PRAI

Privasea is a decentralized network for confidential computing and secure AI applications.

নামPRAI

র‍্যাঙ্কNo.1566

মার্কেট ক্যাপ$0.00

পুরোপুরি ডাইল্যুটেড মার্কেট ক্যাপ$0.00

মার্কেট শেয়ার%

ট্রেডিং ভলিউম/মার্কেট ক্যাপ (24h)1.65%

সার্কুলেশন সরবরাহ206,035,500

সর্বোচ্চ সরবরাহ1,000,000,000

মোট সাপ্লাই1,000,000,000

সার্কুলেশন রেট0.206%

ইস্যু্র তারিখ--

যে প্রাইসে অ্যাসেটটি প্রথম ইস্যু করা হয়েছে--

সব সময়ের সর্বোচ্চ0.1614807033716114,2025-05-14

সর্বনিম্ন প্রাইস0.0098488046321807,2025-07-03

পাবলিক ব্লকচেইনBSC

ভূমিকাPrivasea is a decentralized network for confidential computing and secure AI applications.

সেক্টর

সোশ্যাল মিডিয়া

etfindex:mc_etfindex_sourceডিসক্লেইমার: cmc দ্বারা প্রদত্ত ডেটা এবং এটি বিনিয়োগের পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়।

