MEXC কপি ট্রেড সকল ট্রেডার এবং তাদের ফলোয়ারদের জন্য একটি সহজ কিন্তু কার্যকরী ফিচার। ফলোয়াররা অনায়াসে তাদের পছন্দের একজন অভিজ্ঞ ট্রেডারকে ফলো করতে পারে এবং যখন ট্রেডার একটি লিড ট্রেড শুরু করে, সিস্টেমটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে ট্রেডারের কৌশলের উপর ভিত্তি করে ফলোয়ারের জন্য অর্ডার প্লেস করবে। ট্রেডার ফলোয়ারদের লাভের অংশও পাবেন!
ফলোয়ারদের একটি বৃহৎ অংশের সাথে সংযুক্ত থাকুন এবং আপনার ফলোয়ারদের লাভের অংশ পান।
আপনার আবেদনের অনুমোদনের জন্য অপেক্ষা করুন, যাতে সাধারণত 1-2 দিন সময় লাগে।
সিস্টেমটি আপনার ফলোয়ারদের জন্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে অর্ডার প্লেস করবে।
ফলোয়ারদের একটি বৃহৎ অংশের সাথে সংযুক্ত থাকুন এবং আপনার ফলোয়ারদের লাভের অংশ পান।
আপনার আবেদনের অনুমোদনের জন্য অপেক্ষা করুন, যাতে সাধারণত 1-2 দিন সময় লাগে।
সিস্টেমটি আপনার ফলোয়ারদের জন্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে অর্ডার প্লেস করবে।
একজন অভিজ্ঞ ট্রেডারকে ফলো করলে আর কখনও মার্কেট ট্রেন্ড মিস করবেন না।
আপনার স্পট অ্যাকাউন্টে ফান্ড ট্রান্সফার করুন
কপি ট্রেডের বিস্তারিত প্রদান করুন
একজন অভিজ্ঞ ট্রেডারকে ফলো করলে আর কখনও মার্কেট ট্রেন্ড মিস করবেন না।
আপনার স্পট অ্যাকাউন্টে ফান্ড ট্রান্সফার করুন
কপি ট্রেডের বিস্তারিত প্রদান করুন
অভিজ্ঞ ট্রেডাররা তাদের ট্রেডিং দক্ষতা প্রয়োগ করে ফলোয়ারদের লাভজনক ট্রেড করতে সহায়তা করতে পারেন, এর মাধ্যমে তারা লাভের অংশ পেতে পারেন। ফলোয়াররা মাত্র এক ক্লিকে সহজেই দূরদর্শী ট্রেডিং কৌশল অনুসরণ করতে পারে।
সিস্টেমটি ট্রেডারের কৌশলের উপর ভিত্তি করে ফলোয়ারদের জন্য অর্ডার প্লেস করবে।
ব্যবহারকারীদের শুধু তাদের কপি ট্রেড অ্যাকাউন্টে ফান্ড ট্রান্সফার করতে হবে এবং কপি ট্রেড শুরু করতে তাদের বিস্তারিত পূরণ করতে হবে।
সকল ট্রেডারদের যথেষ্ট ট্রেডিং অভিজ্ঞতা রয়েছে এবং তাদের প্রভাবশালী পোর্টফোলিও রয়েছে। MEXC তাদেরকে সতর্কতার সাথে পর্যালোচনা করার পরে অনুমোদন করেছে।