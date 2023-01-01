countdown-icon এ ইভেন্ট শেষ হয়
অংশগ্রহণকারী 0

  • ইভেন্ট শুরু হয়

    1970-01-01 08:00

  • ইভেন্ট শেষ হবে

    1970-01-01 08:00

  • রিওয়ার্ড বিতরণ

    ইভেন্ট শেষ হওয়ার পরের 10 কার্যদিবস

  • শুধুমাত্র ইউজার যারা তাদের প্রথম ফিউচার ট্রেড সম্পূর্ণ করেনি তারা এই ইভেন্টের জন্য নিবন্ধন করার যোগ্য।

প্রতিটি বক্সের সাথে Christmas Magic আনর‍্যাপ করুন!

প্রতি 0 পয়েন্ট আপনাকে আশ্চর্যজনক রিওয়ার্ডসহ একটি ক্রিসমাস বক্স আনলক করার সুযোগ দেয়!

lottery-result-coin
আমার পয়েন্ট--
          নবাগত প্রোগ্রেস চ্যালেঞ্জ
          ক্রিসমাস লিডারবোর্ড
          পয়েন্ট গ্যালোর, প্রতিদিন, প্রতি সপ্তাহে!
          পয়েন্ট অর্জনের জন্য ইভেন্ট পিরিয়ডে নির্ধারিত টাস্কগুলি সম্পূর্ণ করুন!
          0পয়েন্ট
          ইভেন্টের জন্য রেজিস্টার করুন
          0পয়েন্ট
          রেজিস্ট্রেশনের সাত দিনের মধ্যে ≥ 0 USDT ডিপোজিট করুন
          0পয়েন্ট
          আপনার প্রথম ফিউচার ট্রেড সম্পূর্ণ করুন
          সাপ্তাহিক টাস্ক

          এই সপ্তাহে ফিউচার ট্রেডিং দিন

          - -

          এই সপ্তাহে ফিউচার ট্রেডিং ভলিউম

          - -

          আনুমানিক এই সপ্তাহের পয়েন্ট

          - -

          সর্বশেষ আপডেট: -- প্রতি সপ্তাহে, আপনার সম্পন্ন করা সাপ্তাহিক টাস্কগুলিগুলি থেকে শুধুমাত্র সর্বোচ্চ পয়েন্টের রিওয়ার্ড স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিতরণ করা হবে।

          শর্তাবলী

          1. রিওয়ার্ডের জন্য যোগ্য হতে ইউজারদের অবশ্যই ইভেন্টের জন্য রেজিস্টার করতে হবে।

          2. শুধুমাত্র অন-চেইন, ফিয়াট এবং P2P ডিপোজিট গণনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

          3। শুধুমাত্র ফিউচার ট্রেডিং ভলিউম, যার ফি >0, গণনা করা হবে (USDC/USDT এর মতো স্টেবলকয়েন ফিউচার বাদে)। সব ট্রেডিং পরিসংখ্যান UTC+8 টাইম জোনের উপর ভিত্তি করে করা হবে।

          4. সাব-অ্যাকাউন্ট, মার্কেট মেকার এবং ইনস্টিটিউশনাল অ্যাকাউন্ট অংশগ্রহণের যোগ্য নয়।

          5। ইভেন্ট শেষ হওয়ার 10 কার্যদিবসের মধ্যে রিওয়ার্ডগুলি রিভিউ করা হবে এবং বিতরণ করা হবে। ফিজিক্যাল রিওয়ার্ড ডেলিভারি দেওয়ার জন্য আমাদের কাস্টমার সার্ভিস টিম সরাসরি বিজয়ীদের সাথে যোগাযোগ করবে।

          6. আপনার বোনাস ইউজ করার আগে অনুগ্রহ করে ফিউচার বোনাস নির্দেশনাবলী পড়ুন।

          7. অংশগ্রহণকারীদের অবশ্যই পরিষেবার শর্তাবলী কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে। MEXC ইভেন্ট চলাকালীন ওয়াশ ট্রেডিং বাল্ক অ্যাকাউন্ট নিবন্ধন, সেলফ-ট্রেডিং বা মার্কেট ম্যানিপুলেশনের জন্য সন্দেহজনক ইউজারদের ডিসকোয়ালিফাই করার অধিকার সংরক্ষণ করে।

          8. MEXC পূর্ব বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই এই ইভেন্টের শর্তাবলী পরিবর্তন করার অধিকার সংরক্ষণ করে।

          9. MEXC এই ইভেন্টের চূড়ান্ত ব্যাখ্যার অধিকার সংরক্ষণ করে। আপনার কোন প্রশ্ন থাকলে, অনুগ্রহ করে অনলাইন কাস্টমার সার্ভিস টিমের সাথে যোগাযোগ করুন।

          footer