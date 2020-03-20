XAUT

XAUT is a digital asset offered by TG Commodities Limited. One XAUT token represents one troy fine ounce of gold on a London Good Delivery gold bar. Holders of XAUT obtain the combined benefits of both physical and digital assets. XAUT token holders will be able to enjoy ownership of gold while avoiding drawbacks associated with physical gold, such as high storage costs and limited accessibility.

নামXAUT

র‍্যাঙ্কNo.91

মার্কেট ক্যাপ$0.00

পুরোপুরি ডাইল্যুটেড মার্কেট ক্যাপ$0.00

মার্কেট শেয়ার0.0002%

ট্রেডিং ভলিউম/মার্কেট ক্যাপ (24h)12,278.59%

সার্কুলেশন সরবরাহ246,524

সর্বোচ্চ সরবরাহ0

মোট সাপ্লাই246,524

সার্কুলেশন রেট%

ইস্যু্র তারিখ--

যে প্রাইসে অ্যাসেটটি প্রথম ইস্যু করা হয়েছে--

সব সময়ের সর্বোচ্চ3529.1949659738243,2025-04-22

সর্বনিম্ন প্রাইস1408.88233399,2020-03-20

পাবলিক ব্লকচেইনETH

সেক্টর

সোশ্যাল মিডিয়া

cmc দ্বারা প্রদত্ত ডেটা এবং এটি বিনিয়োগের পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়।

