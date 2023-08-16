যোগ্য জামানত ক্রিপ্টো
|ক্রিপ্টো
|জামানত ক্যাপ
|জামানতের রেট
উপরোক্ত অ্যাসেটগুলি মাল্টি-অ্যাসেট মোডের অধীনে জামানত হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে।কিছু ক্রিপ্টো টিয়ার্ড জামানত রেট ব্যবহার করে। উদাহরণস্বরূপ, 90% রেটের ভিত্তিতে 1 BTC হোল্ড করে রাখলে উপলভ্য মার্জিন হিসেবে 0.9 BTC গণনা করা হয়। 1 BTC-এর অতিরিক্ত অংশের উপর 80% হারে গণনা করা হয়, তাই 2 BTC ধরে রাখলে উপলভ্য মার্জিন হিসেবে 0.9 + 0.8 = 1.7 BTC বিবেচিত হয়।
যোগ্য দায় ক্রিপ্টো
|ক্রিপ্টো
|স্বয়ংক্রিয় রিপেমেন্টের থ্রেশহোল্ড
|স্বয়ংক্রিয় রিপেমেন্টের ডিকাউন্টের রেট
|স্বয়ংক্রিয় রিপেমেন্টের অনুপাত
|সুদমুক্ত সীমা
|প্রতি ঘণ্টায় সুদের হার
|দায় মেইনটেন্যান্স মার্জিন রেট
উপরোক্ত অ্যাসেটগুলি দায়বদ্ধতার জন্য ব্যবহারের যোগ্য।1. যখন কোনও ক্রিপ্টোর দায় স্বয়ংক্রিয় রিপেমেন্টের থ্রেশহোল্ড অতিক্রম করে, তখন স্বয়ংক্রিয় রিপেমেন্ট শুরু হবে।2. স্বয়ংক্রিয়ভাবে পরিশোধের সময়, পরিশোধের পরিমাণ = বর্তমান দায় - স্বয়ংক্রিয়ভাবে পরিশোধের সীমা × (1 - স্বয়ংক্রিয়ভাবে পরিশোধের অনুপাত)। পেমেন্ট ক্রিপ্টোর ডিসকাউন্ট রেটের উপর ভিত্তি করে একটি ফি নেওয়া হবে। উদাহরণস্বরূপ, যদি 1,000 USDT ঋণ থাকে এবং ছাড়ের হার 90% হয়, তাহলে BTC মূল্যের (1,000 / 90%) প্রয়োজন হবে।3. নিষ্পত্তির সময় দায়বদ্ধতার উপর ভিত্তি করে প্রতি ঘন্টা ভিত্তিতে সুদ নিষ্পত্তি করা হয়। যদি দায় সুদমুক্ত সীমার মধ্যে থাকে, তাহলে কোনও সুদ নেওয়া হবে না।