Pangolin is a decentralized exchange (DEX) which runs on Avalanche, uses the same automated market-making (AMM) model as Uniswap, features a native governance token called PNG that is fully community distributed and is capable of trading all tokens issued on Ethereum and Avalanche.

নামPNG

র‍্যাঙ্কNo.746

মার্কেট ক্যাপ$0.00

পুরোপুরি ডাইল্যুটেড মার্কেট ক্যাপ$0.00

মার্কেট শেয়ার%

ট্রেডিং ভলিউম/মার্কেট ক্যাপ (24h)0.24%

সার্কুলেশন সরবরাহ220,373,971

সর্বোচ্চ সরবরাহ230,000,000

মোট সাপ্লাই230,000,000

সার্কুলেশন রেট0.9581%

ইস্যু্র তারিখ--

যে প্রাইসে অ্যাসেটটি প্রথম ইস্যু করা হয়েছে--

সব সময়ের সর্বোচ্চ4.98749156,2021-08-25

সর্বনিম্ন প্রাইস0.010871739675202628,2023-10-24

পাবলিক ব্লকচেইনAVAX_CCHAIN

ভূমিকাPangolin is a decentralized exchange (DEX) which runs on Avalanche, uses the same automated market-making (AMM) model as Uniswap, features a native governance token called PNG that is fully community distributed and is capable of trading all tokens issued on Ethereum and Avalanche.

