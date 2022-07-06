XRPAYNET

XRPayNet is redefining the industry standard for financial transactions. They will facilitate the conversion of consumer crypto payments made to businesses into their preferred conventional currency. They will do so through their card and mobile application, allowing businesses to continue using their existing payment processing systems, making the Crypto to Fiat payment process seamless.

নামXRPAYNET

র‍্যাঙ্কNo.2683

মার্কেট ক্যাপ$0.00

পুরোপুরি ডাইল্যুটেড মার্কেট ক্যাপ$0.00

মার্কেট শেয়ার%

ট্রেডিং ভলিউম/মার্কেট ক্যাপ (24h)0.00%

সার্কুলেশন সরবরাহ5,613,529,403.74

সর্বোচ্চ সরবরাহ29,992,295,954.49

মোট সাপ্লাই29,992,295,954.49

সার্কুলেশন রেট0.1871%

ইস্যু্র তারিখ--

যে প্রাইসে অ্যাসেটটি প্রথম ইস্যু করা হয়েছে--

সব সময়ের সর্বোচ্চ0.014988003206414113,2022-07-06

সর্বনিম্ন প্রাইস0.000026473342262861,2025-05-31

পাবলিক ব্লকচেইনXRP

ভূমিকাXRPayNet is redefining the industry standard for financial transactions. They will facilitate the conversion of consumer crypto payments made to businesses into their preferred conventional currency. They will do so through their card and mobile application, allowing businesses to continue using their existing payment processing systems, making the Crypto to Fiat payment process seamless.

সেক্টর

সোশ্যাল মিডিয়া

etfindex:mc_etfindex_sourceডিসক্লেইমার: cmc দ্বারা প্রদত্ত ডেটা এবং এটি বিনিয়োগের পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়।

