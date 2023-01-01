শর্তাবলী
1. রিওয়ার্ডের জন্য যোগ্য হতে ইউজারদের অবশ্যই ইভেন্টের জন্য রেজিস্টার করতে হবে।
2. শুধুমাত্র অন-চেইন, ফিয়াট এবং P2P ডিপোজিট গণনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
3। শুধুমাত্র ফিউচার ট্রেডিং ভলিউম, যার ফি >0, গণনা করা হবে (USDC/USDT এর মতো স্টেবলকয়েন ফিউচার বাদে)। সব ট্রেডিং পরিসংখ্যান UTC+8 টাইম জোনের উপর ভিত্তি করে করা হবে।
4. সাব-অ্যাকাউন্ট, মার্কেট মেকার এবং ইনস্টিটিউশনাল অ্যাকাউন্ট অংশগ্রহণের যোগ্য নয়।
5। ইভেন্ট শেষ হওয়ার 10 কার্যদিবসের মধ্যে রিওয়ার্ডগুলি রিভিউ করা হবে এবং বিতরণ করা হবে। ফিজিক্যাল রিওয়ার্ড ডেলিভারি দেওয়ার জন্য আমাদের কাস্টমার সার্ভিস টিম সরাসরি বিজয়ীদের সাথে যোগাযোগ করবে।
6. আপনার বোনাস ইউজ করার আগে অনুগ্রহ করে ফিউচার বোনাস নির্দেশনাবলী পড়ুন।
7. অংশগ্রহণকারীদের অবশ্যই পরিষেবার শর্তাবলী কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে। MEXC ইভেন্ট চলাকালীন ওয়াশ ট্রেডিং বাল্ক অ্যাকাউন্ট নিবন্ধন, সেলফ-ট্রেডিং বা মার্কেট ম্যানিপুলেশনের জন্য সন্দেহজনক ইউজারদের ডিসকোয়ালিফাই করার অধিকার সংরক্ষণ করে।
8. MEXC পূর্ব বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই এই ইভেন্টের শর্তাবলী পরিবর্তন করার অধিকার সংরক্ষণ করে।
9. MEXC এই ইভেন্টের চূড়ান্ত ব্যাখ্যার অধিকার সংরক্ষণ করে। আপনার কোন প্রশ্ন থাকলে, অনুগ্রহ করে অনলাইন কাস্টমার সার্ভিস টিমের সাথে যোগাযোগ করুন।