1. এই ইভেন্টটি শুধুমাত্র যেসব বিশেষভাবে আমন্ত্রিত ইউজারদের জন্য, যারা MEXC থেকে অফিসিয়াল ইভেন্টের ইমেইল বা অন্যান্য নোটিফিকেশন পেয়েছেন।
2. ফিউচার অ্যাকাউন্টের নেট ডিপোজিট অবশ্যই অন্তত দুই দিনের জন্য ইভেন্টের শর্ত পূরণ করতে হবে। ফিউচার অ্যাকাউন্টে ভ্যালিড ডিপোজিটের পরিমাণ = ইভেন্টের সময়কাল চলাকালীন ইনফ্লো এর পরিমাণ - ইভেন্টের সময়কাল চলাকালীন আউটফ্লো এর পরিমাণ।
3. একটি নির্দিষ্ট ফিউচার ট্রেডিং ভলিউম এক দিনে সম্পন্ন করা হলে তা সফল চেক-ইন হিসেবে গণ্য হবে। দিনের জন্য চেক-ইন সম্পন্ন করার পর, আপনি পরবর্তী দিনে আপনার চেক-ইন আপডেট করতে পারবেন এবং চেক-ইন করা চালিয়ে যেতে পারবেন। UTC+8 টাইম জোন অনুযায়ী আপডেট রিফ্রেশ করা হয়। একাধিক দিনের চলমান চেক-ইন, মোট ধারাবাহিক চেক-ইন করা দিনের সংখ্যা হিসেবে জমা হবে। ইভেন্টের সময়কাল চলাকালীন, সংগ্রহ করা ধারাবাহিক চেক-ইন করা দিনের সর্বোচ্চ সংখ্যার ভিত্তিতে রিওয়ার্ড বিতরণ করা হবে এবং স্ট্যাক করা যাবে না।
4. ট্রেডিং ইনসেনটিভ রিওয়ার্ডগুলি ইভেন্টের সময়সীমার মধ্যে আপনার ফিউচার ট্রেডিং ভলিউমের উপর ভিত্তি করে গণনা করা হবে, যেখানে ট্রেডিং ফি > 0 থাকবে। ট্রেডিং ক্রিপ্টোয় কোনও সীমাবদ্ধতা নেই এবং আপনি যেই হাই টিয়ারের জন্য যোগ্য, তার ভিত্তিতে রিওয়ার্ডগুলো বিতরণ করা হবে।
5. ইভেন্টের রিওয়ার্ডগুলি ইভেন্ট শেষ হওয়ার 3 কার্যদিবসের মধ্যে ফিউচার অ্যাকাউন্টে বোনাস আকারে বিতরণ করা হবে। বোনাসটির ভ্যালিডিটির সময়কাল 7 দিন।
6. যেসব অংশগ্রহণকারী ইভেন্টের সময়কাল চলাকালীন অসাধু বা আপত্তিজনক কার্যকলাপে লিপ্ত হয়, MEXC তাদেরকে ইভেন্ট থেকে অযোগ্য ঘোষণা করার অধিকার সংরক্ষণ করে। এই কার্যকলাপগুলির মধ্যে অতিরিক্ত বোনাস অর্জনের জন্য অ্যাকাউন্টগুলোর বাল্ক নিবন্ধন এবং অবৈধ, জালিয়াতি বা ক্ষতিকর উদ্দেশ্যগুলোর সাথে সম্পর্কিত যে কোনও কার্যকলাপ যেমন দুর্নীতিগ্রস্থ ভলিউম স্প্যামিং বা প্রতারণা অন্তর্ভুক্ত।
7. MEXC যে কোনও সময় ইভেন্ট বা এর নিয়মাবলী পরিবর্তন করার অধিকার সংরক্ষণ করে। যদি সামঞ্জস্য করা হয়, তাহলে আর কোনও নোটিশ প্রদান করা হবে না।
8. MEXC, এই ইভেন্টের চূড়ান্ত ব্যাখ্যার অধিকার সংরক্ষণ করে। আপনার কোন প্রশ্ন থাকলে, অনুগ্রহ করে কাস্টমার সার্ভিসের সাথে যোগাযোগ করুন।