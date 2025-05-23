SOON

SOON is built to deliver the best on-chain trading experience. Besides SOON Mainnet, SOON Stack and InterSOON, the integration of LiveTrade and simpfor.fun further reinforces SOON’s vision, creating a super gateway for Web2 users through livestreaming platforms.

নামSOON

র‍্যাঙ্কNo.491

মার্কেট ক্যাপ$0.00

পুরোপুরি ডাইল্যুটেড মার্কেট ক্যাপ$0.00

মার্কেট শেয়ার%

ট্রেডিং ভলিউম/মার্কেট ক্যাপ (24h)9.37%

সার্কুলেশন সরবরাহ239,895,569.4

সর্বোচ্চ সরবরাহ

মোট সাপ্লাই971,904,647.61

সার্কুলেশন রেট%

ইস্যু্র তারিখ--

যে প্রাইসে অ্যাসেটটি প্রথম ইস্যু করা হয়েছে--

সব সময়ের সর্বোচ্চ0.9921232939656947,2025-05-23

সর্বনিম্ন প্রাইস0.12971721425538466,2025-07-05

পাবলিক ব্লকচেইনBSC

ভূমিকাSOON is built to deliver the best on-chain trading experience. Besides SOON Mainnet, SOON Stack and InterSOON, the integration of LiveTrade and simpfor.fun further reinforces SOON’s vision, creating a super gateway for Web2 users through livestreaming platforms.

সেক্টর

সোশ্যাল মিডিয়া

MEXC হল ক্রিপ্টো পরিচালনা করার আপনার সবচেয়ে সহজ উপায় ক্রিপ্টো কেনা, ট্রেডিং এবং আয়ের জন্য বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জটিকে এক্সপ্লোর করুন। Bitcoin BTC, Ethereum ETH এবং 3,000 এর বেশি অল্টকয়েন ট্রেড করুন।
