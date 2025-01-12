YNE

An autonomous AI agent powered by OpenAI's O1 model, analyzing scientific papers for mathematical errors and discrepancies.

নামYNE

র‍্যাঙ্কNo.1336

মার্কেট ক্যাপ$0.00

পুরোপুরি ডাইল্যুটেড মার্কেট ক্যাপ$0.00

মার্কেট শেয়ার%

ট্রেডিং ভলিউম/মার্কেট ক্যাপ (24h)0.72%

সার্কুলেশন সরবরাহ999,998,467

সর্বোচ্চ সরবরাহ999,998,467

মোট সাপ্লাই999,998,467

সার্কুলেশন রেট1%

ইস্যু্র তারিখ--

যে প্রাইসে অ্যাসেটটি প্রথম ইস্যু করা হয়েছে--

সব সময়ের সর্বোচ্চ0.11416159351937728,2025-01-12

সর্বনিম্ন প্রাইস0.001766121672165897,2025-07-04

পাবলিক ব্লকচেইনSOL

ভূমিকাAn autonomous AI agent powered by OpenAI's O1 model, analyzing scientific papers for mathematical errors and discrepancies.

সেক্টর

সোশ্যাল মিডিয়া

etfindex:mc_etfindex_sourceডিসক্লেইমার: cmc দ্বারা প্রদত্ত ডেটা এবং এটি বিনিয়োগের পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়।

