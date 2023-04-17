WOJAK

WOJAK is a meme coin.

নামWOJAK

র‍্যাঙ্কNo.818

মার্কেট ক্যাপ$0.00

পুরোপুরি ডাইল্যুটেড মার্কেট ক্যাপ$0.00

মার্কেট শেয়ার%

ট্রেডিং ভলিউম/মার্কেট ক্যাপ (24h)0.00%

সার্কুলেশন সরবরাহ69,404,726,737

সর্বোচ্চ সরবরাহ69,420,000,000

মোট সাপ্লাই69,420,000,000

সার্কুলেশন রেট0.9997%

ইস্যু্র তারিখ--

যে প্রাইসে অ্যাসেটটি প্রথম ইস্যু করা হয়েছে--

সব সময়ের সর্বোচ্চ0.002061168787861447,2024-11-25

সর্বনিম্ন প্রাইস0.000002963817788091,2023-04-17

পাবলিক ব্লকচেইনETH

ভূমিকাWOJAK is a meme coin.

সেক্টর

সোশ্যাল মিডিয়া

etfindex:mc_etfindex_sourceডিসক্লেইমার: cmc দ্বারা প্রদত্ত ডেটা এবং এটি বিনিয়োগের পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়।

