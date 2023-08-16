Loading...
<p>1) আপনি স্বীকার করছেন এবং সম্মত হচ্ছেন যে নিম্নলিখিত পরিস্থিতির কারণে হওয়া যেকোনও লোকসান এবং ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না: </p><article><p>a) লাভের লোকসান, ডেটার ক্ষতি, সুযোগের ক্ষতি, অদৃশ্য ক্ষতি, বা ফোর্স ম্যাজিউর (Force Majeure) ইভেন্ট থেকে উদ্ভূত কোনও ক্ষতি। </p><p>b) MEXC এর বিশ্বাস করার যুক্তিসঙ্গত কারণ রয়েছে যে নির্দিষ্ট ফলোয়ার এবং নির্দিষ্ট লেনদেনগুলি প্রযোজ্য আইন বা এই চুক্তি বা অন্যান্য আইনি নথি লঙ্ঘন করতে পারে, যার মধ্যে রয়েছে নিষিদ্ধ ট্রেডিং ক্রিয়াকলাপ পরিচালনা করা (অন্যান্য বিষয়ের সাথে, প্রতারণামূলক বা অপব্যবহারমূলক ট্রেডিং আচরণ সহ), অ্যাকাউন্ট খোলার প্রক্রিয়া চলাকালীন জালিয়াতি বা ভুল তথ্য সরবরাহ করা অথবা আমাদের সেবা ব্যবহার করার সময় সৎভাবে কাজ না করা, তবে এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। </p><p>c) MEXC এর কাছে বিশ্বাস করার যুক্তিসঙ্গত কারণ রয়েছে যে প্ল্যাটফর্মে ফলোয়ারদের আচরণ অবৈধ বা অনুপযুক্ত বলে সন্দেহ করা হচ্ছে, যার মধ্যে রয়েছে নিষিদ্ধ ট্রেডিং ক্রিয়াকলাপ পরিচালনা করা (অন্যান্য বিষয়ের সাথে, প্রতারণামূলক বা অপব্যবহারমূলক ট্রেডিং আচরণ সহ), অ্যাকাউন্ট খোলার প্রক্রিয়া চলাকালীন জালিয়াতি বা ভুল তথ্য সরবরাহ করা অথবা আমাদের সেবা ব্যবহার করার সময় সৎভাবে কাজ না করা, তবে এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। </p><p>d) সেবার মাধ্যমে যেকোনও ডেটা, তথ্য ক্রয় বা অধিগ্রহণ বা লেনদেনের ফলে হওয়া লোকসান বা খরচ। </p><p>e) আপনার সেবাগুলির ভুল ব্যাখ্যা বা ভুল বোঝাবুঝি, সেবাগুলি এবং এই চুক্তির সাথে আপনার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অংশগ্রহণের কারণে যেকোনও আংশিক বা সম্পূর্ণ লোকসান। </p></article><p>2) আপনি স্বীকার করছেন এবং সম্মত হচ্ছেন যে সেবার কার্যকারিতার সাথে সম্পর্কিত ঝুঁকি রয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে স্বয়ংক্রিয় ট্রেডিং অপারেশন, যেখানে আপনার অ্যাকাউন্ট আপনার ম্যানুয়াল হস্তক্ষেপ ছাড়াই লেনদেন শুরু এবং শেষ করতে পারে, তবে এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। </p><p>3) আপনি স্বীকার করছেন এবং সম্মত হচ্ছেন যে MEXC কোনও কপি করা ট্রেডের সাফল্য বা এই সত্যের গ্যারান্টি দেয় না যে কপি করা ট্রেড ফলোয়ারের অ্যাকাউন্টে কপি করা হবে। বিভিন্ন কারণে কপি ট্রেড সফলভাবে কপি করা নাও হতে পারে, যার মধ্যে রয়েছে সর্বনিম্ন কপি ট্রেডিংয়ের পরিমাণ পূর্ণ না হওয়া, প্রয়োজনীয় জামানতের অনুপাত পূর্ণ না হওয়া, ঝুঁকি-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালু হওয়া এবং অন্যান্য পরিস্থিতি যা এই চুক্তি এবং/অথবা আইনগত ডকুমেন্ট দ্বারা লঙ্ঘিত বা অন্যভাবে নির্ধারিত, তবে এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়।</p><p>4)আপনি স্বীকার করছেন এবং সম্মত হচ্ছেন যে সেবা প্রদানে বিলম্ব হতে পারে এবং আপনি ক্ষতি এবং/অথবা খরচ হতে পারে এবং যে সেবাটি ব্যর্থ হতে পারে।</p><p>5)বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনা সেবা আপনার ইচ্ছাধীন। অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে আপনি যদি নির্দিষ্ট ট্রেডারদের কপি করতে এবং/অথবা নির্দিষ্ট ট্রেডিং কৌশলগুলি ফলো করার জন্য সেবা ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নেন, তাহলে আপনি আপনার সামগ্রিক আর্থিক অবস্থা বিবেচনা করেছেন বলে ধরে নেওয়া হবে, যার মধ্যে আর্থিক পরিকল্পনা অন্তর্ভুক্ত এবং আপনি বুঝতে পেরেছেন যে সেবা ব্যবহার করা অত্যন্ত অনুমানমূলক এবং আপনি যে ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারেন তা ট্রেডারের চেয়ে বেশি হতে পারে। ট্রেডার লাভজনক এবং লোকসানজনক উভয় ট্রেডই করতে পারে। </p><p>6)এখানে প্রদত্ত সেবাগুলি শুধুমাত্র আপনার রেফারেন্সের জন্য। আপনি যদি প্ল্যাটফর্মে প্রদত্ত তথ্য বা সেবার মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নেন, তাহলে আপনাকে নিজের ঝুঁকি বহন করতে হবে। </p><p>7)বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে আপনাকে স্বাধীন গবেষণা ও বিচার করতে হবে। আপনার বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ব্যক্তিগত ও আর্থিক অবস্থার ভিত্তিতে আপনার বিনিয়োগ, কৌশল বা অন্য কোনও পণ্য এবং সেবা আপনার নিজস্ব চাহিদা পূরণ করে কি না তা আপনার স্বাধীনভাবে নির্ধারণ করা উচিত।</p><p>8)সেবা ফাংশন ব্যবহার করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে অপারেশন সম্পাদনের কারণে সৃষ্ট লোকসানের সম্পূর্ণ দায়ভার আপনারই থাকবে।</p><p>9)প্ল্যাটফর্মের সকল তথ্য ট্রেডার এবং ফলোয়ারদের জন্য ট্রেডিং ডায়নামিক্স এবং তথ্য সেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে দেওয়া হয়েছে। এই প্ল্যাটফর্ম কোনও ধরনের বিনিয়োগের পরামর্শ প্রদান করে না এবং কোনোভাবেই এ ধরনের তথ্য বা ফাংশন প্রদানের ইঙ্গিত দেয় না। আপনাকে এই প্ল্যাটফর্ম বা সেবা ফাংশনের মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে স্বাধীন গবেষণা পরিচালনা করতে হবে এবং স্বাধীন বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত নিতে হবে।</p><p>10)আপনি সম্মত হচ্ছেন এবং স্বীকার করছেন যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি, কোনও সীমাবদ্ধতা ছাড়াই, সেবা সম্পাদনে ব্যর্থতার কারণ হতে পারে:</p><article><p>a)ট্রেডারের ফলোয়ারের সংখ্যা সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছেছে;</p><p>b)ট্রেডার কার্যক্রম বন্ধ করে দিয়েছে;</p><p>c)আপনার বর্তমান স্ট্যাটাস ট্রেডার হিসেবে রয়েছে;</p><p>d)আপনার অ্যাকাউন্টে কোনও অ্যাসেট বা ফান্ড নেই; এবং</p><p>e)ট্রেডারের অর্ডার লিমিট সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছেছে।</p></article><p>আমরা সার্ভিস ফাংশনের অধীনে যেকোনও ট্রেডারের পারফরম্যান্স পর্যবেক্ষণের জন্য যুক্তিসঙ্গত পদক্ষেপ গ্রহণ করব। আমরা সেবা কার্যকারিতার অধীনে যেকোনও ট্রেডারকে কপি করা থেকে বিরতি, বন্ধ বা ব্লক করার অধিকার সংরক্ষণ করি। </p><p>আইনের পরিধির মধ্যে এই চুক্তির চূড়ান্ত ব্যাখ্যার জন্য MEXC স্পষ্টভাবে সমস্ত অধিকার সংরক্ষণ করে।</p>