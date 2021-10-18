UBSN

Silent Notary is a multiplatform decentralized service that utilizes blockchain technology to ensure the existence, integrity and attribution of communications, processes and data that are important to the users and their business. Certify and protect user's data without relying on third parties.

নামUBSN

র‍্যাঙ্কNo.5494

মার্কেট ক্যাপ$0.00

পুরোপুরি ডাইল্যুটেড মার্কেট ক্যাপ$0.00

মার্কেট শেয়ার%

ট্রেডিং ভলিউম/মার্কেট ক্যাপ (24h)0.00%

সার্কুলেশন সরবরাহ0

সর্বোচ্চ সরবরাহ186,462,812,051

মোট সাপ্লাই186,462,812,051

সার্কুলেশন রেট0%

ইস্যু্র তারিখ--

যে প্রাইসে অ্যাসেটটি প্রথম ইস্যু করা হয়েছে--

সব সময়ের সর্বোচ্চ0.003412566698066311,2021-11-11

সর্বনিম্ন প্রাইস0,2021-10-18

পাবলিক ব্লকচেইনETH

ভূমিকাSilent Notary is a multiplatform decentralized service that utilizes blockchain technology to ensure the existence, integrity and attribution of communications, processes and data that are important to the users and their business. Certify and protect user's data without relying on third parties.

সেক্টর

সোশ্যাল মিডিয়া

etfindex:mc_etfindex_sourceডিসক্লেইমার: cmc দ্বারা প্রদত্ত ডেটা এবং এটি বিনিয়োগের পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়।

