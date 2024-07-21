WUF

WUFFI is a community-driven, multi-chain meme coin focused on blockchain gamers. With a focus on innovation, inclusivity, and community engagement, WUFFI provides a fun and rewarding experience for its members across multiple blockchain networks.

নামWUF

র‍্যাঙ্কNo.1079

মার্কেট ক্যাপ$0.00

পুরোপুরি ডাইল্যুটেড মার্কেট ক্যাপ$0.00

মার্কেট শেয়ার%

ট্রেডিং ভলিউম/মার্কেট ক্যাপ (24h)0.00%

সার্কুলেশন সরবরাহ83,558,092,632,731.58

সর্বোচ্চ সরবরাহ100,000,000,000,000

মোট সাপ্লাই83,558,092,632,731.58

সার্কুলেশন রেট0.8355%

ইস্যু্র তারিখ--

যে প্রাইসে অ্যাসেটটি প্রথম ইস্যু করা হয়েছে--

সব সময়ের সর্বোচ্চ0.000001672523205827,2024-07-21

সর্বনিম্ন প্রাইস0.000000124148170138,2025-08-02

পাবলিক ব্লকচেইনSOL

সেক্টর

সোশ্যাল মিডিয়া

etfindex:mc_etfindex_source

