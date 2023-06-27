XNA

Neurai aims to be a platform in Layer1 to enable harnessing the power of AI algorithms for efficient data analytics, predictive modeling, decision making and connectivity to IoT devices using PoW blockchain assets.

নামXNA

র‍্যাঙ্কNo.1951

মার্কেট ক্যাপ$0.00

পুরোপুরি ডাইল্যুটেড মার্কেট ক্যাপ$0.00

মার্কেট শেয়ার%

ট্রেডিং ভলিউম/মার্কেট ক্যাপ (24h)0.00%

সার্কুলেশন সরবরাহ9,872,903,071

সর্বোচ্চ সরবরাহ21,000,000,000

মোট সাপ্লাই9,872,903,071

সার্কুলেশন রেট0.4701%

ইস্যু্র তারিখ--

যে প্রাইসে অ্যাসেটটি প্রথম ইস্যু করা হয়েছে--

সব সময়ের সর্বোচ্চ0.006802428768499582,2023-11-26

সর্বনিম্ন প্রাইস0.000070314496375403,2023-06-27

পাবলিক ব্লকচেইনXNA

