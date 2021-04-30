XELS

XELS is an eco-conscious blockchain platform enabling corporations and individuals alike the ability to easily and transparently offset their carbon footprint by purchasing tokenized carbon offset credits.

নামXELS

র‍্যাঙ্কNo.2154

মার্কেট ক্যাপ$0.00

পুরোপুরি ডাইল্যুটেড মার্কেট ক্যাপ$0.00

মার্কেট শেয়ার%

ট্রেডিং ভলিউম/মার্কেট ক্যাপ (24h)0.43%

সার্কুলেশন সরবরাহ21,000,000

সর্বোচ্চ সরবরাহ21,000,000

মোট সাপ্লাই21,000,000

সার্কুলেশন রেট1%

ইস্যু্র তারিখ2021-04-30 00:00:00

যে প্রাইসে অ্যাসেটটি প্রথম ইস্যু করা হয়েছে--

সব সময়ের সর্বোচ্চ5.4720479829280375,2022-06-11

সর্বনিম্ন প্রাইস0.035240446976008484,2025-05-25

পাবলিক ব্লকচেইনETH

ভূমিকাXELS is an eco-conscious blockchain platform enabling corporations and individuals alike the ability to easily and transparently offset their carbon footprint by purchasing tokenized carbon offset credits.

সেক্টর

সোশ্যাল মিডিয়া

etfindex:mc_etfindex_sourceডিসক্লেইমার: cmc দ্বারা প্রদত্ত ডেটা এবং এটি বিনিয়োগের পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়।

