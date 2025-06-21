USDUC

$USDUC is a satirical take on traditional stablecoins, embracing instability as its defining feature. It builds an absurd narrative that humorously critiques the blind faith in stability within the crypto space, making it both a parody and a creative commentary on the nature of digital currencies.

নামUSDUC

র‍্যাঙ্কNo.820

মার্কেট ক্যাপ$0.00

পুরোপুরি ডাইল্যুটেড মার্কেট ক্যাপ$0.00

মার্কেট শেয়ার%

ট্রেডিং ভলিউম/মার্কেট ক্যাপ (24h)0.58%

সার্কুলেশন সরবরাহ999,917,220.333603

সর্বোচ্চ সরবরাহ1,000,000,000

মোট সাপ্লাই999,917,220.333603

সার্কুলেশন রেট0.9999%

ইস্যু্র তারিখ--

যে প্রাইসে অ্যাসেটটি প্রথম ইস্যু করা হয়েছে--

সব সময়ের সর্বোচ্চ0.0380443767234107,2025-08-11

সর্বনিম্ন প্রাইস0.006840683165320168,2025-06-21

পাবলিক ব্লকচেইনSOL

সেক্টর

সোশ্যাল মিডিয়া

