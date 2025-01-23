VINE

The official cryptocurrency launched by the founder of the short video platform VINE. VINE was shut down in 2016, and Elon Musk mentioned restarting it.

নামVINE

র‍্যাঙ্কNo.463

মার্কেট ক্যাপ$0.00

পুরোপুরি ডাইল্যুটেড মার্কেট ক্যাপ$0.00

মার্কেট শেয়ার%

ট্রেডিং ভলিউম/মার্কেট ক্যাপ (24h)5.59%

সার্কুলেশন সরবরাহ999,994,104

সর্বোচ্চ সরবরাহ0

মোট সাপ্লাই999,994,104

সার্কুলেশন রেট%

ইস্যু্র তারিখ--

যে প্রাইসে অ্যাসেটটি প্রথম ইস্যু করা হয়েছে--

সব সময়ের সর্বোচ্চ0.47494534861759263,2025-01-26

সর্বনিম্ন প্রাইস0.00008419597421907,2025-01-23

পাবলিক ব্লকচেইনSOL

ভূমিকাThe official cryptocurrency launched by the founder of the short video platform VINE. VINE was shut down in 2016, and Elon Musk mentioned restarting it.

সেক্টর

সোশ্যাল মিডিয়া

etfindex:mc_etfindex_sourceডিসক্লেইমার: cmc দ্বারা প্রদত্ত ডেটা এবং এটি বিনিয়োগের পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়।

