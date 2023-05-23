SOULS

The Unfettered is role-playing video game that offers an unparalleled decentralized gaming experience on the blockchain. The game features a soulslike genre, developed by Trender Software on the Unreal Engine 4, designed to provide players with an immersive and challenging gaming experience. The mission of The Unfettered is to provide true gaming freedom, and the vision is to create a fair and transparent gaming ecosystem.

নামSOULS

র‍্যাঙ্কNo.2435

মার্কেট ক্যাপ$0.00

পুরোপুরি ডাইল্যুটেড মার্কেট ক্যাপ$0.00

মার্কেট শেয়ার%

ট্রেডিং ভলিউম/মার্কেট ক্যাপ (24h)0.00%

সার্কুলেশন সরবরাহ1,144,598,660

সর্বোচ্চ সরবরাহ2,250,000,000

মোট সাপ্লাই2,250,000,000

সার্কুলেশন রেট0.5087%

ইস্যু্র তারিখ--

যে প্রাইসে অ্যাসেটটি প্রথম ইস্যু করা হয়েছে--

সব সময়ের সর্বোচ্চ0.01715161352679461,2023-05-23

সর্বনিম্ন প্রাইস0.000249381669055289,2025-07-02

পাবলিক ব্লকচেইনMATIC

