WACME

The Accumulate Protocol(“Accumulate”)is an identity-based, Delegated Proof of Stake(DPoS) blockchain designed to power the digital economy through interoperability with Layer-1 blockchains, integration with enterprise tech stacks, and interfacing with the World Wide Web.Accumulate bypasses the trilemma of security, scalability, and decentralization by implementing a chain-of-chains architecture in which digital identities with the ability to manage keys, tokens, data, and other identities are treated as their own independent blockchains.

নামWACME

র‍্যাঙ্কNo.9497

মার্কেট ক্যাপ$0.00

পুরোপুরি ডাইল্যুটেড মার্কেট ক্যাপ$0.00

মার্কেট শেয়ার%

ট্রেডিং ভলিউম/মার্কেট ক্যাপ (24h)0.01%

সার্কুলেশন সরবরাহ32,028,150.10434649

সর্বোচ্চ সরবরাহ500,000,000

মোট সাপ্লাই32,028,150.10434649

সার্কুলেশন রেট0.064%

ইস্যু্র তারিখ--

যে প্রাইসে অ্যাসেটটি প্রথম ইস্যু করা হয়েছে--

সব সময়ের সর্বোচ্চ0.5910658165701004,2025-05-28

সর্বনিম্ন প্রাইস0.00000999576793482,2025-05-25

পাবলিক ব্লকচেইনETH

ভূমিকাThe Accumulate Protocol(“Accumulate”)is an identity-based, Delegated Proof of Stake(DPoS) blockchain designed to power the digital economy through interoperability with Layer-1 blockchains, integration with enterprise tech stacks, and interfacing with the World Wide Web.Accumulate bypasses the trilemma of security, scalability, and decentralization by implementing a chain-of-chains architecture in which digital identities with the ability to manage keys, tokens, data, and other identities are treated as their own independent blockchains.

সেক্টর

সোশ্যাল মিডিয়া

etfindex:mc_etfindex_sourceডিসক্লেইমার: cmc দ্বারা প্রদত্ত ডেটা এবং এটি বিনিয়োগের পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়।

