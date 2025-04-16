USD1

USD1 is a fiat-backed digital asset, designed to maintain a 1:1 equivalence with the U.S. dollar. Launched in April 2025 by World Liberty Financial (WLFI), a financial technology firm headquartered in Miami, Florida, USD1 aims to streamline digital transactions by providing seamless fungibility between fiat currency and digital assets. To ensure transparency and trust, its reserves are held by BitGo, a California-based provider of cryptocurrency custody services. Initially, USD1 is issued on the Ethereum and Binance Smart Chain (BSC) networks, with plans to expand to other blockchains in the future.

নামUSD1

র‍্যাঙ্কNo.45

মার্কেট ক্যাপ$0.00

পুরোপুরি ডাইল্যুটেড মার্কেট ক্যাপ$0.00

মার্কেট শেয়ার0.0005%

ট্রেডিং ভলিউম/মার্কেট ক্যাপ (24h)15.55%

সার্কুলেশন সরবরাহ2,187,411,110.3664193

সর্বোচ্চ সরবরাহ0

মোট সাপ্লাই2,187,411,110.3664193

সার্কুলেশন রেট%

ইস্যু্র তারিখ--

যে প্রাইসে অ্যাসেটটি প্রথম ইস্যু করা হয়েছে--

সব সময়ের সর্বোচ্চ1.0147221909224569,2025-05-12

সর্বনিম্ন প্রাইস0.990972014891515,2025-04-16

পাবলিক ব্লকচেইনETH

ভূমিকাUSD1 is a fiat-backed digital asset, designed to maintain a 1:1 equivalence with the U.S. dollar. Launched in April 2025 by World Liberty Financial (WLFI), a financial technology firm headquartered in Miami, Florida, USD1 aims to streamline digital transactions by providing seamless fungibility between fiat currency and digital assets. To ensure transparency and trust, its reserves are held by BitGo, a California-based provider of cryptocurrency custody services. Initially, USD1 is issued on the Ethereum and Binance Smart Chain (BSC) networks, with plans to expand to other blockchains in the future.

সেক্টর

সোশ্যাল মিডিয়া

etfindex:mc_etfindex_sourceডিসক্লেইমার: cmc দ্বারা প্রদত্ত ডেটা এবং এটি বিনিয়োগের পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়।

MEXC হল ক্রিপ্টো পরিচালনা করার আপনার সবচেয়ে সহজ উপায় ক্রিপ্টো কেনা, ট্রেডিং এবং আয়ের জন্য বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জটিকে এক্সপ্লোর করুন। Bitcoin BTC, Ethereum ETH এবং 3,000 এর বেশি অল্টকয়েন ট্রেড করুন।
খুঁজুন
ফেভারিট
USD1/USDT
USD1
----
--
24h হাই
--
24h লো
--
24h ভলিউম (USD1)
--
24 ঘণ্টা পরিমাণ (USDT)
--
চার্ট
তথ্য
অর্ডার বুক
মার্কেট ট্রেড
অর্ডার বুক
মার্কেট ট্রেড
অর্ডার বুক
মার্কেট ট্রেড
মার্কেট ট্রেড
স্পট
ওপেন অর্ডার（0）
অর্ডার হিস্টরি
ট্রেডের হিস্টরি
ওপেন পজিশন (0)
MEXC হল ক্রিপ্টো পরিচালনা করার আপনার সবচেয়ে সহজ উপায় ক্রিপ্টো কেনা, ট্রেডিং এবং আয়ের জন্য বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জটিকে এক্সপ্লোর করুন। Bitcoin BTC, Ethereum ETH এবং 3,000 এর বেশি অল্টকয়েন ট্রেড করুন।
USD1/USDT
--
--
‎--
24h হাই
--
24h লো
--
24h ভলিউম (USD1)
--
24 ঘণ্টা পরিমাণ (USDT)
--
চার্ট
অর্ডার বুক
মার্কেট ট্রেড
তথ্য
ওপেন অর্ডার（0）
অর্ডার হিস্টরি
ট্রেডের হিস্টরি
ওপেন পজিশন (0)
Loading...