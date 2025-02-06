SFI

Singularity Finance is pioneering the AI-Finance (AiFi) platform, an EVM Layer 2 designed to tokenize and integrate the AI economy. Aligned with SingularityNET’s vision, it combines AI, RWAs, and blockchain to enhance on-chain application performance and efficiency.

নামSFI

র‍্যাঙ্কNo.1368

মার্কেট ক্যাপ$0.00

পুরোপুরি ডাইল্যুটেড মার্কেট ক্যাপ$0.00

মার্কেট শেয়ার%

ট্রেডিং ভলিউম/মার্কেট ক্যাপ (24h)0.18%

সার্কুলেশন সরবরাহ155,500,500

সর্বোচ্চ সরবরাহ500,000,000

মোট সাপ্লাই500,000,000

সার্কুলেশন রেট0.311%

ইস্যু্র তারিখ--

যে প্রাইসে অ্যাসেটটি প্রথম ইস্যু করা হয়েছে--

সব সময়ের সর্বোচ্চ0.16932658901094183,2025-02-06

সর্বনিম্ন প্রাইস0.033683117824467014,2025-07-15

পাবলিক ব্লকচেইনETH

সেক্টর

সোশ্যাল মিডিয়া

