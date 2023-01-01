গ্লোবালি সর্বোচ্চ সংখ্যাক হট টোকেন
আমরা দ্রুততম লিস্টিং প্রদান করি, ফিউচার হট টোকেনের বিস্তৃত বৈচিত্র্য এবং 200x পর্যন্ত সামঞ্জস্যযোগ্য লিভারেজ প্রদান করি।
বিশ্বব্যাপী লিকুইডিটিতে 1 নম্বর
90% এর বেশি ট্রেডিং পেয়ার শীর্ষ তারল্য অফার করে, অপ্রত্যাশিত লিকুইডেশন রোধ করতে এক্সট্রিম মার্কেট পরিস্থিতিতে স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করে।
মার্কেটে সর্বনিম্ন ফি
মার্কেটে সর্বনিম্ন ফিউচার ফি উপভোগ করুন: 0.000% মেকার এবং 0.000% টেকার
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী
1. এই এয়ারড্রপ পজিশন শুধুমাত্র ইউজারদের জন্য উপলভ্য যারা বিশেষভাবে MEXC অফিসিয়ালদের দ্বারা আমন্ত্রিত।
2. প্রত্যেক ইউজার ফ্রিতে শুধুমাত্র একবার এয়ারড্রপ পজিশন ক্লেইম করতে পারেন। ব্রোকার, প্রাতিষ্ঠানিক ইউজার এবং উপ-অ্যাকাউন্ট এই ইভেন্টে অংশগ্রহণের জন্য যোগ্য নয়।
3. সব অংশগ্রহণকারীদের অবশ্যই MEXC এর পরিষেবার শর্তাবলী কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে। যেসব অংশগ্রহণকারী ইভেন্টের সময়কাল চলাকালীন অসাধু বা আপত্তিজনক কার্যকলাপে লিপ্ত হয়, MEXC তাদেরকে ইভেন্ট থেকে অযোগ্য ঘোষণা করার অধিকার সংরক্ষণ করে।
4. MEXC পূর্ব বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই এই ইভেন্টের শর্তাবলী পরিবর্তন করার অধিকার সংরক্ষণ করে।