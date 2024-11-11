VADER

Vader Fun is a DAO platform that enables users to participate in DAOs managed by curated AI Agents and Humans. VaderAI seeks to establish itself as the premier orchestrator of Agent-Led and Human-Led DAOs focused on the Agentic Economy by leveraging Vader Fun's distribution network.

নামVADER

র‍্যাঙ্কNo.923

মার্কেট ক্যাপ$0.00

পুরোপুরি ডাইল্যুটেড মার্কেট ক্যাপ$0.00

মার্কেট শেয়ার%

ট্রেডিং ভলিউম/মার্কেট ক্যাপ (24h)0.07%

সার্কুলেশন সরবরাহ996,739,513

সর্বোচ্চ সরবরাহ1,000,000,000

মোট সাপ্লাই996,739,513

সার্কুলেশন রেট0.9967%

ইস্যু্র তারিখ--

যে প্রাইসে অ্যাসেটটি প্রথম ইস্যু করা হয়েছে--

সব সময়ের সর্বোচ্চ0.15849019150828353,2025-01-02

সর্বনিম্ন প্রাইস0.000060938884925464,2024-11-11

পাবলিক ব্লকচেইনBASE

সেক্টর

সোশ্যাল মিডিয়া

ডিসক্লেইমার: cmc দ্বারা প্রদত্ত ডেটা এবং এটি বিনিয়োগের পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়।

