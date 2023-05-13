SNEK

SNEK aims to be the chillest meme coin on Cardano with a fair distributed launch including 0% of the supply set aside to the team and a high circulating supply/low emissions right from the start. With a goal to unite communities across Cardano and onboard new users from outside chains.

নামSNEK

র‍্যাঙ্কNo.152

মার্কেট ক্যাপ$0.00

পুরোপুরি ডাইল্যুটেড মার্কেট ক্যাপ$0.00

মার্কেট শেয়ার%

ট্রেডিং ভলিউম/মার্কেট ক্যাপ (24h)0.02%

সার্কুলেশন সরবরাহ74,600,458,210

সর্বোচ্চ সরবরাহ76,715,880,000

মোট সাপ্লাই75,301,163,476

সার্কুলেশন রেট0.9724%

ইস্যু্র তারিখ--

যে প্রাইসে অ্যাসেটটি প্রথম ইস্যু করা হয়েছে--

সব সময়ের সর্বোচ্চ0.00906863470613523,2024-12-05

সর্বনিম্ন প্রাইস0.000038959898786517,2023-05-13

পাবলিক ব্লকচেইনADA

ভূমিকাSNEK aims to be the chillest meme coin on Cardano with a fair distributed launch including 0% of the supply set aside to the team and a high circulating supply/low emissions right from the start. With a goal to unite communities across Cardano and onboard new users from outside chains.

সেক্টর

সোশ্যাল মিডিয়া

