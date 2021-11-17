XCV

XCarnival is a lending aggregator for Metaverse assets, which offers innovative liquidation solutions for varieties of NFTs and long- tail crypto assets. As a pioneer of NFT lending provider, XCarnival has won the Championships of BSC Hackathon for Southeast Asia. It‘s also one of the first projects educating users to adopt the NFT-lending modes with mining rewards. XCarnival is a multi-chain protocol and will deploy on Ethereum, Polygon and Solana.

নামXCV

র‍্যাঙ্কNo.2254

মার্কেট ক্যাপ$0.00

পুরোপুরি ডাইল্যুটেড মার্কেট ক্যাপ$0.00

মার্কেট শেয়ার%

ট্রেডিং ভলিউম/মার্কেট ক্যাপ (24h)0.01%

সার্কুলেশন সরবরাহ790,640,622

সর্বোচ্চ সরবরাহ1,000,000,000

মোট সাপ্লাই1,000,000,000

সার্কুলেশন রেট0.7906%

ইস্যু্র তারিখ--

যে প্রাইসে অ্যাসেটটি প্রথম ইস্যু করা হয়েছে--

সব সময়ের সর্বোচ্চ1.9394895604124345,2021-11-17

সর্বনিম্ন প্রাইস0.000264223930471337,2025-02-04

পাবলিক ব্লকচেইনBSC

সেক্টর

সোশ্যাল মিডিয়া

etfindex:mc_etfindex_sourceডিসক্লেইমার: cmc দ্বারা প্রদত্ত ডেটা এবং এটি বিনিয়োগের পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়।

