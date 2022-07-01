RET

Renewable Energy Token (RET) token is a BEP-20 token created on January 04, 2022 on the Binance Smart Chain network and that one designed to the functional and experience for all supporters of renewable energy. It allows them to participate in the creation of physical projects on renewable energy that are environmentally friendly. In addition, those who hold the RET, both contribute to the spread of renewable energy and benefit from its rewards

নামRET

র‍্যাঙ্কNo.2384

মার্কেট ক্যাপ$0,00

পুরোপুরি ডাইল্যুটেড মার্কেট ক্যাপ$0,00

মার্কেট শেয়ার%

ট্রেডিং ভলিউম/মার্কেট ক্যাপ (24h)0,00%

সার্কুলেশন সরবরাহ20 117 705 009 195 100

সর্বোচ্চ সরবরাহ50 000 000 000 000 000

মোট সাপ্লাই50 000 000 000 000 000

সার্কুলেশন রেট0.4023%

ইস্যু্র তারিখ--

যে প্রাইসে অ্যাসেটটি প্রথম ইস্যু করা হয়েছে--

সব সময়ের সর্বোচ্চ0.000000000985108983,2023-04-05

সর্বনিম্ন প্রাইস0,2022-07-01

পাবলিক ব্লকচেইনBSC

