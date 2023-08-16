Loading...

MEXC কপি ট্রেড

ট্রেডিং এখন আগের চেয়ে সহজ

50,000+

কপি ট্রেডের মোট ব্যবহারকারী

1,000,000,000+ USDT

মোট কপি ট্রেডের পরিমাণ

কপি ট্রেড কী?

MEXC কপি ট্রেড সকল ট্রেডার এবং তাদের ফলোয়ারদের জন্য একটি সহজ কিন্তু কার্যকরী ফিচার। ফলোয়াররা অনায়াসে তাদের পছন্দের একজন অভিজ্ঞ ট্রেডারকে ফলো করতে পারে এবং যখন ট্রেডার একটি লিড ট্রেড শুরু করে, সিস্টেমটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে ট্রেডারের কৌশলের উপর ভিত্তি করে ফলোয়ারের জন্য অর্ডার প্লেস করবে। ট্রেডার ফলোয়ারদের লাভের অংশও পাবেন!

কীভাবে কপি ট্রেড শুরু করবেন?

যদি আপনার যথেষ্ট ট্রেডিং অভিজ্ঞতা এবং মার্কেট সম্পর্কে দৃঢ় বিশ্লেষণ ক্ষমতা থাকে, তাহলে আপনি একজন ট্রেডার হতে এবং লাভের অংশ পেতে আবেদন করতে পারেন।

একজন ট্রেডার হয়ে উঠুন

ফলোয়ারদের একটি বৃহৎ অংশের সাথে সংযুক্ত থাকুন এবং আপনার ফলোয়ারদের লাভের অংশ পান।

আবেদন জমা দিন

আপনার আবেদনের অনুমোদনের জন্য অপেক্ষা করুন, যাতে সাধারণত 1-2 দিন সময় লাগে।

লিড ট্রেড শুরু করুন

সিস্টেমটি আপনার ফলোয়ারদের জন্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে অর্ডার প্লেস করবে।

একজন ট্রেডার হয়ে উঠুন

ফলোয়ারদের একটি বৃহৎ অংশের সাথে সংযুক্ত থাকুন এবং আপনার ফলোয়ারদের লাভের অংশ পান।

আবেদন জমা দিন

আপনার আবেদনের অনুমোদনের জন্য অপেক্ষা করুন, যাতে সাধারণত 1-2 দিন সময় লাগে।

লিড ট্রেড শুরু করুন

সিস্টেমটি আপনার ফলোয়ারদের জন্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে অর্ডার প্লেস করবে।

আপনি যদি একজন সাধারণ ব্যবহারকারী হন এবং সাম্প্রতিক মার্কেট ট্রেন্ড মিস করতে না চান, তাহলে আপনি শুধু একজন অভিজ্ঞ ট্রেডারকে ফলো করতে পারেন এবং তাদের ট্রেডগুলি কপি করতে পারেন।

একজন ফলোয়ার হয়ে উঠুন

একজন অভিজ্ঞ ট্রেডারকে ফলো করলে আর কখনও মার্কেট ট্রেন্ড মিস করবেন না।

ফান্ড ট্রান্সফার করুন

আপনার স্পট অ্যাকাউন্টে ফান্ড ট্রান্সফার করুন

একজন ট্রেডারকে ফলো করুন

কপি ট্রেডের বিস্তারিত প্রদান করুন

একজন ফলোয়ার হয়ে উঠুন

একজন অভিজ্ঞ ট্রেডারকে ফলো করলে আর কখনও মার্কেট ট্রেন্ড মিস করবেন না।

ফান্ড ট্রান্সফার করুন

আপনার স্পট অ্যাকাউন্টে ফান্ড ট্রান্সফার করুন

একজন ট্রেডারকে ফলো করুন

কপি ট্রেডের বিস্তারিত প্রদান করুন

কপি ট্রেডের সুবিধা

  • উভয়ের জন্য লাভজনক

    অভিজ্ঞ ট্রেডাররা তাদের ট্রেডিং দক্ষতা প্রয়োগ করে ফলোয়ারদের লাভজনক ট্রেড করতে সহায়তা করতে পারেন, এর মাধ্যমে তারা লাভের অংশ পেতে পারেন। ফলোয়াররা মাত্র এক ক্লিকে সহজেই দূরদর্শী ট্রেডিং কৌশল অনুসরণ করতে পারে।

  • স্বয়ংক্রিয় সিস্টেম

    সিস্টেমটি ট্রেডারের কৌশলের উপর ভিত্তি করে ফলোয়ারদের জন্য অর্ডার প্লেস করবে।

  • লো এন্ট্রির বাধা

    ব্যবহারকারীদের শুধু তাদের কপি ট্রেড অ্যাকাউন্টে ফান্ড ট্রান্সফার করতে হবে এবং কপি ট্রেড শুরু করতে তাদের বিস্তারিত পূরণ করতে হবে।

  • পেশাদার এবং নির্ভরযোগ্য

    সকল ট্রেডারদের যথেষ্ট ট্রেডিং অভিজ্ঞতা রয়েছে এবং তাদের প্রভাবশালী পোর্টফোলিও রয়েছে। MEXC তাদেরকে সতর্কতার সাথে পর্যালোচনা করার পরে অনুমোদন করেছে।

যেকোনও প্রধান মার্কেট ট্রেন্ড মিস করবেন না। এখন কপি ট্রেডিং শুরু করুন!

প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী (FAQ)