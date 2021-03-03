SCRT

Secret Network is a decentralised network of computers (secret nodes) that utilize trusted execution environments (TEEs) to enable secure, private computation over encrypted data. The Secret Network blockchain itself is based on Cosmos SDK / Tendermint, meaning the network has its own independent consensus, on-chain governance, and features like slashing and delegation. It is secured by the native coin Secret (SCRT), which must be staked by network validators and is used for transaction fees as well as governance.

নামSCRT

র‍্যাঙ্কNo.527

মার্কেট ক্যাপ$0.00

পুরোপুরি ডাইল্যুটেড মার্কেট ক্যাপ$0.00

মার্কেট শেয়ার%

ট্রেডিং ভলিউম/মার্কেট ক্যাপ (24h)1.24%

সার্কুলেশন সরবরাহ316,895,525.967327

সর্বোচ্চ সরবরাহ

মোট সাপ্লাই331,840,892.327199

সার্কুলেশন রেট%

ইস্যু্র তারিখ2021-03-03 00:00:00

যে প্রাইসে অ্যাসেটটি প্রথম ইস্যু করা হয়েছে--

সব সময়ের সর্বোচ্চ10.644924210205865,2021-10-28

সর্বনিম্ন প্রাইস0.13660114265754694,2025-06-22

পাবলিক ব্লকচেইনSCRT

