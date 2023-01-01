উদাহরণ 1: ইভেন্ট দিবসে Mask এর ফিউচার ট্রেডিং ভলিউম 80,000,000 USDT হয়েছে, এবং তিনি সেই দিনের ট্রেডিং ভলিউম র‍্যাঙ্কিংয়ে প্রথম স্থান অর্জন করেছেন। ধরে নিচ্ছি যে মোট প্রাইজ পুল আনলক করা হয়েছে 1,000,000 USDT, এবং ইভেন্টের ট্রেডিং দিন হলো 14 দিন, তাহলে তিনি যে ইভেন্ট বোনাস রিওয়ার্ড পাবেন তা হলো: মোট প্রাইজ পুল 1,000,000 * 25% / 14 দিন *15% *2 = 5,357 USDT।<br/> উদাহরণ 2: একটি ইভেন্টের দিনে মাস্কের ফিউচার ট্রেডিং ভলিউম হল 25,000,000 USDT, এবং সে সেই দিন ট্রেডিং ভলিউমে 1ম স্থানে ছিলো। ধরে নিই যে তিনি 1ম-স্থানের রিওয়ার্ডের জন্য 40,000,000 USDT এর ন্যূনতম ট্রেডিং ভলিউমের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করেননি, কিন্তু 3য়-স্থানের রিওয়ার্ডের জন্য 25,000,000 USDT এর ন্যূনতম ট্রেডিং ভলিউমের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করেছেন, তিনি 3য় স্থানের রিওয়ার্ডটি পাবেন।
ইভেন্টের নিয়মাবলী
1. এই এয়ারড্রপ পজিশন শুধুমাত্র ইউজারদের জন্য উপলভ্য যারা বিশেষভাবে MEXC অফিসিয়ালদের দ্বারা আমন্ত্রিত।
2. প্রত্যেক ইউজার ফ্রিতে শুধুমাত্র একবার এয়ারড্রপ পজিশন ক্লেইম করতে পারেন। ব্রোকার, প্রাতিষ্ঠানিক ইউজার এবং উপ-অ্যাকাউন্ট এই ইভেন্টে অংশগ্রহণের জন্য যোগ্য নয়।
3. সব অংশগ্রহণকারীদের অবশ্যই MEXC এর পরিষেবার শর্তাবলী কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে। যেসব অংশগ্রহণকারী ইভেন্টের সময়কাল চলাকালীন অসাধু বা আপত্তিজনক কার্যকলাপে লিপ্ত হয়, MEXC তাদেরকে ইভেন্ট থেকে অযোগ্য ঘোষণা করার অধিকার সংরক্ষণ করে।
4. MEXC পূর্ব বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই এই ইভেন্টের শর্তাবলী পরিবর্তন করার অধিকার সংরক্ষণ করে।