SMART

Smart Blockchain is a scalable blockchain solution that uses innovative methods to address issues that arise from traditional blockchain networks. SMART - it is a native coin in the Smart Blockchain Network.Smart Blockchain boasts a strong technological base, the ability to change and improve flexibly, as well as effective methods of stabilizing the value of coins.

নামSMART

র‍্যাঙ্কNo.3710

মার্কেট ক্যাপ$0,00

পুরোপুরি ডাইল্যুটেড মার্কেট ক্যাপ$0,00

মার্কেট শেয়ার%

ট্রেডিং ভলিউম/মার্কেট ক্যাপ (24h)%0,00

সার্কুলেশন সরবরাহ0

সর্বোচ্চ সরবরাহ9.000.010.200.000

মোট সাপ্লাই9.000.010.200.000

সার্কুলেশন রেট0%

ইস্যু্র তারিখ--

যে প্রাইসে অ্যাসেটটি প্রথম ইস্যু করা হয়েছে--

সব সময়ের সর্বোচ্চ0.0117409485813595,2025-08-13

সর্বনিম্ন প্রাইস0.000631073698012632,2025-06-04

পাবলিক ব্লকচেইনSMART

সেক্টর

সোশ্যাল মিডিয়া

etfindex:mc_etfindex_sourceডিসক্লেইমার: cmc দ্বারা প্রদত্ত ডেটা এবং এটি বিনিয়োগের পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়।

