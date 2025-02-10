TRUU

$TRUU is the cornerstone of the Truth Network: a pioneering, decentralized network designed to provide fair, transparent, and verifiable outcomes for prediction markets. By enabling up to 50,000 nodes to collaboratively determine market results, $TRUU reduces the risk of collusion and establishes a trusted infrastructure layer underpinning these markets. Its robust token economy aligns incentives across a global community, encouraging honest participation and delivering a secure, equitable framework for resolving disputes.

নামTRUU

র‍্যাঙ্কNo.1152

মার্কেট ক্যাপ$0.00

পুরোপুরি ডাইল্যুটেড মার্কেট ক্যাপ$0.00

মার্কেট শেয়ার%

ট্রেডিং ভলিউম/মার্কেট ক্যাপ (24h)0.00%

সার্কুলেশন সরবরাহ12,148,792,291

সর্বোচ্চ সরবরাহ100,000,000,000

মোট সাপ্লাই100,000,000,000

সার্কুলেশন রেট0.1214%

ইস্যু্র তারিখ--

যে প্রাইসে অ্যাসেটটি প্রথম ইস্যু করা হয়েছে--

সব সময়ের সর্বোচ্চ0.004114185690751992,2025-05-25

সর্বনিম্ন প্রাইস0.000458630071505494,2025-02-10

পাবলিক ব্লকচেইনETH

