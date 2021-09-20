SCCP

The S.C. Corinthians Fan Token allows $SCCP fans to have a tokenized share of influence on club decisions. Fans can engage in a wide variety of club decisions and in doing so, earn rewards and money can't-buy-experiences.

নামSCCP

র‍্যাঙ্কNo.2795

মার্কেট ক্যাপ$0.00

পুরোপুরি ডাইল্যুটেড মার্কেট ক্যাপ$0.00

মার্কেট শেয়ার%

ট্রেডিং ভলিউম/মার্কেট ক্যাপ (24h)0.44%

সার্কুলেশন সরবরাহ4,799,100

সর্বোচ্চ সরবরাহ20,000,000

মোট সাপ্লাই20,000,000

সার্কুলেশন রেট0.2399%

ইস্যু্র তারিখ--

যে প্রাইসে অ্যাসেটটি প্রথম ইস্যু করা হয়েছে--

সব সময়ের সর্বোচ্চ149.7978133807041,2021-11-29

সর্বনিম্ন প্রাইস0,2021-09-20

পাবলিক ব্লকচেইনCHZ

ডিসক্লেইমার: cmc দ্বারা প্রদত্ত ডেটা এবং এটি বিনিয়োগের পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়।

