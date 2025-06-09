SKATE

Skate is a multi-VM infrastructure project that enables any decentralized application to run seamlessly across multiple blockchains, including both EVM and alternative VMs. It also provides native access to VM-specific applications on other chains—for example, allowing EVM apps to operate directly within SVM or TON environments.

নামSKATE

র‍্যাঙ্কNo.1172

মার্কেট ক্যাপ$0.00

পুরোপুরি ডাইল্যুটেড মার্কেট ক্যাপ$0.00

মার্কেট শেয়ার%

ট্রেডিং ভলিউম/মার্কেট ক্যাপ (24h)1.94%

সার্কুলেশন সরবরাহ213,291,532.7057473

সর্বোচ্চ সরবরাহ1,000,000,000

মোট সাপ্লাই999,999,978.4079046

সার্কুলেশন রেট0.2132%

ইস্যু্র তারিখ--

যে প্রাইসে অ্যাসেটটি প্রথম ইস্যু করা হয়েছে--

সব সময়ের সর্বোচ্চ0.15302029519787702,2025-06-09

সর্বনিম্ন প্রাইস0.032356110373889,2025-06-13

পাবলিক ব্লকচেইনBSC

সেক্টর

সোশ্যাল মিডিয়া

ডিসক্লেইমার: cmc দ্বারা প্রদত্ত ডেটা এবং এটি বিনিয়োগের পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়।

SKATE/USDT
Skate
