Reddio is a high performance parallel Ethereum-compatible Layer 2, leveraging zero-knowledge technology to achieve unrivaled computation scale with Ethereum-level security. Reddio compatibility with Ethereum's APIs. All smart contracts deployed on Ethereum can be seamlessly implemented on Reddio. Reddio is designed to enhance current blockchain capabilities while maintaining full compatibility for both developers and end-users.

নামRDO

র‍্যাঙ্কNo.1924

মার্কেট ক্যাপ$0,00

পুরোপুরি ডাইল্যুটেড মার্কেট ক্যাপ$0,00

মার্কেট শেয়ার%

ট্রেডিং ভলিউম/মার্কেট ক্যাপ (24h)%0,05

সার্কুলেশন সরবরাহ2.141.578.125

সর্বোচ্চ সরবরাহ10.000.000.000

মোট সাপ্লাই10.000.000.000

সার্কুলেশন রেট0.2141%

ইস্যু্র তারিখ--

যে প্রাইসে অ্যাসেটটি প্রথম ইস্যু করা হয়েছে--

সব সময়ের সর্বোচ্চ0.01223191888993378,2025-06-10

সর্বনিম্ন প্রাইস0.000453113410342736,2025-08-03

পাবলিক ব্লকচেইনETH

