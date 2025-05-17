PUNDIAI

Pundi AI is a decentralized suite of tools designed to empower users with ownership and control over their personal data. It addresses the growing need for user-centric solutions by combining blockchain technology with innovative AI data tools such as the Pundi AI Data Platform, Pundi AIFX Omnilayer, Pundi AI Data Marketplace, and Purse+. Created by Pundi X in 2024, Pundi AI democratizes artificial intelligence development through a decentralized suite of tools. It offers services ranging from an omnilayer, data tagging and annotation platform, AI agents to an AI marketplace for the trading of data.

নামPUNDIAI

র‍্যাঙ্কNo.764

মার্কেট ক্যাপ$0.00

পুরোপুরি ডাইল্যুটেড মার্কেট ক্যাপ$0.00

মার্কেট শেয়ার%

ট্রেডিং ভলিউম/মার্কেট ক্যাপ (24h)32.47%

সার্কুলেশন সরবরাহ7,057,612

সর্বোচ্চ সরবরাহ18,930,226

মোট সাপ্লাই8,312,980

সার্কুলেশন রেট0.3728%

ইস্যু্র তারিখ--

যে প্রাইসে অ্যাসেটটি প্রথম ইস্যু করা হয়েছে--

সব সময়ের সর্বোচ্চ18.389348329635098,2025-05-17

সর্বনিম্ন প্রাইস3.6911663557539844,2025-07-20

পাবলিক ব্লকচেইনFXEVM

সেক্টর

সোশ্যাল মিডিয়া

