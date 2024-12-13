TAI

TARS Protocol is an AI-driven, scalable Web3 modular infrastructure platform designed to empower projects with cutting-edge artificial intelligence solutions and one-stop BaaS (Blockchain-as-a-Service). TARS aims to bridge the gap between AI and Web3 worlds by providing a unified platform for AI-powered tools and services, enabling organizations and individuals to effortlessly transition from Web2 to Web3.

নামTAI

র‍্যাঙ্কNo.535

মার্কেট ক্যাপ$0.00

পুরোপুরি ডাইল্যুটেড মার্কেট ক্যাপ$0.00

মার্কেট শেয়ার%

ট্রেডিং ভলিউম/মার্কেট ক্যাপ (24h)0.53%

সার্কুলেশন সরবরাহ892,189,753.9

সর্বোচ্চ সরবরাহ999,999,988

মোট সাপ্লাই892,189,753.9

সার্কুলেশন রেট0.8921%

ইস্যু্র তারিখ--

যে প্রাইসে অ্যাসেটটি প্রথম ইস্যু করা হয়েছে--

সব সময়ের সর্বোচ্চ0.49410794501545524,2024-12-13

সর্বনিম্ন প্রাইস0.02315821757289225,2025-04-17

পাবলিক ব্লকচেইনSOL

ভূমিকাTARS Protocol is an AI-driven, scalable Web3 modular infrastructure platform designed to empower projects with cutting-edge artificial intelligence solutions and one-stop BaaS (Blockchain-as-a-Service). TARS aims to bridge the gap between AI and Web3 worlds by providing a unified platform for AI-powered tools and services, enabling organizations and individuals to effortlessly transition from Web2 to Web3.

সেক্টর

সোশ্যাল মিডিয়া

TAI/USDT
TARS Protocol
24h হাই
--
24h লো
--
24h ভলিউম (TAI)
--
24 ঘণ্টা পরিমাণ (USDT)
--
