যাসেট এবং সংশ্লিষ্ট পণ্য ট্রেড করেন, তখন উল্লেখযোগ্য ঝুঁকি থাকে। ডিজিটাল অ্যাসেটের প্রাইসের ওঠানামা ছাড়াও, ডেরিভেটিভস ট্রেডিংয়ে বিপরীতপক্ষের অতিরিক্ত ঝুঁকি রয়েছে। কিছু ক্ষেত্রে, প্ল্যাটফর্ম আপনার কিছু বা সব পজিশন ক্লোজ করার সিদ্ধান্ত নিতে পারে।
অনুচ্ছেদ 5 ডিজিটাল অ্যাসেট ট্রেডিংয়ে বড় ধরনের ঝুঁকি রয়েছে। ভার্চুয়াল ডিজিটাল অ্যাসেট ট্রেড বা হোল্ড করার ঝুঁকির কারণে আপনার উল্লেখযোগ্য প্রকৃত লোকসান হতে পারে। অতএব, ডিজিটাল অ্যাসেট বা সংশ্লিষ্ট ডেরিভেটিভস ট্রেড এবং লিভারেজ ব্যবহার করার ক্ষেত্রে আপনার আর্থিক পরিস্থিতি অনুযায়ী সাবধানে বিবেচনা করা উচিত।
অনুচ্ছেদ 6 প্ল্যাটফর্মটি ডিজিটাল অ্যাসেট ফিউচারের সুশৃঙ্খল এবং স্থিতিশীল ট্রেডিংয়ের নিশ্চয়তা দেয় না। ডিজিটাল অ্যাসেট (এবং অন্য কোনও অ্যাসেট) ট্রেড করার সময় আপনার সতর্ক থাকা উচিত।
অনুচ্ছেদ 7 যেকোনও ফ্যাক্টরের কারণে যেকোনও সময় প্রাইস ওঠানামা করবে। প্রাইস ওঠানামা করলে, আপনার বড় ধরনের লাভ বা লোকসান হতে পারে। যেকোনও ডিজিটাল অ্যাসেট বা ট্রেডিং পজিশনের মূল্য ওঠানামা করতে পারে, এমনকি মূল্যহীন হয়ে যেতে পারে।
অনুচ্ছেদ 8 ব্যবহারকারীর ত্রুটির কারণে কোনও লোকসান হলে তা ব্যবহারকারী বহন করবে। ত্রুটির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে তবে এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়: ট্রেডের নিয়ম অনুযায়ী পরিচালনা করার ব্যর্থতা, সময়মতো প্রাসঙ্গিক ট্রেডিং অপারেশন পরিচালনা করার ব্যর্থতা, পাসওয়ার্ড ভুলে যাওয়া বা ফাঁস হওয়া, অন্যদের দ্বারা পাসওয়ার্ড ক্র্যাক করা এবং অন্যান্য ব্যবহারকারীদের দ্বারা কম্পিউটার হ্যাক হওয়া।
অনুচ্ছেদ 9 যদি ব্যবহারকারী অবৈধ মুনাফা অর্জনের জন্য ওয়েবসাইটে কোনও অজ্ঞাত ফাঁকফোকর বা অননুমোদিত উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সির সরঞ্জাম এবং পদ্ধতিগত সরঞ্জাম ব্যবহার করে, তাহলে আমরা পুনরুদ্ধারের উদ্দেশ্যে ব্যবহারকারীর সাথে যোগাযোগ করব। আপনাকে অবশ্যই বাস্তবিক সহযোগিতা করতে হবে, অন্যথায় আমরা ব্যবস্থা গ্রহণ করব, এতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে অ্যাকাউন্ট ট্রেডিং সীমাবদ্ধ করা, অ্যাকাউন্টের ফান্ড ফ্রিজ করা এবং আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ, তবে এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। ব্যবহারকারী কার্যকরভাবে সহযোগিতা না করার কারণে হওয়া খরচের জন্যও ব্যবহারকারী দায়ী থাকবে।
অনুচ্ছেদ 10 প্ল্যাটফর্ম দ্বারা প্রদত্ত ডিজিটাল অ্যাসেট ডেরিভেটিভস ফিউচার কন্ট্রাক্ট ট্রেডিং সেবাগুলি ঝুঁকির ফ্যাক্টর বাড়িয়ে তুলতে পারে। আপনি বুঝেন এবং জানেন যে:
(1) আপনি আপনার পজিশন বজায় রাখার জন্য আমাদের প্ল্যাটফর্মে সংরক্ষিত আপনার সমস্ত ইনিশিয়াল মার্জিন এবং অতিরিক্ত ডিজিটাল অ্যাসেট হারাতে পারেন;
(2) যদি মার্কেটে পরিবর্তন আপনার পজিশন বা মার্জিন লেভেলের জন্য অনুকূল না হয়, তাহলে আপনাকে আপনার পজিশন বজায় রাখার জন্য অতিরিক্ত ডিজিটাল অ্যাসেট ট্রান্সফার করার জন্য সাময়িকভাবে অবহিত করা হতে পারে;
(3) আপনি যদি প্রয়োজন অনুযায়ী আপনার অ্যাকাউন্টে অতিরিক্ত ডিজিটাল অ্যাসেট ডিপোজিট করতে না পারেন, আমরা আমাদের বিবেচনার ভিত্তিতে লোকসানের সময় পজিশনটি ক্লোজ করতে পারি।
(4) আপনার লাভ বা লোকসান সংশ্লিষ্ট ডিজিটাল অ্যাসেটের প্রাইসের ওঠানামার উপর নির্ভর করবে, যা আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে।
কিছু ক্ষেত্রে, যেমন ডিজিটাল অ্যাসেটের ডেটা বা নেটওয়ার্ক সংক্রান্ত ত্রুটি, আমরা ডিজিটাল অ্যাসেটের ধরনের কারণে আমাদের সদিচ্ছার জন্য সংশ্লিষ্ট ফিউচার আগেই ক্লোজ করে দিতে পারি। আপনি এই সম্ভাব্য ঝুঁকি সম্পর্কে সচেতন বলে মনে করা হয়।
প্ল্যাটফর্মটি সম্ভাব্য ঝুঁকিগুলি প্রকাশ করলেও, এমন ঝুঁকি থাকতে পারে যা প্রকাশ করা যায় না এবং আপনি আপনার কিছু বা সমস্ত অ্যাসেট হারাতে পারেন। আপনার আর্থিক অবস্থা এবং ঝুঁকি সহনশীলতা আমাদের প্ল্যাটফর্মে ট্রেডিং করার জন্য উপযুক্ত কি না তা সাবধানে মূল্যায়ন করা উচিত।
অধ্যায় III ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা
অনুচ্ছেদ 11 ডিজিটাল অ্যাসেট ডেরিভেটিভস ফিউচার কন্ট্রাক্টের ট্রেডিং আচরণ নিয়ন্ত্রণ, মার্কেট অর্ডার বজায় রাখা, মার্কেটের সুস্থ বিকাশ উন্নীত করা এবং বাস্তব নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত অ্যাকাউন্টের তত্ত্বাবধান জোরদার করতে, ট্রেডিং প্ল্যাটফর্ম অস্বাভাবিক ট্রেডিং অ্যাকাউন্ট এবং বাস্তব নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত অ্যাকাউন্টের ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক ক্লোজিং, ট্রেডিং নিষিদ্ধকরণ এবং অ্যাকাউন্ট বন্ধ করার মতো পদক্ষেপ নেওয়ার অধিকার রাখে;
অনুচ্ছেদ 12 ডিজিটাল অ্যাসেট ডেরিভেটিভস পারপেচুয়াল ফিউচারের প্ল্যাটফর্মটি ট্রেডিং আচরণের তত্ত্বাবধান করবে। অস্বাভাবিক ট্রেডিং এবং বাস্তব নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত অ্যাকাউন্টের ক্ষেত্রে, আমরা অস্বাভাবিক ট্রেডিং আচরণের সমাধান করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারি এবং ব্যবহারকারীদের জন্য বাধ্যতামূলক ব্যবস্থাপনার প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন করতে পারি।
অনুচ্ছেদ 13 ডেরিভেটিভস ট্রেডিংয়ে অংশগ্রহণকারী ব্যবহারকারীরা প্ল্যাটফর্মের ব্যবসায়িক নিয়মাবলী এবং প্রাসঙ্গিক আইন ও প্রবিধান মেনে চলবেন, প্ল্যাটফর্মের স্ব-শৃঙ্খলা ব্যবস্থাপনা মেনে চলবেন এবং সচেতনভাবে ট্রেডিং আচরণ নিয়ন্ত্রণ করবেন।
অনুচ্ছেদ 14 অস্বাভাবিক ট্রেড এবং বাস্তব নিয়ন্ত্রণ সম্পর্ক সনাক্তকরণ
1. নিম্নলিখিত পরিস্থিতিতে, প্ল্যাটফর্মটি এটিকে অস্বাভাবিক ট্রেড এবং বাস্তব নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত অ্যাকাউন্টের আচরণ হিসেবে গণ্য করবে:
(1) নিজের ট্রেডিংয়ের অংশীদার হিসেবে, বারবার নিজেই ক্রয়-বিক্রয় এবং নিজেই ট্রেডিংয়ে অংশগ্রহণ করা;
(2) বাস্তব নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত অ্যাকাউন্টে এক বা একাধিক কাস্টমার একে অপরের সাথে বহুবার ট্রেড সম্পাদন করা;
(3) এক বা একাধিক বাস্তব নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত অ্যাকাউন্ট মিলে যাওয়া অর্ডারের মতো ট্রেডের মাধ্যমে মার্কেট প্রাইসের আচরণকে ম্যানিপুলেট করে;
(4) অস্বাভাবিক আচরণ যেমন ফান্ডের একই উৎস, একই IP অ্যাড্রেস এবং একক বা একাধিক ট্রেডিং অ্যাকাউন্টের সিঙ্ক্রোনাস ট্রেডিং আচরণ;
(5) এক দিনের মধ্যে বার বার ঘোষণা এবং ঘোষণা ক্যান্সেলেশন ফিউচার ট্রেডিংয়ের প্রাইসকে প্রভাবিত করতে পারে বা ফিউচার মার্কেটে অন্যান্য অংশগ্রহণকারীদের ফিউচার ট্রেডিং পরিচালনা করতে বিভ্রান্ত করতে পারে (বার বার ঘোষণা এবং অর্ডারের ক্যান্সেলেশন);
(6) এক দিনের মধ্যে একাধিক বড় পরিমাণের ঘোষণা এবং ঘোষণা ক্যান্সেলেশন ফিউচার ট্রেডিংয়ের প্রাইসকে প্রভাবিত করতে পারে বা ফিউচার মার্কেটে অন্যান্য অংশগ্রহণকারীদের ফিউচার ট্রেডিং পরিচালনা করতে বিভ্রান্ত করতে পারে (বড় পরিমাণের ঘোষণা এবং অর্ডারের ক্যান্সেলেশন);
(7) এক বা একাধিক বাস্তব নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত অ্যাকাউন্টগুলির সম্মিলিত পজিশন প্ল্যাটফর্মের পজিশন লিমিট অতিক্রম করে;
(8) তালিকাভুক্ত একটি ভ্যারাইটি বা ফিউচার কন্ট্রাক্টে একটি একক ট্রেডিং দিনের ওপেনিং ট্রেডিং ভলিউম প্ল্যাটফর্ম দ্বারা নির্ধারিত দিনের ওপেনিং ট্রেডিং ভলিউমকে অতিক্রম করে;
(9) প্ল্যাটফর্মের অনুমোদন ছাড়া পদ্ধতিগত ট্রেডিং পদ্ধতিতে ট্রেডিং অর্ডার ইস্যু করার আচরণ, যা প্ল্যাটফর্ম সিস্টেমের নিরাপত্তা বা স্বাভাবিক ট্রেডিং অর্ডারকে প্রভাবিত করতে পারে;
(10) অবৈধ উপায়ে অন্যের অ্যাকাউন্ট এবং পাসওয়ার্ড চুরি করা বা সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করে অবৈধ ট্রেড পরিচালনা এবং ফান্ড ট্রান্সফার করা;
(11) প্ল্যাটফর্ম দ্বারা চিহ্নিত অন্যান্য পরিস্থিতি।
2. এই নিয়মাবলী লঙ্ঘনের জন্য আইন এবং ফেয়ার ট্রেড নীতি দ্বারা অনুমোদিত সমস্ত প্রতিকার চাওয়ার অধিকার প্ল্যাটফর্মের রয়েছে, যার মধ্যে আপনার অ্যাকাউন্ট সীমিত করা, সাসপেন্ড করা বা বন্ধ করা বা বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই আপনাকে এই ওয়েবসাইট অ্যাক্সেস করার অধিকার প্রত্যাখ্যান করা, তবে এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়।
3। যদি প্ল্যাটফর্ম সন্দেহ করে যে কোনও ট্রেডিং কার্যক্রম এই নিয়মাবলীতে নির্ধারিত বা দেখানো নিয়মগুলি লঙ্ঘন করছে, তাহলে প্রয়োজনে যেকোনও অ্যাকাউন্টের ট্রেডিং কার্যক্রম সীমাবদ্ধ করার অধিকার প্ল্যাটফর্মের রয়েছে। এই বিধিনিষেধগুলি ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দিকে নিয়ে যেতে পারে যেমন ট্রেড ক্যান্সেলেশন, ট্রেড বিধিনিষেধ এবং অ্যাকাউন্ট ফ্রিজিং। এই নিয়মাবলীর সন্দেহজনক লঙ্ঘনের কারণে ট্রেডের সীমাবদ্ধতা, উইথড্রয়াল বা তাড়াতাড়ি বন্ধ হওয়ার কারণে কোনও লোকসান হলে প্ল্যাটফর্মটি দায়ী থাকবে না। আপনি জানেন এবং সম্মত হয়েছেন যে যদি আমাদের কার্যক্রমের কারণে কোনও লোকসান হয়, তাহলে আপনি নিশ্চিত করবেন যে প্ল্যাটফর্মটি আপনার বা কোনও তৃতীয় পক্ষের মামলা দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ হবে না এবং সংশ্লিষ্ট লোকসানের জন্য ক্ষতিপূরণ দেবে। অ্যাকাউন্টের আচরণের তদন্তের সময় ট্রেড বা ডিপোজিট করার অনুমতি নেই। তদন্তের সময়সীমা শেষে আর কোনও ব্যাখ্যা না দিয়েই অ্যাকাউন্ট ক্লোজ করার অধিকার প্ল্যাটফর্মের রয়েছে।
4. নোটিশ ছাড়াই যেকোনও সময় আপনার অ্যাকাউন্ট ক্লোজ বা ফ্রিজ করার এবং আপনার ফাইলিং অ্যাড্রেসে অবশিষ্ট অ্যাসেট ট্রান্সফার করার অধিকার প্ল্যাটফর্মের রয়েছে।
এছাড়া, যদি প্ল্যাটফর্ম মনে করে যে কোনও অ্যাকাউন্ট যেকোনও পরিস্থিতিতে ব্যবহারকারীর চুক্তি এবং প্ল্যাটফর্মের নিয়মাবলী লঙ্ঘন করেছে (বিপণন কার্যক্রম সহ তবে এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়), এটি অবিলম্বে আপনার অ্যাকাউন্ট ক্লোজ করার অধিকার রাখে এবং সংশ্লিষ্ট অবশিষ্ট সমস্ত অ্যাসেট প্ল্যাটফর্মের মালিকানাধীন হবে।